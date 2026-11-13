AUSSOM ayaa la wareegtay saldhigga Britain ee Muqdisho si loo xoojiyo howlgallada

Talado, Maarso 31, 2026
Muqdisho (AX) – Hawlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM) ayaa 28-kii Maarso 2026 si rasmi ah ula wareegay Saldhigga Hawlgalka (OB) SHAND oo ku yaalla Muqdisho, kaas oo ay hayeen ciidamada Britain, taasoo calaamad u ah wejigii cusub ee qaab-dhismeedka taageerada hawlgalka ee caasimadda Soomaaliya.
OB SHAND oo markii ugu horreysay la aasaasay sannadkii 2017-kii, looguna talagalay inuu noqdo goobta ugu weyn ee hawlgallada milatari ee Kooxda Taageerada Hawlgalka ee Boqortooyada Midowday (UKMST) ee Soomaaliya, ayaa hadda loo qorsheeyay inuu noqdo madal muhiim u ah xoojinta awoodda hawlgal ee AUSSOM.
Munaasabaddii xil-wareejinta, Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika (SRCC) ahna Madaxa AUSSOM, Danjire El-Hadji Ibrahima Diene, ayaa sheegay in wareejintu ay ka tarjumayso go’aan wadajir ah oo lagu horumarinayo dadaallada nabadda, amniga iyo xasilinta Soomaaliya.
“Xil-wareejintani waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awooddeena wadajirka ah ee hawlgallada iyo isku-duwidda,” ayuu yiri Danjire Diene. “Waxay ka tarjumaysaa dadaalladeenna wadajirka ah ee lagu horumarinayo tababarka, saadka iyo ilaalinta ciidamada, taasoo ugu dambayn taageeraysa fulinta waxtarka leh ee waajibaadka.”
Danjire Diene ayaa sheegay in iskaashiga u dhexeeya Midowga Afrika, Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo xulafada caalamiga ahi uu weli udub-dhexaad u yahay dadaallada lagu gaadhayo nabad waarta. Waxa kale oo uu ammaanay Safaaradda Britain iyo dowladda Britain taageeradooda muddada dheer ee dadaallada nabadeed ee ay hoggaaminayaan Midowga Afrika iyo Soomaaliya.
“Waxaan dib u xaqiijinaynaa midnimada ujeeddadeenna,” ayuu intaas ku daray Danjire Diene. “AUSSOM waxay weli ka go’an tahay taageeridda geeddi-socod nabadeed, amni iyo xasillooni oo ay Soomaalidu hoggaaminayso.”
Safiirka Britain ee Soomaaliya Charles King ayaa adkeeyay doorka sii socda ee Boqortooyada Midowday ee qaab-dhismeedka amniga Soomaaliya, isagoo sheegay in taageerada Britain ay weli diiradda saarayso la-dagaallanka argagixisada, ilaalinta rayidka, dhisidda xasilloonida iyo dhowrista guulaha ay gaareen ciidamada Midowga Afrika iyo Soomaaliya.
“Saldhiggani waa kaalintii ugu dambeysay ee aan ku biirinno, waxaana loo qalabeeyay oo loo diyaariyay inuu fududeeyo hawlgallada xarumaha taliska mustaqbalka, halkii uu ahaan lahaa saldhig loogu talagalay taageerada Britain,” ayuu yiri Danjire King. “Waxaan rajaynayaa inaan arko isagoo martigelinaya shaqaalaha Midowga Afrika, iyadoo bixinta la-tashiyada mustaqbalka lagu fulin doono xarun ay Afrikaan leeyihiin.”
Danjire King waxa kale oo uu ammaanay AUSSOM, Dalalka Ciidamada iyo Booliiska ku Biiriya (TCCs) iyo DFS, sida ay uga go’an tahay xoojinta qaab-dhismeedka amniga ee Soomaalidu hoggaaminayso iyo ballaarinta awoodda dowladda.
Mas’uuliyiin sarsare ayaa ka qaybgalay munaasabadda, oo ay ku jireen Taliyaha Booliiska AUSSOM AIGP Hillary Sao Kanu, Taliyaha Qaybta Koowaad Brig. Gen. Jackson Kayanja, iyo sidoo kale saraakiil ciidan, booliis iyo shaqaale rayid ah oo ka socday AUSSOM iyo Britain.