 Skip to content
Monday, November 2, 2026 21 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Rising Cocaine Seizures in North Africa Signal Expanding Trafficking Routes
Breaking News
Rising Cocaine Seizures in North Africa Signal Expanding Trafficking RoutesCaburinta baahsan ee doorashada ka dambeysay ayaa sii xumaynaysa qalalaasaha siyaasadeed ee ZambiaHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaPuntland State Enlists Troops for US Military Training at Bosaso BaseMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic DebutRising Cocaine Seizures in North Africa Signal Expanding Trafficking RoutesCaburinta baahsan ee doorashada ka dambeysay ayaa sii xumaynaysa qalalaasaha siyaasadeed ee ZambiaHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaPuntland State Enlists Troops for US Military Training at Bosaso BaseMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic Debut
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Caburinta baahsan ee doorashada ka dambeysay ayaa sii xumaynaysa qalalaasaha siyaasadeed ee Zambia

Follow
By Newsroom November 2, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Widespread Post-Election Repression Sparks Crisis in Zambia
Widespread Post-Election Repression Deepens Political Crisis Across Zambia

Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Zambia ay xubnaha mucaaradka, suxufiyiinta, qareennada iyo dadka kale ee dhaliila dowladda u geysteen waayitaan khasab ah, xarig aan sharci ahayn iyo tacaddiyo tan iyo doorashooyinkii guud ee Agoosto 2026.

Ururka xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inuu diiwaangeliyay 14 kiis oo u muuqda waayitaan khasab ah, 61 kiis oo lagu eedeeyay tacaddiyo ka dhacay xabsiyada iyo 71 xarig ama hayn muddo dheer ah oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin, kuwaas oo laga yaabo inay dano siyaasadeed salka ku hayaan. Qaar ka mid ah dadka la xiray ayaa la sheegay in la garaacay ama la jirdilay, loona diiday inay si degdeg ah ula xiriiraan qareenno iyo inay helaan daaweyn caafimaad. Siyaasiyiin mucaarad ah, oo uu ku jiro hoggaamiye Brian Mundubile, ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwado khiyaano qaran ah.

- Advertisement -

Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Madaxweyne Hakainde Hichilema inay joojiso caburinta, sii deyso dadka sida aan sharciga ahayn loo hayo, ayna baarto eedeymaha tacaddiyada. Ururku wuxuu sidoo kale ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dilka lagu muransan yahay ee wasiirkii hore ee dowladda Mutotwe Kafwaya, kaas oo dhacay intii lagu jiray howlgalkii ciidamada ammaanka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,195 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.