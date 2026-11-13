Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo saraakiisha federaalka ku eedeysay xiriir ay la leeyihiin Al-Shabaab; cutub ka tirsan SNA oo taageeray mowqifka

Mas’uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa mas’uuliyiin aan la magacaabin oo ka tirsan dowladda federaalka ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab, isla markaana maleeshiyaad ku hubeynayaan Buur Hakaba, taasoo sii xoojisay xiisadda kala dhexeysa Muqdisho.
Mas’uuliyiinta Baydhabo ayaa bayaanadooda iyo hadalladooda dadweynaha ku sheegay in qaar ka mid ah wasiirrada iyo xildhibaannada federaalka ay ku lug leeyihiin abaabulka iyo sahayda kooxo hubeysan oo si firfircoon uga howlgala degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay.
Wasiirka Amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir ayaa sheegay in dagaalyahannada halkaas ka howlgala aysan ka tirsanayn ciidamada dowlad-goboleedka ee la aqoonsan yahay, balse ay yihiin maleeshiyaad uu ku xiriiriyay Al-Shabaab.
“Kooxahan ma aha ciidamo dowladeed. Waa maleeshiyaad si gaar ah loo abaabulay, waxaana cad in loo adeegsanayo carqaladeynta amniga,”
ayuu Cabdulqaadir u sheegay wariyeyaasha, isaga oo intaas ku daray in kooxahan la siiyay hub, isla markaana soo jeediyay in mas’uuliyiinta federaalka ay ka dambeeyeen soo bixitaankooda.
Maamulka ayaa sidoo kale sheegay in qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya ay ka soo baxeen kooxo cusub oo hubeysan, kuwaas oo leh qaab-dhismeedyo iyo xeelado u eg kuwa Al-Shabaab, taasoo digniin ka muujineysa khataro amni oo sii ballaaranaya.
Dowladda federaalka ayaan si fagaare ah uga jawaabin eedeymaha.
Xaqiijin madax-bannaan oo ku saabsan arrintan lama helin.
Eedeymahan ayaa yimid maalin kadib markii Koonfur Galbeed ay ku dhawaaqday inay hakisay dhammaan iskaashigii ay la lahayd dowladda federaalka, iyadoo sabab uga dhigtay faragelinno soo noqnoqday oo lagu sameeyay arrimaheeda siyaasadeed iyo amni. Shir jaraa’id oo dhowaan dhacay, ayaa mas’uuliyiinta dowlad-goboleedku Muqdisho ku eedeeyeen inay isku dayeyso inay xasilooni-darro ka abuurto maamulka isla markaana xilka ka qaaddo Madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
Calaamad muujineysa khilaafka sii ballaaranaya, Qaybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, oo xarunteedu tahay Baydhabo, ayaa ku dhawaaqday inay taageersan tahay mowqifka maamulka Koonfur Galbeed. Warbaahinta maxalliga ah iyo muuqaallo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujiyay ciidamo muujinaya garab istaag ay u hayaan hoggaanka dowlad-goboleedka.
Is-mariwaaga ayaa yimid xilli ay jiraan khilaafaadyo ballaaran oo ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka. Maamul-goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale xiriirkii rasmiga ahaa u jaray Muqdisho, taasoo muujineysa culeysyada ka jira nidaamka federaalka Soomaaliya.