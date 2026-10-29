 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 28°C
Breaking: Madaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada Hoose
Breaking News
Madaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada HooseEthiopia Clashes Force 50,000 People to Flee Into KenyaBaaritaan Nigeria ka dhacay oo ciriiriga ku eedeeyay dhimashada 37 qof oo la hayaySpain begins three days of mourning after train collision kills 68Somalia’s Hassan Sheikh Shelves Russia Trip Amid Al-Shabab Attacks and Election TensionsMadaxweynihii hore oo dowladda ku eedeeyay cadaadis iyo hanjabaado lagu khaarajinayo xubnaha mucaaradkaMadaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada HooseEthiopia Clashes Force 50,000 People to Flee Into KenyaBaaritaan Nigeria ka dhacay oo ciriiriga ku eedeeyay dhimashada 37 qof oo la hayaySpain begins three days of mourning after train collision kills 68Somalia’s Hassan Sheikh Shelves Russia Trip Amid Al-Shabab Attacks and Election TensionsMadaxweynihii hore oo dowladda ku eedeeyay cadaadis iyo hanjabaado lagu khaarajinayo xubnaha mucaaradka
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Baaritaan Nigeria ka dhacay oo ciriiriga ku eedeeyay dhimashada 37 qof oo la hayay

Follow
By Adam Omar October 29, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
Egyptian TV Presenter, 11 Accused Sentenced to Death
Egyptian TV Presenter, 11 Accused Sentenced to Death

37 qof oo lagu hayay Gobolka Niger ee Nigeria ayaa dhintay kadib markii ciriiri xad-dhaaf ah, hawo-qaadasho aan ku filnayn, kulayl daran iyo fuuqbax ay sababeen neef-qabatin degdeg ah, sida uu sheegay baaritaan. Dadkaasi waxaa bishii Sebtembar lagu xiray tuhun la xiriira macdan-qodis sharci-darro ah.

Baaritaanku wuxuu go’aamiyay in goobihii macdan-qodista ay haysteen ruqsado. Konton qof ayaa lagu hayay qol yar oo aan lahayn biyo, nadaafad iyo hawo ku filan, halka saraakiisha lagu eedeeyay inay ka jawaabi waayeen codsiyo isdaba joog ah oo gargaar ah. Dad waaweyn iyo carruur aan qaangaarin ayaa si wadajir ah loo hayay, qaar ka mid ah dadka la hayayna waxay xabsiga ku sii jireen wax ka badan muddada uu sharcigu oggol yahay.

- Advertisement -

Mas’uuliyiintu waxay ballanqaadeen in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo inay mas’uul ka tahay. Guddiga baaritaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in magdhow la bixiyo, isagoo ku taliyay in qoys kasta oo qof ka geeriyooday la siiyo $22,285, halka qof kasta oo ka badbaadayna la siiyo 10 milyan oo naira.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 653 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.