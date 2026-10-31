Aadan Madoobe oo la kulmay saraakiil milateri oo Itoobiyaan ah xilli xiisadaha Koonfur Galbeed ay sii kordhayaan

Soomaaliya: Aadan Madoobe oo wadahadallo la yeeshay taliyeyaasha Itoobiya xilli xiisadaha Koonfur Galbeed ay sii xoogaysanayaan
BAYDHABO, Soomaaliya — Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Aadan Madoobe ayaa Baydhabo wadahadallo kula yeeshay saraakiil sare oo milateri oo Itoobiyaan ah, xilli maamulkiisu wajahayo xiisado sii kordhaya oo kala dhexeeya ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
Wararka ayaa sheegaya in wada-hadalladu diiradda saareen qabanqaabada amniga ee Baydhabo iyo tallaabooyinka looga hortagayo weerarrada ay qaadaan dagaalyahanno la safan Laftagareen.
Kulanka ayaa ku soo beegmaya xilli Madoobe uu wajahayo cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan ilaalinta maamulkiisa, iyadoo ay dib u soo cusboonaadeen dagaallo, isla markaana la soo sheegayo in ciidamo daacad u ah hoggaamiyihii hore ee dowlad goboleedka ay guulo ka gaareen qaybo ka mid ah gobolka Bay.
Madoobe ayaa la wareegay gacan ku haynta maamulka Koonfur Galbeed bishii Maarso, kaddib markii ciidamada federaalka Soomaaliya ay qabsadeen Baydhabo, xilka ka qaadeen Laftagareen, kuna qasbeen inuu magaalada ka baxsado. Qabsashada ayaa timid kaddib muran siyaasadeed oo u dhexeeyay Laftagareen iyo dowladda federaalka, kaas oo ku saabsanaa hoggaanka gobolka iyo wax-ka-beddellada dastuurka ee la soo jeediyay.
Ciidamada Itoobiya ayaa sii waday howlgallada ay ka wadaan qaybo ka mid ah Koonfur Galbeed, taas oo qayb ka ah dadaallada amni ee caalamiga ah ee Soomaaliya. Joogitaankooda ayaa noqday mid sii xasaasi ah, kaddib markii ismari-waaga siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac ee Soomaalida uu isu beddelay iska horimaad hubaysan.
Wararka ayaa tilmaamaya in taliyeyaasha Itoobiya ay diideen inay dhinac qaataan, iyagoo sheegay in doorkoodu yahay inay taageeraan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, halkii ay faragelin lahaayeen muran siyaasadeed oo u dhexeeya dhinacyada Soomaalida.
Mowqifkaasi wuxuu caqabad dheeraad ah ku yahay maamulka Madoobe, kaas oo ka shaqaynaya xoojinta joogitaankiisa amni ee gudaha iyo nawaaxiga Baydhabo.
Warbixin gaar ah, Shabelle Media Network ayaa sheegtay in Madoobe uu 30-kii Oktoobar la kulmay taliyaha Qaybta Saddexaad ee ciidamada nabad-ilaalinta Midowga Afrika. Kulanka ayaa si rasmi ah loogu tilmaamay mid diiradda lagu saaray iskaashiga amniga iyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Horumarradii ugu dambeeyay ayaa muujinaya caqabadaha horyaalla maamulka Koonfur Galbeed, xilli uu doonayo inuu adkeeyo awooddiisa, isla markaana wajahayo mucaarad hubaysan oo ay wadaan taageerayaasha Laftagareen.
AXADLETM