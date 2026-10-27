Mamnuucidda Bacaha Caagga ah ee Guinea oo Khilaafsan Dadaallada Lagu Heli Lahaa Biyo Cabitaan oo Ammaan ah

Guinea ayaa dib uga noqotay mamnuucidda bacaha caagga ah ee hal mar la isticmaalo, saddex toddobaad oo keliya kaddib markii dhaqangelinteedu bilaabatay, iyadoo u hoggaansantay diidmada baahsan ee shacabka. Dowladda ayaa tallaabadan ansixisay laba sano ka hor, balse hirgelinteedu ma bilaaban ilaa 20-kii Sebtembar.
Dadka deegaanka ayaa cambaareeyay waqtiga la hirgeliyay, iyagoo ku dooday in siyaasaddani meesha ka saartay isha ugu weyn ee ay ka heli jireen biyo cabitaan oo ammaan ah, iyada oo aan loo soo bandhigin beddel. “Sidee ayaad dadka uga jari kartaa isha ugu weyn ee ay ka helaan biyo cabitaan oo ammaan ah adigoon siin beddel?” ayuu mid ka mid ah dadka deegaanka u sheegay wariyeyaasha. “Ma iskama dhigi kartid in aad si lama filaan ah u ilaalinayso deegaanka, dabadeedna dadka harraad uga tagto.”
Kaddib markii mamnuucidda la qaaday, warshadihii soo saari jiray bacaha caagga ah ee biyaha lagu shubo ee hal mar la isticmaalo ayaa dib u bilaabay wax-soo-saarkii. Waxa sidoo kale la filayaa in bilaha soo socda ay ka shaqeeyaan “xalal deegaanka u wanaagsan.”