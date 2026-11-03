 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Ciidamada Kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay markab ka baxsan xeebaha Soomaaliya
Breaking News
Ciidamada Kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay markab ka baxsan xeebaha SoomaaliyaDoorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doortoXildhibaan Soomaaliyeed oo diiday in ciidamada Macawisley ee gobolka Hiiraan lagu tilmaamo jabhadMutharika Tells Malawians: ‘Everything Is Under Control’School protests resume in France as schools reopenSomalia Faces Rising Security and Political Pressures Ahead of Foreign Troop WithdrawalCiidamada Kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay markab ka baxsan xeebaha SoomaaliyaDoorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doortoXildhibaan Soomaaliyeed oo diiday in ciidamada Macawisley ee gobolka Hiiraan lagu tilmaamo jabhadMutharika Tells Malawians: ‘Everything Is Under Control’School protests resume in France as schools reopenSomalia Faces Rising Security and Political Pressures Ahead of Foreign Troop Withdrawal
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Ciidamada Kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay markab ka baxsan xeebaha Soomaaliya

Follow
By Axadle Editorial Desk November 3, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Indian Airborne Commandos Recapture Ship Off Somalia
Indian Airborne Commandos Recapture Ship Off Somalia

Ciidamada kumaandoosta Hindiya oo dib ula wareegay doon kalluumeysi oo Iiraan leedahay, laguna afduubtay meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya

NEW DELHI: Ciidamada kumaandoosta ee ciidamada badda Hindiya ayaa baarashuud kaga degay doon kalluumeysi oo Iiraan leedahay, taas oo lagu afduubtay meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya, iyagoo ka xoreeyay dhammaan 20-ka shaqaale ah burcad-badeed hubeysan, sida ay ciidamadu sheegeen Talaadadii, xilli burcad-badeednimada Soomaaliya ay dib u soo nooleyneyso dhaqdhaqaaqii ugu xoogga badnaa in ka badan toban sano. Ugu yaraan 15 weerar ayaa la soo sheegay tan iyo bishii Abriil, waana tiradii ugu badnayd tan iyo 2013.

- Advertisement -

Markabka oo lagu magacaabo Azini ayaa la qabsaday 29-kii Oktoobar meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya, inta u dhexeysa magaalooyinka Bandar Beyla iyo Xaafun, ee gobolka ismaamulka Puntland, sida lagu sheegay digniin ay soo saartay Xarunta Ammaanka Badda ee Midowga Yurub ee Badweynta Hindiya (MSCIO).

Mas’uuliyiinta Hindiya ayaa ka cabsi qabay in doonta loo adeegsan karo “markab hooyo” oo laga bilaabo weerarro dheeraad ah oo lagu qaado maraakiibta ganacsiga, sida ay ciidamadu ku sheegeen bayaan.

Markab dagaal iyo diyaarad sahamin badeed ah ayaa daba socday Azini ka hor inta aysan ciidamada kumaandoosta badda baarashuud kaga degin markabka si ay u fuliyaan howlgalka samatabbixinta, ayay ciidamadu sheegeen.

“Ciidamada Badda Hindiya waxay la wareegeen markabka, waxay ka adkaadeen khatartii burcad-badeedda, waxayna xaqiijiyeen in dhammaan 20-ka shaqaale si nabad ah loo sii daayay,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Azini wuxuu ahaa doontii saddexaad ee kalluumeysi oo Iiraan leedahay oo lagu afduubto meel ka baxsan Soomaaliya tan iyo bishii Luulyo.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,996 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.