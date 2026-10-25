Cali Gudlaawe oo Mar Labaad Loo Doortay Madaxweynaha Hirshabelle

Jowhar (AX) — Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawe ayaa Hirshabelle hoggaamin doona shan sano oo kale, kaddib markii xildhibaannadu Sabtidii mar kale u doorteen xilka, inkastoo ay jiraan khilaafaad aan weli la xallin oo ku saabsan hannaanka doorashada maamulka.
Gudlaawe ayaa helay 81 cod, isaga oo ka adkaaday Nuur Cilmi Xalane oo ka socday ururka siyaasadeed ee Ramaas, kaas oo helay 13 cod. Afar warqadood oo codbixin ah ayaa noqday kuwo aan ansax ahayn, sida uu baarlamaanka dowlad goboleedku ku sheegay ku dhawaaqista natiijada.
Xildhibaannadu waxay Cabdifaatax Xasan Afrax u doorteen madaxweyne ku-xigeen, isaga oo helay 79 cod. Musharraxii la tartamayey, Cabdifaatax Baashi Maxamed, ayaa helay 16 cod, halka laba ka mid ah 97-kii cod ee la dhiibtay doorashada madaxweyne ku-xigeenka ay noqdeen kuwo aan ansax ahayn.
Doorashadu waxay ka dhacday Jowhar, caasimadda maamulka Hirshabelle, iyadoo ay goob-joog ka ahaayeen mas’uuliyiin dowladeed, xubno ka tirsan labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo martiqaadyo kale.
Guusha Gudlaawe ayaa timid kaddib doorashadii baarlamaanka ee 30-kii Sebtembar, markaas oo Xisbiga Caddaaladda iyo Midnimada (JSP), oo uu hoggaamiyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, uu ku guuleystay 78 ka mid ah 99-ka kursi ee baarlamaanka dowlad goboleedka.
Doorashada madaxweynaha ayaa ku soo aaday xilli ay jirto xiisad siyaasadeed, gaar ahaan Hiiraan, halkaas oo hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo odayaasha dhaqanku ay ku baaqeen wadatashi ballaaran oo ku saabsan matalaadda iyo awood-qaybsiga.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar, oo si weyn loogu yaqaan Dabageed, ayaa Jimcihii sheegay inuu xilka sii hayn doono ilaa heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaarayo, wuxuuna diiday doorashadii lagu qorsheeyay Jowhar.
Dabageed wuxuu dowladda federaalka iyo bahwadaaggeeda siyaasadeed ku eedeeyay inay tallaabada hore u wadaan iyaga oo aan sameyn wadatashi ku filan. Taa beddelkeeda, wuxuu taageeray madal ay odayaasha dhaqanka iyo wakiillada bulshada ka bilaabeen Beledweyne, taas oo looga doodayo mustaqbalka maamulka siyaasadeed ee Hirshabelle.
Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiin dhowr ah oo reer Hirshabelle ah iyo xubno mucaarad ah ayaa u hambalyeeyay Gudlaawe, waxayna ugu baaqeen hoggaanka cusub inuu mudnaanta siiyo dib-u-heshiisiinta.
Wasiirkii hore ee Amniga Gudaha, Abukar Islow Ducaale, ayaa hambalyo u diray, wuxuuna maamulka ugu baaqay inuu wax ka qabto tabashooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulshada.
“Waxaan kula talinayaa hoggaanka cusub inuu ku shaqeeyo ruux midnimo ah, isla markaana ku dadaalo horumarinta dib-u-heshiisiin dhab ah oo dhex marta shacabka Hirshabelle, gaar ahaan dadka tabashooyinka qaba,” ayuu yiri Islow Ducaale.
Xildhibaan federaal ah Cabdqaadir Osoble Cali ayaa sidoo kale u hambalyeeyay Gudlaawe, isaga oo sheegay inuu rajaynayo in muddo-xileedka cusub uu horumariyo amniga, dib-u-heshiisiinta, midnimada iyo horumarka bulshooyinka Hirshabelle.
Gudlaawe, oo markii ugu horreysay madaxweynaha Hirshabelle noqday bishii Nofeembar 2020, ayaa bilaabaya muddo-xileedkiisa labaad iyadoo ay weli socdaan baaqyada ku aaddan wada-hadal siyaasadeed iyo heshiis ballaaran oo ku saabsan maamulka dowlad goboleedka.