Xisbiga Zanu-PF ee Zimbabwe oo tallaabo anshax-marin ah ka qaadaya xildhibaannada ka maqnaa codbixintii wax-ka-beddelka

Xisbiga Zanu-PF ayaa diyaarinaya tallaabo anshax-marin ah oo ka dhan ah xildhibaannadii ka maqnaa fadhiyadii muhiimka ahaa ee lagu tixgelinayay Hindise-sharciyeedka Wax-ka-beddelka Dastuurka Lr. 3.
Xoghayaha sharciga ee xisbiga, Ziyambi Ziyambi, ayaa shaaciyay cunaqabateennada la qorsheeyay intii lagu jiray shirweynaha sannadlaha ah ee Zanu-PF oo lagu qabtay Chinhoyi. Waxa uu sheegay in mas’uuliyiin sare oo xisbiga ka tirsan iyo wasiirro ku-xigeenno ay ka mid yihiin kuwii ku guuldarreystay inay coddeeyaan, inkastoo aan wax sharraxaad ah laga bixin maqnaanshahooda. Tallaabadan ayaa timid xilli xisbiga talada haya uu riixayo qaraarro lagu dib u dhigayo shirweynihiisa doorashada ee xiga, kaas oo la qorsheeyay 2027, loona wareejinayo 2029—isbeddelkaas oo Madaxweyne Emmerson Mnangagwa u saamixi kara inuu hoggaamiyo xisbiga illaa 2030.
Hoggaamiyeyaasha gobollada ayaa taageeray qaraarrada ku baaqaya in Mnangagwa uu xilka sii hayo, iyagoo sidoo kale ku baaqay in dastuurka la waafajiyo iyo in la kordhiyo isku-filnaanshaha qaranka ee dhinacyada dawooyinka, tiknoolajiyadda iyo wax-soo-saarka warshadaha.