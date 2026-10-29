Baaritaan Nigeria ka dhacay oo ciriiriga ku eedeeyay dhimashada 37 qof oo la hayay

37 qof oo lagu hayay Gobolka Niger ee Nigeria ayaa dhintay kadib markii ciriiri xad-dhaaf ah, hawo-qaadasho aan ku filnayn, kulayl daran iyo fuuqbax ay sababeen neef-qabatin degdeg ah, sida uu sheegay baaritaan. Dadkaasi waxaa bishii Sebtembar lagu xiray tuhun la xiriira macdan-qodis sharci-darro ah.
Baaritaanku wuxuu go’aamiyay in goobihii macdan-qodista ay haysteen ruqsado. Konton qof ayaa lagu hayay qol yar oo aan lahayn biyo, nadaafad iyo hawo ku filan, halka saraakiisha lagu eedeeyay inay ka jawaabi waayeen codsiyo isdaba joog ah oo gargaar ah. Dad waaweyn iyo carruur aan qaangaarin ayaa si wadajir ah loo hayay, qaar ka mid ah dadka la hayayna waxay xabsiga ku sii jireen wax ka badan muddada uu sharcigu oggol yahay.
Mas’uuliyiintu waxay ballanqaadeen in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo inay mas’uul ka tahay. Guddiga baaritaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in magdhow la bixiyo, isagoo ku taliyay in qoys kasta oo qof ka geeriyooday la siiyo $22,285, halka qof kasta oo ka badbaadayna la siiyo 10 milyan oo naira.