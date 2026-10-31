Maraykanka ayaa dekedaha Soomaaliya ku daray kuwa aan buuxin heerarka amniga la-dagaallanka argagixisada

Maraykanka ayaa Soomaaliya ku daray liiska dekedaha aan buuxin heerarka amniga la-dagaallanka argagixisada
MUQDISHO, Soomaaliya — Maraakiibta ka shiraacata dekedaha Soomaaliya ee ku wajahan Maraykanka ayaa wajihi doona shuruudo amni oo dheeraad ah, kaddib markii Ilaalada Xeebaha Maraykanku ay go’aamisay in Soomaaliya aysan buuxin heerarka caalamiga ah ee la-dagaallanka argagixisada ee khuseeya xarumaha dekedaha.
Ilaalada Xeebaha ayaa go’aankan ku shaacisay ogeysiis rasmi ah oo lagu daabacay Diiwaanka Federaalka Maraykanka 27-kii Oktoobar 2026, kaddib markii ay dib u eegis ku samaysay habraacyada amniga dekedaha Soomaaliya.
Sida ay hay’addu sheegtay, Soomaaliya xilligan kama hirgelin dekedaheeda tallaabooyin wax-ku-ool ah oo lagu ilaalinayo amniga laguna la-dagaallamayo argagixisada. Natiijadan ayaa Washington ku qasabtay inay maraakiibta Soomaaliya uga ambabaxaysa dekedaha Maraykanka ku soo rogto tallaabooyin amni oo gaar ah.
Tallaabooyinkan waxaa loogu talagalay in lagu adkeeyo kontoroollada badda laguna yareeyo khatarta ah in hanjabaado argagixiso ay gaaraan xeebaha Maraykanka.
Tallaabadan waxaa lagu qaaday awoodda uu siinayo Xeerka Amniga Gaadiidka Badda iyo sharciyo kale oo xukuma badbaadada badda iyo amniga dekedaha.
Soomaaliya waxay ka mid tahay 24 dal oo ku jira liiska Ilaalada Xeebaha ee waddamada loo arko inaysan awoodin inay dekedahooda ku ilaashadaan tallaabooyin wax-ku-ool ah oo amniga la-dagaallanka argagixisada ah.
Dalalka kale ee lagu xusay ogeysiiska waxaa ka mid ah Iiraan, Ciraaq, Liibiya, Suudaan, Suuriya, Yemen, Venezuela iyo Kuuriyada Waqooyi.
Go’aankan wuxuu dhaqan galay 27-kii Oktoobar, oo ahayd taariikhda ogeysiiska la daabacay. Waxaa saxiixay Admiral Nathan A. Moore, oo ah Ku-xigeenka Taliyaha Hawlgallada ee Ilaalada Xeebaha.
Natiijada ka dhalanaysa ayaa ah in maraakiibta Maraykanka ka soo galaysa dekedaha Soomaaliya lagu sameyn doono habraacyo amni oo la xoojiyay. Si kastaba ha ahaatee, ogeysiisku si faahfaahsan uma qeexin dhammaan shuruudaha ay tahay inay maraakiibta ay arrintani khusayso buuxiyaan.
Go’aankan wuxuu kordhin karaa kormeerka amni iyo waajibaadka u hoggaansanaanta ee saaran hawl-wadeennada badda ee isticmaala dekedaha Soomaaliya si ay ugu adeegaan suuqa Maraykanka.
Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtay horumarinta hay’adaheeda badda iyo hagaajinta amniga dekedaha, taas oo qayb ka ah dadaallo ballaaran oo lagu kobcinayo ganacsiga, lagu ilaalinayo xeebaha dalka laguna soo jiidanayo maalgashi caalami ah.
Si kastaba ha ahaatee, qiimeynta Ilaalada Xeebaha ayaa muujinaysa in Washington ay u aragto ilaalinta la-dagaallanka argagixisada ee hadda ka jirta dekedaha Soomaaliya inaysan ku filnayn heerarka amniga badda ee Maraykanka.
AXADLETM