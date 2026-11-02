 Skip to content
Monday, November 2, 2026 21 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:04
Muqdisho 30°C
Breaking: Mashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDP
Breaking News
Mashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic DebutEedeymaha musuqmaasuqa iyo nacaybka ajaanibta ayaa sii hurinaya xiisadaha iyadoo Koonfur Afrika ay codeyneysoMo Ibrahim Warns African Leaders Are Increasingly Turning Toward Authoritarian RuleDanjiraha Israel oo warqadaha aqoonsiga u gudbiyay Waqooyi Galbeed xilli labada dhinac ay doonayaan xiriir ganacsi iyo mid amniKey Figures and Groups at Risk in the US Midterm ElectionsMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic DebutEedeymaha musuqmaasuqa iyo nacaybka ajaanibta ayaa sii hurinaya xiisadaha iyadoo Koonfur Afrika ay codeyneysoMo Ibrahim Warns African Leaders Are Increasingly Turning Toward Authoritarian RuleDanjiraha Israel oo warqadaha aqoonsiga u gudbiyay Waqooyi Galbeed xilli labada dhinac ay doonayaan xiriir ganacsi iyo mid amniKey Figures and Groups at Risk in the US Midterm Elections
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Eedeymaha musuqmaasuqa iyo nacaybka ajaanibta ayaa sii hurinaya xiisadaha iyadoo Koonfur Afrika ay codeyneyso

Follow
By Newsroom November 2, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Rigging Claims, Xenophobia Fuel Tensions as South Africa Votes
Rigging Claims and Xenophobia Fuel Tensions as South Africa Votes

Iyadoo dadka Koonfur Afrika loo qorsheeyay inay toddobaadkan u codeeyaan doorashooyinka dowladaha hoose, socdaalka sharci-darrada ah ayaa noqday arrinta ugu weyn ee doodaha siyaasadeed ee internetka, sida ay sheegtay Xarunta Falanqaynta iyo Isbeddelka Hab-dhaqanka (CABC), oo diiwaangelisay in ka badan 15,310 oo hadallo ah oo baraha bulshada lagu baahiyay oo ku saabsan doorashada.

Hay’addu waxay aqoonsatay 79 qoraal oo laga yaabo inay waxyeello leeyihiin, kuwaas oo isugu jiray sheegashooyin ah in doorashada la musuqmaasuqi karo, farriimo ka dhan ah muhaajiriinta iyo baaqyo dadka loogu yeerayo inay isugu soo baxaan xarumaha codbixinta si ay uga hortagaan ajaanibta inay codeeyaan. CABC waxay ka digtay in eedeymaha aan la xaqiijin ee khiyaanada doorashada iyo sheekooyinka nacaybka ajaanibta ay is sii xoojin karaan, taasoo wiiqi karta kalsoonida dadweynaha ee hannaanka doorashada, isla markaana kordhin karta colaadda loo qabo bulshooyinka muhaajiriinta ka hor maalinta codbixinta.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,193 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.