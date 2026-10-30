 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Africa Battles Ebola Surge as Ministers Reject
Breaking News
Africa Battles Ebola Surge as Ministers RejectUganda Begins Withdrawing Troops From Somalia After Nearly 20 YearsUganda oo bilowday inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ku dhowaad 20 sano kaddibCAF waxay meesha ka saartay qorshihii afarta sano ahaa, waxayna sii haysatay jadwalka labadii sano mar ee AFCONRwandan Man Convicted in U.S. of Lying About Role in 1994 GenocidePutin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkAfrica Battles Ebola Surge as Ministers RejectUganda Begins Withdrawing Troops From Somalia After Nearly 20 YearsUganda oo bilowday inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ku dhowaad 20 sano kaddibCAF waxay meesha ka saartay qorshihii afarta sano ahaa, waxayna sii haysatay jadwalka labadii sano mar ee AFCONRwandan Man Convicted in U.S. of Lying About Role in 1994 GenocidePutin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With Starlink
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

CAF waxay meesha ka saartay qorshihii afarta sano ahaa, waxayna sii haysatay jadwalka labadii sano mar ee AFCON

Follow
By Adam Omar October 30, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
CAF Scraps Four-Year AFCON Plan, Retains Biennial Tournament
CAF Scraps Four-Year AFCON Plan, Keeps Biennial Tournament Schedule

Tartamada Koobka Qaramada Afrika (AFCON) ayaa sii ahaan doona kuwo la qabto labadii sano mar, kaddib markii guddiga fulinta ee Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) ay si wadajir ah u ansixiyeen in dib looga noqdo wareeggii afarta sano ahaa ee hore loo shaaciyay, sida uu ururku ku sheegay bayaan rasmi ah. Go’aankan ayaa yimid kaddib dib-u-eegis lagu sameeyay soo jeedintii hore ee CAF ee ahayd in AFCON loo beddelo jadwal afar-sano-mar ah, iyadoo isla markaana la bilaabayo Horyaalka Qaramada Afrika oo labadii sano mar la qabto.

CAF ayaa sheegtay in Horyaalka Qaramada Afrika uu u baahan doono dhowr sano si loo dhiso kheyraadka dhaqaale iyo horumarka lagama maarmaanka u ah in tartamadeedu noqdaan kuwo si caalami ah u tartami kara oo dhaqaale ahaan waara.

- Advertisement -

Madaxweynaha CAF, Patrice Motsepe, ayaa sheegay in sii wadista jadwalka AFCON ee labadii sano mar ay danta ugu jirto kubadda cagta Afrika, 54-ta urur ee xubnaha ka ah xiriirka iyo ciyaartoyda Afrikaanka ah ee u ciyaara naadiyada dibadda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 655 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.