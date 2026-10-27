 Skip to content
Wednesday, October 28, 2026 16 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From Resuming
Breaking News
Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola Spreads in DR Congo as Families Struggle to Feed ThemselvesRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSomalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key BasesDelegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola Spreads in DR Congo as Families Struggle to Feed ThemselvesRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSomalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key Bases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Mamnuucidda Bacaha Caagga ah ee Guinea oo Khilaafsan Dadaallada Lagu Heli Lahaa Biyo Cabitaan oo Ammaan ah

Follow
By Adam Omar October 27, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 19 hours ago 1-minute read
Guinea's Plastic Ban Clashes With Need for Safe Water
Guinea’s Plastic Ban Conflicts With Efforts to Provide Safe Drinking Water

Guinea ayaa dib uga noqotay mamnuucidda bacaha caagga ah ee hal mar la isticmaalo, saddex toddobaad oo keliya kaddib markii dhaqangelinteedu bilaabatay, iyadoo u hoggaansantay diidmada baahsan ee shacabka. Dowladda ayaa tallaabadan ansixisay laba sano ka hor, balse hirgelinteedu ma bilaaban ilaa 20-kii Sebtembar.

Dadka deegaanka ayaa cambaareeyay waqtiga la hirgeliyay, iyagoo ku dooday in siyaasaddani meesha ka saartay isha ugu weyn ee ay ka heli jireen biyo cabitaan oo ammaan ah, iyada oo aan loo soo bandhigin beddel. “Sidee ayaad dadka uga jari kartaa isha ugu weyn ee ay ka helaan biyo cabitaan oo ammaan ah adigoon siin beddel?” ayuu mid ka mid ah dadka deegaanka u sheegay wariyeyaasha. “Ma iskama dhigi kartid in aad si lama filaan ah u ilaalinayso deegaanka, dabadeedna dadka harraad uga tagto.”

- Advertisement -

Kaddib markii mamnuucidda la qaaday, warshadihii soo saari jiray bacaha caagga ah ee biyaha lagu shubo ee hal mar la isticmaalo ayaa dib u bilaabay wax-soo-saarkii. Waxa sidoo kale la filayaa in bilaha soo socda ay ka shaqeeyaan “xalal deegaanka u wanaagsan.”

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 651 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.