 Skip to content
Wednesday, October 21, 2026 9 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Senegal to Wait Until Late November for Ruling on AFCON Title
Breaking News
Senegal to Wait Until Late November for Ruling on AFCON TitleMbeki oo Diiday Heshiis Lagu Difaacayo Jeneraalladii Koonfur Afrika Xilligii MidabtakoorkaPutin Begins Ukraine Talks With U.S. Envoy Steve WitkoffHormuud Telecom Hosts Fifth Somali Success Story Forum Focused on HealthcareSudan Army Strike Kills 53 People in Disputed TerritoryGarissa Leaders Urge Residents to Acquire National ID and Voter CardsSenegal to Wait Until Late November for Ruling on AFCON TitleMbeki oo Diiday Heshiis Lagu Difaacayo Jeneraalladii Koonfur Afrika Xilligii MidabtakoorkaPutin Begins Ukraine Talks With U.S. Envoy Steve WitkoffHormuud Telecom Hosts Fifth Somali Success Story Forum Focused on HealthcareSudan Army Strike Kills 53 People in Disputed TerritoryGarissa Leaders Urge Residents to Acquire National ID and Voter Cards
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Mbeki oo Diiday Heshiis Lagu Difaacayo Jeneraalladii Koonfur Afrika Xilligii Midabtakoorka

Follow
By Newsroom October 21, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Mbeki Denies Deal Shielding Apartheid South Africa Generals
Mbeki Denies Deal to Protect Apartheid-Era South African Generals

Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Thabo Mbeki ayaa diiday sheegashooyin ku saabsan inuu si qarsoodi ah ula kulmay jeneraalladii hore ee militariga iyo booliiska xilligii midabtakoorka, si loo hor istaago dacwadaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Isagoo hortagay Guddiga Baaritaanka Khampepe ee dib-u-dhaca ku yimid dacwadaha kiisaska Guddiga Runta iyo Dib-u-heshiisiinta (TRC), Mbeki wuxuu sheegay in jeneraalladu ay la xiriireen sannadkii 1996, iyagoo doonayay kulan ay la yeeshaan Xisbiga Qaranka Afrika (ANC) oo ku saabsan codsiyada cafiska.

Mbeki wuxuu sheegay inuu aaminsanaa in madaxweynihii hore FW de Klerk iyo golihiisii wasiirradu ay iyaguna soo gudbiyaan codsiyo cafis. Wuxuu guddiga u sheegay in ANC ay markii dambe dalbatay cafis guud oo loo fidiyo qaar ka mid ah hoggaamiyayaasheeda, si ay hoggaankii xilligii midabtakoorka ugu qanciso inuu sidaas oo kale sameeyo, inkastoo maxkamaduhu markii dambe ay bur buriyeen tallaabadaas.

- Advertisement -

Wuxuu sidoo kale ku adkaystay in maamulkiisu uusan waligiis farayn Hay’adda Qaranka ee Dacwad-oogista inay joojiso ama aasnaato baaritaannada, isagoo sheegay in mas’uuliyadda dacwad-oogistu ay saarnayd NPA. Mbeki wuxuu difaacay khudbad uu Baarlamaanka ka jeediyay sannadkii 2003 iyo qorshayaashii xigay ee ku saabsanaa codsiyada cafiska, isagoo ku dooday in ujeeddadoodu ahayd dhiirrigelinta sheegista runta—ee aysan ahayn in xasaanad guud la siiyo dadka lagu eedeeyay dambiyada xilligii midabtakoorka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,174 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.