Afrika oo la tacaalaysa kororka Ebola-da, iyadoo wasiirradu diideen xidhitaanka xuduudaha

Wasiirrada caafimaadka Afrika ayaa diiday in si baahsan loo xiro xuduudaha, iyadoo cudurka Ebola ee ka dillaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo uu sii fidayo. Taa beddelkeeda, waxay ku heshiiyeen in xuduudaha la furnaado, iyadoo la xoojinayo kormeerka iyo isku-duwidda. Cudurka ayaa sababay in ka badan 10,000 xaaladood oo la xaqiijiyay iyo ku dhowaad 5,000 dhimasho ah.
Go’aanka ayaa yimid kaddib kulan degdeg ah oo khadka internetka ah oo ay soo qabanqaabisay Xarunta Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada (Africa CDC). In ka badan 40 wasiir caafimaad ayaa ka qaybgalay wada-hadallada lagu xakamaynayo cudurka, kaas oo uu sababay nooca Bundibugyo ee fayraska Ebola.
Sida ku cad heshiiska, dalalku waxay xoojin doonaan nidaamyadooda caafimaad, isku-duwi doonaan dadaallada wax-ka-qabashada, waxayna si dhow ula socon doonaan isu-socodka xuduudaha. Istaraatiijiyaddu waxay mudnaanta siinaysaa feejignaan dheeraad ah halkii laga qaadi lahaa xannibaado ballaaran oo lagu koobo dhaqdhaqaaqa.
Agaasimaha Guud ee Africa CDC, Jean Kaseya, ayaa sheegay in qaaraddu aysan horumar ku filan ka samayn la-dagaallanka cudurka, kaas oo hay’addu sheegtay in heerka dhimashadiisu yahay 48.5%.
“Waxaan hortagay in ka badan 40 wasiir oo Afrikaan ah, waxaanan sheegay waxa xogtu tilmaamayso: Ilaa hadda ma guulaysanayno,” ayuu yiri Kaseya.
“Si wadajir ah, waxaan ku heshiinnay inaan dal kasta diyaarino, isku-duwno hawlaha ka socda xuduudaheenna, isla markaana xuduudaha furnaado iyadoo si dhow loola socdo. Saaxiibbadeennu waxay garab taagan yihiin qorshaha Afrika.”
Kaseya ayaa sheegay in shantii bilood ee la soo dhaafay ay dhibaatadu ka gudubtay xaalad degdeg ah oo qaran una gudubtay khatar caafimaad oo amniga qaaradda ah. Amni-darro, xaalado bani’aadantinimo oo degdeg ah iyo dhaqaale yari ayaa sii adkeeyay dadaallada lagu joojinayo gudbinta cudurka.
Wasiirka Caafimaadka Uganda, Chris Baryomunsi, ayaa sheegay in waayo-aragnimada dalkiisu muujisay qiimaha ay leedahay in caabuqyada goor hore la ogaado, si go’aan lehna looga jawaabo.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa bishii Agoosto ku dhawaaqay in Uganda laga ciribtiray Ebola, kaddib markii dalka laga diiwaangeliyay 20 xaaladood oo la xaqiijiyay tan iyo markii cudurka lagu dhawaaqay bishii May.
Africa CDC ayaa 10 dal oo dheeraad ah ku dartay kuwa khatarta ugu jira: Rwanda, Kenya, Tanzania, Angola, Burundi, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Jamhuuriyadda Congo, Itoobiya, Koonfurta Suudaan iyo Zambia.
Cudurka ayaa hadda dhaafay 10,170 xaaladood oo la xaqiijiyay, taasoo ka dhigaysa faafitaankii labaad ee ugu weynaa ee Ebola ee abid la diiwaangeliyo. Khubaro qaar ayaa ka cabsi qaba inuu ugu dambayn dhaafo faafitaankii Galbeedka Afrika ee 2014-2016, kaas oo ku dhacay ku dhowaad 28,000 qof, in ka badan 11,000-na ay u dhinteen.
Cilmi-baarayaashu way ku kala duwan yihiin in faafitaanka hadda uu gaari doono heerarkaas, balse waxay isku raacsan yihiin in suurtagalnimada uu cudurku ugu sii fidi karo dalal kale ay kordhi doonto haddii aan la xakamayn gudbinta cudurka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxay toddobaad kasta diiwaangelisaa inta u dhaxaysa 400 iyo 500 caabuq oo cusub oo la xaqiijiyay, tirada toddobaadlaha ahna guud ahaan waa isku midayd.
Dr. Boghuma Titanji, oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada faafa kana tirsan Jaamacadda Emory, ayaa sheegtay in tirooyinku aysan bixinayn wax kalsooni badan: Xaaladuhu si xawli ah uma kordhayaan, balse sidoo kale ma yaraanayaan.
Raad-raaca dadka lala xiriiray bukaannada iyo kasbashada kalsoonida bulshooyinka uu cudurku saameeyay ayaa weli ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee wax-ka-qabashada. Meelo ka mid ah, shaqaalaha caafimaadku waxay waqti badan ku bixiyeen qancinta dadka deegaanka si ay ula shaqeeyaan, halkii ay daryeel caafimaad bixin lahaayeen.
