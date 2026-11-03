Ciidamada Kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay markab ka baxsan xeebaha Soomaaliya

Ciidamada kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay doon kalluumeysi oo Iiraan leedahay, laguna afduubtay meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya
NEW DELHI: Ciidamada kumaandoosta ee ciidamada badda Hindiya ayaa baarashuud kaga degay doon kalluumeysi oo Iiraan leedahay, taas oo lagu afduubtay meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya, iyagoo ka xoreeyay dhammaan 20-ka shaqaale ah burcad-badeed hubeysan, sida ay ciidamadu sheegeen Talaadadii, xilli burcad-badeednimada Soomaaliya ay dib u soo nooleyneyso dhaqdhaqaaqii ugu xoogga badnaa in ka badan toban sano. Ugu yaraan 15 weerar ayaa la soo sheegay tan iyo bishii Abriil, waana tiradii ugu badnayd tan iyo 2013.
Markabka oo lagu magacaabo Azini ayaa la qabsaday 29-kii Oktoobar meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya, inta u dhexeysa magaalooyinka Bandar Beyla iyo Xaafun, ee gobolka ismaamulka Puntland, sida lagu sheegay digniin ay soo saartay Xarunta Ammaanka Badda ee Midowga Yurub ee Badweynta Hindiya (MSCIO).
Mas’uuliyiinta Hindiya ayaa ka cabsi qabay in doonta loo adeegsan karo “markab hooyo” oo laga bilaabo weerarro dheeraad ah oo lagu qaado maraakiibta ganacsiga, sida ay ciidamadu ku sheegeen bayaan.
Markab dagaal iyo diyaarad sahamin badeed ah ayaa daba socday Azini ka hor inta aysan ciidamada kumaandoosta badda baarashuud kaga degin markabka si ay u fuliyaan howlgalka samatabbixinta, ayay ciidamadu sheegeen.
“Ciidamada Badda Hindiya waxay la wareegeen markabka, waxay ka adkaadeen khatartii burcad-badeedda, waxayna xaqiijiyeen in dhammaan 20-ka shaqaale si nabad ah loo sii daayay,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Azini wuxuu ahaa doontii saddexaad ee kalluumeysi oo Iiraan leedahay oo lagu afduubto meel ka baxsan Soomaaliya tan iyo bishii Luulyo.