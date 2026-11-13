 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Isha 18:55
Muqdisho 27°C
Breaking: Somalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the Test
Breaking News
Somalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amniga
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Saddex qof lagu dilay toogasho ka dhacday meel u dhow qunsuliyadda Israa’iil ee Istanbul, Turkiga

Follow
By Axadle Editorial Desk November 13, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 2-minute read
Three killed in shooting near Israeli consulate in Turkiye’s Istanbul
Three killed in shooting near Israeli consulate in Istanbul, Turkey

Talaado, Abriil 7, 2026

Rasaas ayaa Talaadadii ka dhacday meel u dhow dhismaha ay ku taallo qunsuliyadda Israa’iil ee Istanbul, waxaana ku dhintay saddex qof, halka laba askari oo booliis ah ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen warbaahinta Turkigu.

Muuqaallo ay Reuters duubtay ayaa muujinayay askari hubkiisa la baxaya oo meel gabbaad ah u cararaya xilli rasaastu socotay. Muuqaallada waxaa sidoo kale ka muuqday qof dhulka jiifa oo dhiig daboolay.

Iyadoo la hadlaysay Al Jazeera, Sinem Koseoglu waxay sheegtay in booliiska Turkigu ay “dabarjareen” saddex qof oo ku lug lahaa toogashada.

Koseoglu waxay sheegtay in aagga ku xeeran qunsuliyadda uu yahay degmo mashquul badan oo dadku ku badan yihiin, isla markaana ay ka buuxaan ganacsiyo, oo ay ku jiraan shirkado caalami ah, ayna “kumannaan” qof ka shaqeeyaan agagaarka.

Waxay intaas ku dartay in qunsuliyadda Israa’iil ay ku taallo dabaqa toddobaad ee dhisme dheer oo ku yaalla aaggaas.

“Goobjoogihii aan la hadlay … wuxuu sigaar la cabbayay saaxiibkiis, markaas ayay saddex qof gaari ku yimaadeen, waxayna isku dayeen inay rasaas furaan, dabadeedna ciidamada ammaanku rasaas ayay ugu jawaabeen,” ayay Koseoglu tiri iyadoo warbixin ka bixinaysay Istanbul.

Koseoglu waxay sidoo kale xustay in diblomaasiyiin Israa’iili ah aan lagu hayn dhismaha qunsuliyadda ee Istanbul ama safaaradda Israa’iil ee caasimadda Turkiga, Ankara, “taas oo ka dhigan in shaqaalaha ku sugan ergooyinkaas diblomaasiyadeed ay inta badan yihiin dadka deegaanka ee u shaqeeya qunsuliyadda ama safaaradda”.

Mas’uuliyiintu weli ma aysan shaacin wax macluumaad ah oo ku saabsan aqoonsiga weeraryahannada ama waxa sababay toogashada.

Tani waa war soo koraya.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,055 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.