 Skip to content
Friday, October 23, 2026 11 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:31
Muqdisho 25°C
Breaking: Mozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First President
Breaking News
Mozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatikaaniga oo sheegay in Pope Leo uusan u baahnayn daaweyn dheeraad ah kadib qalliinkii kansarkaEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenNorth Western State of Somalia Arrests 27 People in Corruption Investigations, Auditor General SaysSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterCorruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across AfricaMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatikaaniga oo sheegay in Pope Leo uusan u baahnayn daaweyn dheeraad ah kadib qalliinkii kansarkaEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenNorth Western State of Somalia Arrests 27 People in Corruption Investigations, Auditor General SaysSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterCorruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across Africa
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Vatikaaniga oo sheegay in Pope Leo uusan u baahnayn daaweyn dheeraad ah kadib qalliinkii kansarka

Follow
By Abdiwahab Ahmed October 23, 2026 3 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 3-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~3 min audio
Pope Leo needs 'no further treatment' after cancer surgery, says Vatican

Pope Leo XIV uma baahnaan doono daaweyn dheeraad ah kadib markii dhakhaatiirta qalliinku ay sambabkiisa ka saareen buro kansar ah toddobaadkii hore, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray Vatikaaniga.

Baaritaannada caafimaad ayaa muujiyay in kansarku “ku koobnaa goobtii uu ka jiray”, halka qiimeyn dabagal ah oo ay sameeyeen khubaro ku takhasustay kansarka ay xaqiijisay in “aan loo baahnayn daaweyn dheeraad ah”, sida lagu sheegay bayaanka.

- Advertisement -

Pope-ka oo 71 jir ah ayaa 13-kii Oktoobar maray qalliin looga saaray qaybta hoose ee sambabkiisa midig. Dhakhaatiirtu waxay ku ogaadeen adenokarsinoma sambabada, oo ah nooca ugu badan ee kansarka sambabada.

Ogaanshaha cudurkan ayaa naxdin ku noqday Pope-ka ugu da’da yar tobannaan sano, kaas oo xilka loo doortay bishii May 2025, waxaana soo baxay su’aalo ku saabsan sida xanuunku u saameyn karo jihada hoggaamintiisa baadarinnimo.

Horaantii, Pope Leo wuxuu ku soo laabtay Fagaaraha St Peter, isagoo ka gacan haatinayay gaari furan oo baadarigu raaco, intii lagu jiray khudbaddiisii guud ee ugu horreysay ee uu Vatikaaniga ka jeediyo tan iyo markii qalliin kansarka sambabada ah lagu sameeyay siddeed maalmood ka hor.

Baadariga oo 71 jir ah ayaa Axaddii ballanqaaday inuu si tartiib-tartiib ah ugu laaban doono waajibaadkiisa. Isagoo taagnaa qeybta dambe ee gaariga, ayuu dhoolla-caddeeyay, dadkii badnaa ayuu u gacan haadiyay, wuxuuna hakaday si uu ula hadlo dadka intii uu ku dhex wareegayay fagaaraha.

Dhakhaatiirta Pope Leo XIV ayaa xaqiijiyay in buradii laga saaray 13-kii Oktoobar ay ahayd adenokarsinoma sambabada iyo in cudurku ku koobnaa goobtii uu ka jiray. Dr. Luigi Carbone iyo Professor Stefano Margaritora ayaa fiidnimadii Arbacada sheegay in qiimeyn kansar oo xigtay ay xaqiijisay in “aan loo baahnayn daaweyn dheeraad ah.”

— Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

Dhageysiga subaxnimo, oo ahaa kii ugu horreeyay ee baadarigu yeesho tan iyo 7-dii Oktoobar, ayaa u dhacay qaabkii caadiga ahaa. Dadweynuhu waxay yimaadeen dhowr saacadood ka hor, iyagoo dallado hoostooda gabbaad ka dhiganayay, xilli roob fudud uu ka da’ayay cirka daruuruhu qariyeen.

“Waxa ugu horreeya ee aan doonayo inaan idiin sheego waa mahadsanidiin taageerada iyo ducadiinna,” ayuu baadarigu ku yiri dadkii isugu yimid hadalkiisii furitaanka intii ay socotay munaasabadda oo 50 daqiiqo ahayd. Si toos ah ugama hadlin xanuunkiisii dhawaa.

“Ilaahay ayaa mahad leh deeqsinimadiisa,” ayuu ku yiri cod deggan, iyadoo sacab iyo farxad ay ka yeereen fagaaraha. “Aan cusboonaysiinno kalsoonida aan ku qabno wanaagga iyo naxariista Ilaahay.”

Vatikaaniga ayaa sheegay in qalliinka si guul leh loo soo gabagabeeyay, iyadoo aan wax dhibaato ah ka dhalan.

Baadariga oo ilmo yar barakaynaya intii uu ku dhex marayay Fagaaraha St Peter

Kadib markii uu fagaaraha ku dhex wareegay, Pope Leo wuxuu khudbad ku jeediyay afka Talyaaniga. Isbeddelka ugu weyn ee ka duwanaa dhageysiyadii hore wuxuu yimid kadib, markii uu salaamo kooban ku bixiyay toddobo luqadood oo kale halkii ay ahaan lahaayeen sagaal.

Vatikaaniga ma uusan shaacin jadwalka baadariga wixii ka dambeeya muuqashadii Arbacada.

Pope Leo ayaa qorshuhu yahay inuu booqdo Uruguay, Argentina iyo Peru laga bilaabo 6-da ilaa 17-ka Nofeembar, taas oo ah safar culus oo ka mid noqon lahaa safarradii dibadda ee ugu mashquulka badnaa ee hoggaamiye Kaatoolig ah loo qorsheeyo tobannaan sano gudahood. Weli lama hubo in safarku u dhici doono sidii loo qorsheeyay.

Dhakhtarka qalliinka hoggaaminayay baadariga ayaa sheegay inuu si buuxda uga soo kaban karo waqtiga safarka, inkastoo xoghayaha arrimaha dibadda ee Vatikaaniga uu soo jeediyay in Leo laga yaabo inuu yareeyo xawaaraha barnaamijkiisa inta uu soo kabanayo.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,348 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.