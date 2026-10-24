 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Burkina Faso oo dib u soo celisay ciqaabta dilka, iyadoo taliska milatarigu adkaynayo xukunka

Follow
By Adam Omar October 24, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 days ago 1-minute read
Rights Fears Grow Over Civilian Force Expansion in Burkina Faso
Civilian Force Expansion in Burkina Faso Raises Growing Rights Concerns

Baarlamaanka aan la soo dooran ee Burkina Faso ayaa si wadajir ah u ansixiyay xeer ciqaabeed cusub oo dib u soo celinaya ciqaabta dilka, taas oo lagu fulin karo dambiyo ay ka mid yihiin khiyaano qaran oo culus, argagixisanimo, basaasnimo, dilka waalidka iyo soo dejinta badeecooyin dhacay ama mamnuuc ah. Ciqaabta dilka ee dambiyada caadiga ah waxaa la baabi’iyay sannadkii 2018.

Hay’adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in tallaabadani ay sii wiiqi karto xorriyadaha madaniga ah ee dalka, iyadoo taliska milatariga uu xukunka kula wareegay afgambi dhacay sannadkii 2022. Tan iyo markii ay taladu gacantooda gashay, mas’uuliyiintu waxay xaddideen hay’adaha warbaahinta, hakad geliyeen kooxaha bulshada rayidka ah iyo ururrada shaqaalaha, waxayna tallaabooyin ka qaadeen dadka dhaliila iyagoo adeegsanaya xarigyo iyo maqnaansho khasab ah.

- Advertisement -

Dhukuumaddu waxay sheegtay in dib u soo celinta ciqaabta dilka ay xoojin doonto dagaalka ka dhanka ah argagixisanimada. Si kastaba ha ahaatee, dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digaya in cilladaha ka jira nidaamka caddaaladdu ay kordhinayaan khatarta xukunnada khaldan iyo gefafka caddaaladeed ee aan dib loo sixi karin.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 647 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.