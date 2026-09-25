Zimbabwe’s wastewater crisis has deepened, with only 20 of the country’s 63 sewage treatment plants still operating, according to a report by Parliament’s Portfolio Committee on Environment, Climate and Wildlife.
Axadle Newsroom East-Africa News English
Zimbabwe MPs Call for State of Emergency Amid Worsening Sewage Crisis
Follow
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
How do you rate this story?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.