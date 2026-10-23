Vatikaaniga oo sheegay in Pope Leo uusan u baahnayn daaweyn dheeraad ah kadib qalliinkii kansarka

Pope Leo XIV uma baahnaan doono daaweyn dheeraad ah kadib markii dhakhaatiirta qalliinku ay sambabkiisa ka saareen buro kansar ah toddobaadkii hore, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray Vatikaaniga.
Baaritaannada caafimaad ayaa muujiyay in kansarku “ku koobnaa goobtii uu ka jiray”, halka qiimeyn dabagal ah oo ay sameeyeen khubaro ku takhasustay kansarka ay xaqiijisay in “aan loo baahnayn daaweyn dheeraad ah”, sida lagu sheegay bayaanka.
Pope-ka oo 71 jir ah ayaa 13-kii Oktoobar maray qalliin looga saaray qaybta hoose ee sambabkiisa midig. Dhakhaatiirtu waxay ku ogaadeen adenokarsinoma sambabada, oo ah nooca ugu badan ee kansarka sambabada.
Ogaanshaha cudurkan ayaa naxdin ku noqday Pope-ka ugu da’da yar tobannaan sano, kaas oo xilka loo doortay bishii May 2025, waxaana soo baxay su’aalo ku saabsan sida xanuunku u saameyn karo jihada hoggaamintiisa baadarinnimo.
Horaantii, Pope Leo wuxuu ku soo laabtay Fagaaraha St Peter, isagoo ka gacan haatinayay gaari furan oo baadarigu raaco, intii lagu jiray khudbaddiisii guud ee ugu horreysay ee uu Vatikaaniga ka jeediyo tan iyo markii qalliin kansarka sambabada ah lagu sameeyay siddeed maalmood ka hor.
Baadariga oo 71 jir ah ayaa Axaddii ballanqaaday inuu si tartiib-tartiib ah ugu laaban doono waajibaadkiisa. Isagoo taagnaa qeybta dambe ee gaariga, ayuu dhoolla-caddeeyay, dadkii badnaa ayuu u gacan haadiyay, wuxuuna hakaday si uu ula hadlo dadka intii uu ku dhex wareegayay fagaaraha.
Dhakhaatiirta Pope Leo XIV ayaa xaqiijiyay in buradii laga saaray 13-kii Oktoobar ay ahayd adenokarsinoma sambabada iyo in cudurku ku koobnaa goobtii uu ka jiray. Dr. Luigi Carbone iyo Professor Stefano Margaritora ayaa fiidnimadii Arbacada sheegay in qiimeyn kansar oo xigtay ay xaqiijisay in “aan loo baahnayn daaweyn dheeraad ah.”
— Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026
Dhageysiga subaxnimo, oo ahaa kii ugu horreeyay ee baadarigu yeesho tan iyo 7-dii Oktoobar, ayaa u dhacay qaabkii caadiga ahaa. Dadweynuhu waxay yimaadeen dhowr saacadood ka hor, iyagoo dallado hoostooda gabbaad ka dhiganayay, xilli roob fudud uu ka da’ayay cirka daruuruhu qariyeen.
“Waxa ugu horreeya ee aan doonayo inaan idiin sheego waa mahadsanidiin taageerada iyo ducadiinna,” ayuu baadarigu ku yiri dadkii isugu yimid hadalkiisii furitaanka intii ay socotay munaasabadda oo 50 daqiiqo ahayd. Si toos ah ugama hadlin xanuunkiisii dhawaa.
“Ilaahay ayaa mahad leh deeqsinimadiisa,” ayuu ku yiri cod deggan, iyadoo sacab iyo farxad ay ka yeereen fagaaraha. “Aan cusboonaysiinno kalsoonida aan ku qabno wanaagga iyo naxariista Ilaahay.”
Vatikaaniga ayaa sheegay in qalliinka si guul leh loo soo gabagabeeyay, iyadoo aan wax dhibaato ah ka dhalan.
Baadariga oo ilmo yar barakaynaya intii uu ku dhex marayay Fagaaraha St Peter
Kadib markii uu fagaaraha ku dhex wareegay, Pope Leo wuxuu khudbad ku jeediyay afka Talyaaniga. Isbeddelka ugu weyn ee ka duwanaa dhageysiyadii hore wuxuu yimid kadib, markii uu salaamo kooban ku bixiyay toddobo luqadood oo kale halkii ay ahaan lahaayeen sagaal.
Vatikaaniga ma uusan shaacin jadwalka baadariga wixii ka dambeeya muuqashadii Arbacada.
Pope Leo ayaa qorshuhu yahay inuu booqdo Uruguay, Argentina iyo Peru laga bilaabo 6-da ilaa 17-ka Nofeembar, taas oo ah safar culus oo ka mid noqon lahaa safarradii dibadda ee ugu mashquulka badnaa ee hoggaamiye Kaatoolig ah loo qorsheeyo tobannaan sano gudahood. Weli lama hubo in safarku u dhici doono sidii loo qorsheeyay.
Dhakhtarka qalliinka hoggaaminayay baadariga ayaa sheegay inuu si buuxda uga soo kaban karo waqtiga safarka, inkastoo xoghayaha arrimaha dibadda ee Vatikaaniga uu soo jeediyay in Leo laga yaabo inuu yareeyo xawaaraha barnaamijkiisa inta uu soo kabanayo.