Golaha Mustaqbalka Soomaaliya oo ka digay in ciidanka qaranka loo adeegsado dano siyaasadeed

Isniin, Abriil 13, 2026
Muqdisho (AX) — Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ayaa Axaddii ka digay in Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed loo adeegsado dano siyaasadeed, isagoo sheegay in isku day kasta oo ciidanka lagu dhex gelinayo khilaafaad xisbiyeed ama beeleed uu wiiqi karo dhexdhexaadnimadiisa isla markaana daciifin karo qaab-dhismeedka amniga dalka.
Bayaan uu goluhu soo saaray oo ku beegnaa sannad-guuradii 66-aad ee ciidanka, taas oo ku aaddanayd 12-ka Abriil, ayuu ugu hambalyeeyay askarta dhammaan darajooyinka kala duwan, isagoo ammaanay adeeggooda ay ugu jiraan difaaca Soomaaliya, ilaalinta midnimada qaranka iyo ka qaybqaadashada sugidda kala dambeynta guud.
Isla markaana, wuxuu sheegay in ciidanka aan marnaba loo adeegsan karin dano gaar ah ama faa’iido siyaasadeed.
“Ciidanka Qaranku ma aha aalad loogu adeego dano shaqsiyeed ama kooxeed,” ayuu bayaanku yiri, isagoo ka digay in isku day kasta oo tixgelinno beeleed ama ajende siyaasadeed lagu dhex geliyo ciidanka uu dhaawici doono isku duubnida isla markaana wiiqi doono amniga qaranka.
Goluhu wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay hadallada siyaasadeed ee dhowaan soo baxay, kuwaas oo, sida uu aaminsan yahay, khatar gelin kara hay’adaha amniga haddii ciidanku ku dhex milmo loollannada siyaasadeed. Wuxuu ugu baaqay dowladda federaalka inay ilaaliso dhexdhexaadnimada ciidanka isla markaana ka hortagto faragelin wax u dhimi karta sumcaddiisa.
Waxa kale oo uu ku baaqay in si weyn loo ixtiraamo mabaadi’da dastuuriga ah ee guud ahaan waaxda amniga, isagoo sheegay in saraakiisha loo suurageliyo inay si adag ugu adeegaan sharciga oo waafaqsan halbeegyada xirfadeed ee milatariga.
“Ilaalinta hay’adaha amnigu waa tiir aasaasi u ah dowladnimada,” ayuu bayaanku yiri, isagoo intaas ku daray in kalsoonida shacabka iyo madaxbannaanida hay’aduhu ay muhiim u yihiin sumcadda ciidanka.
Soomaaliya waxay sannad-guurada ku xustay munaasabad ka dhacday Muqdisho oo ay ka qaybgaleen Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud. Barnaamijka waxaa ka mid ahaa dhoollatus ciidan oo ay ka qaybgaleen gaadiid gaashaaman iyo diyaarado, kuwaas oo mas’uuliyiintu sheegeen inay muujinayaan awoodda hawlgelineed ee ciidanka oo sii kordhaysa.
Xuska ayaa ku soo beegmay xilli xiisadaha siyaasadeed ay weli ka taagan yihiin qaybo ka mid ah dalka, iyadoo dooddu sii xoogaysanayso oo ku saabsan maamulka iyo wax-ka-beddellada dastuurka.