In ka yar rubuc ka mid ah xaaladaha cusub ayaa lala xiriiriyay dad horey loo aqoonsaday inay xiriir la yeesheen bukaannada qaba caabuqa. Habkan ayaa muujinaya in silsilado badan oo gudbin ah weli aan la ogaan.
Faransiiska, Kenya, Nigeria iyo Uganda ayaa sidoo kale diiwaangeliyay xaalado la xiriira faafitaanka, iyadoo ku dhowaad 30 caabuq oo la xaqiijiyay laga soo sheegay meel ka baxsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Justin Lessler, oo ah cilmi-baare ka tirsan Jaamacadda North Carolina kuna takhasusay faafitaannada cudurrada faafa, ayaa sheegay in khatarta degdegga ah ee Maraykanka ay weli aad u hooseyso. Hase yeeshee, wuxuu ka digay in dalalka leh nidaamyo caafimaad oo jilicsan ay ku adkaan karto inay xakameeyaan caabuqyada dibadda laga soo geliyo.
Koonfurta Suudaan ayaa loo arkaa inay si gaar ah ugu nugushahay cudurka, sababo la xiriira colaadda iyo cadaadisyada bani’aadantinimo ee dalka ka jira.
Ebola wuxuu ku gudbaa taabasho toos ah oo lala yeesho dheecaannada jirka ee dadka qaba caabuqa, oo ay ku jiraan dhiigga, matagga iyo shahwada. Joojinta fayrasku waxay ku xiran tahay go’doominta bukaannada, raad-raaca dadka ay xiriirka la yeesheen iyo ilaalinta tallaabooyin adag oo looga hortagayo caabuqa.
Wax-ka-qabadka waxaa sii adkeeyay xaqiiqda ah in faafitaanka uu sababay fayraska Bundibugyo, oo ah nooc xiriir la leh fayraska Ebola balse ka duwan kii sababay inta badan faafitaannadii hore.
Qalabkii hore ee lagu baari jiray cudurka waxaa inta badan loogu talagalay in lagu aqoonsado fayraska Ebola ee sida wanaagsan loo yaqaan, taasoo gaabis ku keentay in la ogaado nooca sababay faafitaanka hadda. Inkastoo mas’uuliyiintu cudurka ku dhawaaqeen bishii May, haddana caddaymaha caafimaadku waxay muujinayaan in gudbintu ay bilo ka hor bilaabatay.
Colaadaha hubaysan, kaabayaasha caafimaad ee jilicsan, kalsooni-darrada bulshada dhexdeeda, xogaha khaldan iyo dhimista gargaarka caalamiga ah ayaa sii kordhiyay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka wax-ka-qabanaya.
Katie Thomas-Canfield, oo ah agaasimaha wax-ka-qabadka Ebola ee Guddiga Caalamiga ah ee Samatabbixinta, ayaa sheegtay in xiriir joogto ah lala yeesho bulshooyinka uu cudurku saameeyay uu muhiim u yahay in la hakiyo silsiladaha gudbinta.
Dr. Wendy Armstrong, oo ah madaxweynaha Ururka Cudurrada Faafa ee Maraykanka, ayaa sheegtay in cudurku weli ka fog yahay in la xakameeyo, xaaladduna ay kasii dari karto.
Khubaradu waxay filayaan in gudbintu sii socoto ilaa dhammaadka sannadka, inkastoo horumar laga samayn karo tallaalka uu rajo keeni karo sannadka 2027. Dhowr tallaal oo tijaabo ah ayaa laga tijaabinayaa nooca Bundibugyo, waxaana Titanji sheegtay inay rajo ka qabto in tallaal wax-ku-ool ah la heli karo 12ka bilood ee soo socda.
Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale dib u eegayaan saadaashooda si ay u go’aamiyaan sida uu faafitaanku u sii socon karo.
Bishii May, Xarumaha Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada ee Maraykanka (CDC) ayaa soo saaray xaalado ay kombiyuutarro ku sameeyeen, kuwaas oo saadaaliyay in caabuqyadu saddex bilood gudahood gaari karaan inta u dhaxaysa 10,000 iyo in ka badan 20,000. Hay’addu waxay cusboonaysiinaysaa saadaashaas, balse waxay diiday inay u oggolaato saynisyahanno inay la hadlaan Wakaaladda Associated Press (AP) si ay uga faalloodaan isbeddelladii ugu dambeeyay.
Alessandro Vespignani, oo ah khabiir ku takhasusay qaabaynta cudurrada kana tirsan Jaamacadda Northeastern, ayaa sheegay in tirada caabuqyada toddobaadlaha ahi aysan hoos ugu dhicin heer muujinaya horumar macno leh.
Wuxuu sheegay in weli aan la arkin nooca “hoos-u-dhaca tirada xaaladaha toddobaad kasta ee aan u baahan nahay si aan u aragno iftiinka dhammaadka tunnelka.”