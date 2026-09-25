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Zimbabwe MPs Call for State of Emergency Amid Worsening Sewage Crisis

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By Newsroom September 25, 2026 1 min read
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Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Zimbabwe MPs Call for State of Emergency Over Sewage Crisis

Zimbabwe’s wastewater crisis has deepened, with only 20 of the country’s 63 sewage treatment plants still operating, according to a report by Parliament’s Portfolio Committee on Environment, Climate and Wildlife.

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Written by Newsroom Reporter

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