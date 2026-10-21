 Skip to content
Wednesday, October 21, 2026 9 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 28°C
Breaking: Xisbiga Zanu-PF ee Zimbabwe oo tallaabo anshax-marin ah ka qaadaya xildhibaannada ka maqnaa codbixintii wax-ka-beddelka
Breaking News
Xisbiga Zanu-PF ee Zimbabwe oo tallaabo anshax-marin ah ka qaadaya xildhibaannada ka maqnaa codbixintii wax-ka-beddelkaDrone attacks across Sudan kill 160 people as violence escalatesContaminated Water in South Africa’s Tshwane Raises Public Health ConcernsEU Strongly Condemns Settlers’ Attack on Delegation in West BankSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Xisbiga Zanu-PF ee Zimbabwe oo tallaabo anshax-marin ah ka qaadaya xildhibaannada ka maqnaa codbixintii wax-ka-beddelkaDrone attacks across Sudan kill 160 people as violence escalatesContaminated Water in South Africa’s Tshwane Raises Public Health ConcernsEU Strongly Condemns Settlers’ Attack on Delegation in West BankSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Xisbiga Zanu-PF ee Zimbabwe oo tallaabo anshax-marin ah ka qaadaya xildhibaannada ka maqnaa codbixintii wax-ka-beddelka

Follow
By Newsroom October 21, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Zimbabwe's Zanu-PF to Discipline MPs For Missed Amendment Vote
Zimbabwe’s Zanu-PF to Discipline MPs Over Missed Amendment Vote

Xisbiga Zanu-PF ayaa diyaarinaya tallaabo anshax-marin ah oo ka dhan ah xildhibaannadii ka maqnaa fadhiyadii muhiimka ahaa ee lagu tixgelinayay Hindise-sharciyeedka Wax-ka-beddelka Dastuurka Lr. 3.

Xoghayaha sharciga ee xisbiga, Ziyambi Ziyambi, ayaa shaaciyay cunaqabateennada la qorsheeyay intii lagu jiray shirweynaha sannadlaha ah ee Zanu-PF oo lagu qabtay Chinhoyi. Waxa uu sheegay in mas’uuliyiin sare oo xisbiga ka tirsan iyo wasiirro ku-xigeenno ay ka mid yihiin kuwii ku guuldarreystay inay coddeeyaan, inkastoo aan wax sharraxaad ah laga bixin maqnaanshahooda. Tallaabadan ayaa timid xilli xisbiga talada haya uu riixayo qaraarro lagu dib u dhigayo shirweynihiisa doorashada ee xiga, kaas oo la qorsheeyay 2027, loona wareejinayo 2029—isbeddelkaas oo Madaxweyne Emmerson Mnangagwa u saamixi kara inuu hoggaamiyo xisbiga illaa 2030.

- Advertisement -

Hoggaamiyeyaasha gobollada ayaa taageeray qaraarrada ku baaqaya in Mnangagwa uu xilka sii hayo, iyagoo sidoo kale ku baaqay in dastuurka la waafajiyo iyo in la kordhiyo isku-filnaanshaha qaranka ee dhinacyada dawooyinka, tiknoolajiyadda iyo wax-soo-saarka warshadaha.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,172 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.