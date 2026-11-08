 Skip to content
Sunday, November 8, 2026 27 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:05
Muqdisho 30°C
Breaking: Israel’s President Tasks Eisenkot With Forming a New Government
Breaking News
Israel’s President Tasks Eisenkot With Forming a New GovernmentSoomaaliya: Iskahorimaad hubeysan ayaa laga soo sheegay agagaarka Leego kaddib markii ciidamadu ka baxeen weerar gaadmo ahFar-Right-Fascinated Gunman Kills Six in Krakow, PolandHoggaamiye dhaqameed ka tirsan Hawadle oo ciidamada ammaanka Hiiraan ugu baaqay inay isugu yimaadaan BeledweyneKenyan Cult Leader Sentenced to 200 Years for Murdering 190 ChildrenFederal Troops Gather at Clan Leader’s Beledweyne Residence Amid Rising TensionsIsrael’s President Tasks Eisenkot With Forming a New GovernmentSoomaaliya: Iskahorimaad hubeysan ayaa laga soo sheegay agagaarka Leego kaddib markii ciidamadu ka baxeen weerar gaadmo ahFar-Right-Fascinated Gunman Kills Six in Krakow, PolandHoggaamiye dhaqameed ka tirsan Hawadle oo ciidamada ammaanka Hiiraan ugu baaqay inay isugu yimaadaan BeledweyneKenyan Cult Leader Sentenced to 200 Years for Murdering 190 ChildrenFederal Troops Gather at Clan Leader’s Beledweyne Residence Amid Rising Tensions
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Soomaaliya: Iskahorimaad hubeysan ayaa laga soo sheegay agagaarka Leego kaddib markii ciidamadu ka baxeen weerar gaadmo ah

Follow
By Axadle Editorial Desk November 8, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
Somalia: Armed Clashes Reported Near Leego After Troops Withdraw Following Ambush
Somalia: Armed Clashes Reported Near Leego After Troops Withdraw Following Ambush

Soomaaliya: Ciidamo ayaa dib uga baxay weerar gaadmo ah oo ka dhacay agagaarka Leego

MUQDISHO — Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa u jihaystay dhanka Balidogle iyo deegaannada ku dhow duleedka Wanlaweyn kaddib markii Sabtidii lagu weeraray agagaarka Leego, sida ay sheegeen ilo-wareedyo milatari.

Iskahorimaadku wuxuu billowday markii kooxo ciidamo ah oo dhawaan ka soo laabtay Aw-Yasin Jameeco ay u dhaqaaqeen aagga uu dagaalku ka dhacay. Ciidamadu waxay sida la sheegay isku dayayeen inay helaan dad la rumeysan yahay inay ku dhaawacmeen oo laga yaabo in looga tagay goobta intii ay socdeen iska horimaadyo hore.

Qaar badan oo ka mid ah askarta ayaa soo qaatay tababar milatari oo heer sare ah, balse kooxaha ayaa lagu qabtay weerar gaadmo ah, taas oo sababtay khasaare, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Ciidamadii ayaa markii dambe aagga dib uga guray.

Dhacdadan ayaa timid iyadoo hawlgalkii la qorsheeyay ee Banooda uu weli dib u dhacayo. Warbixinno soo baxay toddobaadkii hore ayaa sheegay in hawlgalka dib loo dhigay, halka dowladda federaalkuna ay Isniintii xaqiijisay dib u dhaca, iyadoo sabab uga dhigtay xaaladaha cimilada oo isbeddelay.

Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa dib u soo nooleeyay su’aalaha ku saabsan goorta uu bilaabanayo hawlgalka Banooda, wuxuuna muujiyay walaacyada amni ee ka jira Leego iyo nawaaxigeeda.

Ilo-wareedyada milatariga ma aysan shaacin tirada khasaaraha, mana sheegin cidda fulisay weerarka gaadmada ah. Xaaladaha ku xeeran iska horimaadka si madax-bannaan looma xaqiijin karin.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,022 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.