Saddex qof lagu dilay toogasho ka dhacday meel u dhow qunsuliyadda Israa’iil ee Istanbul, Turkiga

Talaado, Abriil 7, 2026
Rasaas ayaa Talaadadii ka dhacday meel u dhow dhismaha ay ku taallo qunsuliyadda Israa’iil ee Istanbul, waxaana ku dhintay saddex qof, halka laba askari oo booliis ah ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen warbaahinta Turkigu.
Muuqaallo ay Reuters duubtay ayaa muujinayay askari hubkiisa la baxaya oo meel gabbaad ah u cararaya xilli rasaastu socotay. Muuqaallada waxaa sidoo kale ka muuqday qof dhulka jiifa oo dhiig daboolay.
Iyadoo la hadlaysay Al Jazeera, Sinem Koseoglu waxay sheegtay in booliiska Turkigu ay “dabarjareen” saddex qof oo ku lug lahaa toogashada.
Koseoglu waxay sheegtay in aagga ku xeeran qunsuliyadda uu yahay degmo mashquul badan oo dadku ku badan yihiin, isla markaana ay ka buuxaan ganacsiyo, oo ay ku jiraan shirkado caalami ah, ayna “kumannaan” qof ka shaqeeyaan agagaarka.
Waxay intaas ku dartay in qunsuliyadda Israa’iil ay ku taallo dabaqa toddobaad ee dhisme dheer oo ku yaalla aaggaas.
“Goobjoogihii aan la hadlay … wuxuu sigaar la cabbayay saaxiibkiis, markaas ayay saddex qof gaari ku yimaadeen, waxayna isku dayeen inay rasaas furaan, dabadeedna ciidamada ammaanku rasaas ayay ugu jawaabeen,” ayay Koseoglu tiri iyadoo warbixin ka bixinaysay Istanbul.
Koseoglu waxay sidoo kale xustay in diblomaasiyiin Israa’iili ah aan lagu hayn dhismaha qunsuliyadda ee Istanbul ama safaaradda Israa’iil ee caasimadda Turkiga, Ankara, “taas oo ka dhigan in shaqaalaha ku sugan ergooyinkaas diblomaasiyadeed ay inta badan yihiin dadka deegaanka ee u shaqeeya qunsuliyadda ama safaaradda”.
Mas’uuliyiintu weli ma aysan shaacin wax macluumaad ah oo ku saabsan aqoonsiga weeraryahannada ama waxa sababay toogashada.
Tani waa war soo koraya.