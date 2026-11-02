 Skip to content
Monday, November 2, 2026 21 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 27°C
Breaking: Hackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and Russia
Breaking News
Hackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaDowlad Goboleedka Puntland oo Ciidamo u Qoraysa Tababar Milatari oo Maraykanku ka Fulinayo Saldhigga BoosaasoMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic DebutRigging Claims and Xenophobia Fuel Tensions as South Africa VotesMo Ibrahim Warns African Leaders Are Increasingly Turning Toward Authoritarian RuleHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaDowlad Goboleedka Puntland oo Ciidamo u Qoraysa Tababar Milatari oo Maraykanku ka Fulinayo Saldhigga BoosaasoMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic DebutRigging Claims and Xenophobia Fuel Tensions as South Africa VotesMo Ibrahim Warns African Leaders Are Increasingly Turning Toward Authoritarian Rule
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Dowlad Goboleedka Puntland oo Ciidamo u Qoraysa Tababar Milatari oo Maraykanku ka Fulinayo Saldhigga Boosaaso

Follow
By Axadle Editorial Desk November 2, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Puntland State Enlists Troops for US Military Training at Bosaso Base
Puntland State Enlists Troops for US Military Training at Bosaso Base

Soomaaliya: Dowlad Goboleedka Puntland oo Ciidamo u Xulaysa Tababar Maraykanku ka Fulinayo Saldhigga Milatariga Boosaaso

AXADLE, Soomaaliya — Ku dhawaad 100 xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa lagu ururinayaa Boosaaso si ay uga qayb qaataan barnaamij tababar oo uu hoggaaminayo Maraykanku, sida ay warbaahinta maxalliga ahi sheegtay, iyadoo maamulka gobolku uu xoojinayo ololihiisa ka dhanka ah kooxaha hubaysan.

- Advertisement -

Ciidamada la qorayo waxay ka kala tirsan yihiin laamo dhowr ah oo ka mid ah hay’adaha amniga Dowlad Goboleedka Puntland, waxayna isu diyaarinayaan tababar la filayo inuu ka koobnaado hawlgallada milatariga, la-dagaallanka argagixisada iyo tallaabooyin lagu horumarinayo awoodaha amni ee maamulka.

Qorista ciidamadan ayaa ku soo beegmaysa heshiis dhowaan dhex maray Maraykanka iyo Dowlad Goboleedka Puntland, kaas oo lagu tababarayo laguna qalabaynayo ciidamada ammaanka ee gobolka, sidoo kalena lagu bixinayo mushaharrada shaqaalaha.

Heshiisku wuxuu qayb ka yahay iskaashi amni oo ballaaran oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ciidamada maxalliga ah laguna taageero hawlgallada ka dhanka ah ururrada mintidiinta Islaamiyiinta ah, oo ay ku jiraan Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo weli ku sugan qaybo ka mid ah Dowlad Goboleedka Puntland.

Dowlad Goboleedka Puntland, oo ah dowlad-goboleed ku taalla waqooyi-bari Soomaaliya, ayaa door hoggaamineed ka qaadatay hawlgallada ka dhanka ah dagaalyahannada Daacish, gaar ahaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari.

Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin faahfaahin ku saabsan muddada barnaamijka, cutubyada ka qayb qaadanaya ama goorta ciidamada cusub ee la xulay la filayo inay bilaabaan hawlgallada.

AXADLETM 

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,990 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.