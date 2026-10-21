Mbeki oo Diiday Heshiis Lagu Difaacayo Jeneraalladii Koonfur Afrika Xilligii Midabtakoorka

Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Thabo Mbeki ayaa diiday sheegashooyin ku saabsan inuu si qarsoodi ah ula kulmay jeneraalladii hore ee militariga iyo booliiska xilligii midabtakoorka, si loo hor istaago dacwadaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Isagoo hortagay Guddiga Baaritaanka Khampepe ee dib-u-dhaca ku yimid dacwadaha kiisaska Guddiga Runta iyo Dib-u-heshiisiinta (TRC), Mbeki wuxuu sheegay in jeneraalladu ay la xiriireen sannadkii 1996, iyagoo doonayay kulan ay la yeeshaan Xisbiga Qaranka Afrika (ANC) oo ku saabsan codsiyada cafiska.
Mbeki wuxuu sheegay inuu aaminsanaa in madaxweynihii hore FW de Klerk iyo golihiisii wasiirradu ay iyaguna soo gudbiyaan codsiyo cafis. Wuxuu guddiga u sheegay in ANC ay markii dambe dalbatay cafis guud oo loo fidiyo qaar ka mid ah hoggaamiyayaasheeda, si ay hoggaankii xilligii midabtakoorka ugu qanciso inuu sidaas oo kale sameeyo, inkastoo maxkamaduhu markii dambe ay bur buriyeen tallaabadaas.
Wuxuu sidoo kale ku adkaystay in maamulkiisu uusan waligiis farayn Hay’adda Qaranka ee Dacwad-oogista inay joojiso ama aasnaato baaritaannada, isagoo sheegay in mas’uuliyadda dacwad-oogistu ay saarnayd NPA. Mbeki wuxuu difaacay khudbad uu Baarlamaanka ka jeediyay sannadkii 2003 iyo qorshayaashii xigay ee ku saabsanaa codsiyada cafiska, isagoo ku dooday in ujeeddadoodu ahayd dhiirrigelinta sheegista runta—ee aysan ahayn in xasaanad guud la siiyo dadka lagu eedeeyay dambiyada xilligii midabtakoorka.