Dowlad Goboleedka Puntland oo Ciidamo u Qoraysa Tababar Milatari oo Maraykanku ka Fulinayo Saldhigga Boosaaso

Soomaaliya: Dowlad Goboleedka Puntland oo Ciidamo u Xulaysa Tababar Maraykanku ka Fulinayo Saldhigga Milatariga Boosaaso
AXADLE, Soomaaliya — Ku dhawaad 100 xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa lagu ururinayaa Boosaaso si ay uga qayb qaataan barnaamij tababar oo uu hoggaaminayo Maraykanku, sida ay warbaahinta maxalliga ahi sheegtay, iyadoo maamulka gobolku uu xoojinayo ololihiisa ka dhanka ah kooxaha hubaysan.
Ciidamada la qorayo waxay ka kala tirsan yihiin laamo dhowr ah oo ka mid ah hay’adaha amniga Dowlad Goboleedka Puntland, waxayna isu diyaarinayaan tababar la filayo inuu ka koobnaado hawlgallada milatariga, la-dagaallanka argagixisada iyo tallaabooyin lagu horumarinayo awoodaha amni ee maamulka.
Qorista ciidamadan ayaa ku soo beegmaysa heshiis dhowaan dhex maray Maraykanka iyo Dowlad Goboleedka Puntland, kaas oo lagu tababarayo laguna qalabaynayo ciidamada ammaanka ee gobolka, sidoo kalena lagu bixinayo mushaharrada shaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qayb ka yahay iskaashi amni oo ballaaran oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ciidamada maxalliga ah laguna taageero hawlgallada ka dhanka ah ururrada mintidiinta Islaamiyiinta ah, oo ay ku jiraan Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo weli ku sugan qaybo ka mid ah Dowlad Goboleedka Puntland.
Dowlad Goboleedka Puntland, oo ah dowlad-goboleed ku taalla waqooyi-bari Soomaaliya, ayaa door hoggaamineed ka qaadatay hawlgallada ka dhanka ah dagaalyahannada Daacish, gaar ahaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari.
Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin faahfaahin ku saabsan muddada barnaamijka, cutubyada ka qayb qaadanaya ama goorta ciidamada cusub ee la xulay la filayo inay bilaabaan hawlgallada.
AXADLETM