CAF waxay meesha ka saartay qorshihii afarta sano ahaa, waxayna sii haysatay jadwalka labadii sano mar ee AFCON

Tartamada Koobka Qaramada Afrika (AFCON) ayaa sii ahaan doona kuwo la qabto labadii sano mar, kaddib markii guddiga fulinta ee Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) ay si wadajir ah u ansixiyeen in dib looga noqdo wareeggii afarta sano ahaa ee hore loo shaaciyay, sida uu ururku ku sheegay bayaan rasmi ah. Go’aankan ayaa yimid kaddib dib-u-eegis lagu sameeyay soo jeedintii hore ee CAF ee ahayd in AFCON loo beddelo jadwal afar-sano-mar ah, iyadoo isla markaana la bilaabayo Horyaalka Qaramada Afrika oo labadii sano mar la qabto.
CAF ayaa sheegtay in Horyaalka Qaramada Afrika uu u baahan doono dhowr sano si loo dhiso kheyraadka dhaqaale iyo horumarka lagama maarmaanka u ah in tartamadeedu noqdaan kuwo si caalami ah u tartami kara oo dhaqaale ahaan waara.
Madaxweynaha CAF, Patrice Motsepe, ayaa sheegay in sii wadista jadwalka AFCON ee labadii sano mar ay danta ugu jirto kubadda cagta Afrika, 54-ta urur ee xubnaha ka ah xiriirka iyo ciyaartoyda Afrikaanka ah ee u ciyaara naadiyada dibadda.