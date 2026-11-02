Caburinta baahsan ee doorashada ka dambeysay ayaa sii xumaynaysa qalalaasaha siyaasadeed ee Zambia

Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Zambia ay xubnaha mucaaradka, suxufiyiinta, qareennada iyo dadka kale ee dhaliila dowladda u geysteen waayitaan khasab ah, xarig aan sharci ahayn iyo tacaddiyo tan iyo doorashooyinkii guud ee Agoosto 2026.
Ururka xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inuu diiwaangeliyay 14 kiis oo u muuqda waayitaan khasab ah, 61 kiis oo lagu eedeeyay tacaddiyo ka dhacay xabsiyada iyo 71 xarig ama hayn muddo dheer ah oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin, kuwaas oo laga yaabo inay dano siyaasadeed salka ku hayaan. Qaar ka mid ah dadka la xiray ayaa la sheegay in la garaacay ama la jirdilay, loona diiday inay si degdeg ah ula xiriiraan qareenno iyo inay helaan daaweyn caafimaad. Siyaasiyiin mucaarad ah, oo uu ku jiro hoggaamiye Brian Mundubile, ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwado khiyaano qaran ah.
Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Madaxweyne Hakainde Hichilema inay joojiso caburinta, sii deyso dadka sida aan sharciga ahayn loo hayo, ayna baarto eedeymaha tacaddiyada. Ururku wuxuu sidoo kale ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dilka lagu muransan yahay ee wasiirkii hore ee dowladda Mutotwe Kafwaya, kaas oo dhacay intii lagu jiray howlgalkii ciidamada ammaanka.