Soomaaliya: Iskahorimaad hubeysan ayaa laga soo sheegay agagaarka Leego kaddib markii ciidamadu ka baxeen weerar gaadmo ah

Soomaaliya: Ciidamo ayaa dib uga baxay weerar gaadmo ah oo ka dhacay agagaarka Leego
MUQDISHO — Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa u jihaystay dhanka Balidogle iyo deegaannada ku dhow duleedka Wanlaweyn kaddib markii Sabtidii lagu weeraray agagaarka Leego, sida ay sheegeen ilo-wareedyo milatari.
Iskahorimaadku wuxuu billowday markii kooxo ciidamo ah oo dhawaan ka soo laabtay Aw-Yasin Jameeco ay u dhaqaaqeen aagga uu dagaalku ka dhacay. Ciidamadu waxay sida la sheegay isku dayayeen inay helaan dad la rumeysan yahay inay ku dhaawacmeen oo laga yaabo in looga tagay goobta intii ay socdeen iska horimaadyo hore.
Qaar badan oo ka mid ah askarta ayaa soo qaatay tababar milatari oo heer sare ah, balse kooxaha ayaa lagu qabtay weerar gaadmo ah, taas oo sababtay khasaare, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Ciidamadii ayaa markii dambe aagga dib uga guray.
Dhacdadan ayaa timid iyadoo hawlgalkii la qorsheeyay ee Banooda uu weli dib u dhacayo. Warbixinno soo baxay toddobaadkii hore ayaa sheegay in hawlgalka dib loo dhigay, halka dowladda federaalkuna ay Isniintii xaqiijisay dib u dhaca, iyadoo sabab uga dhigtay xaaladaha cimilada oo isbeddelay.
Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa dib u soo nooleeyay su’aalaha ku saabsan goorta uu bilaabanayo hawlgalka Banooda, wuxuuna muujiyay walaacyada amni ee ka jira Leego iyo nawaaxigeeda.
Ilo-wareedyada milatariga ma aysan shaacin tirada khasaaraha, mana sheegin cidda fulisay weerarka gaadmada ah. Xaaladaha ku xeeran iska horimaadka si madax-bannaan looma xaqiijin karin.
AXADLETM