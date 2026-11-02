Eedeymaha musuqmaasuqa iyo nacaybka ajaanibta ayaa sii hurinaya xiisadaha iyadoo Koonfur Afrika ay codeyneyso

Iyadoo dadka Koonfur Afrika loo qorsheeyay inay toddobaadkan u codeeyaan doorashooyinka dowladaha hoose, socdaalka sharci-darrada ah ayaa noqday arrinta ugu weyn ee doodaha siyaasadeed ee internetka, sida ay sheegtay Xarunta Falanqaynta iyo Isbeddelka Hab-dhaqanka (CABC), oo diiwaangelisay in ka badan 15,310 oo hadallo ah oo baraha bulshada lagu baahiyay oo ku saabsan doorashada.
Hay’addu waxay aqoonsatay 79 qoraal oo laga yaabo inay waxyeello leeyihiin, kuwaas oo isugu jiray sheegashooyin ah in doorashada la musuqmaasuqi karo, farriimo ka dhan ah muhaajiriinta iyo baaqyo dadka loogu yeerayo inay isugu soo baxaan xarumaha codbixinta si ay uga hortagaan ajaanibta inay codeeyaan. CABC waxay ka digtay in eedeymaha aan la xaqiijin ee khiyaanada doorashada iyo sheekooyinka nacaybka ajaanibta ay is sii xoojin karaan, taasoo wiiqi karta kalsoonida dadweynaha ee hannaanka doorashada, isla markaana kordhin karta colaadda loo qabo bulshooyinka muhaajiriinta ka hor maalinta codbixinta.