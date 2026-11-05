Laba duullimaad oo Ryanair ah oo ka baxay Dublin ayaa la baaray kaddib hanjabaad bam oo been-abuur ah

Digniino ku saabsan bambooyin ayaa Talaadadii sababay in la baaro afar duullimaad oo ay leedahay Ryanair, oo ay ku jireen laba ka soo ambabaxay Garoonka Diyaaradaha Dublin, taas oo qayb ka ahayd dhacdooyin taxane ah oo laga soo sheegay guud ahaan Yurub.
Garoonka Diyaaradaha Fiumicino ee Rome, saraakiishu waxay baareen laba diyaaradood oo Ryanair ah kaddib laba digniin oo kala duwan: mid ka timid Lisbon iyo mid kale oo ka timid Dublin.
Garoonku wuxuu sheegay in duullimaadkii Dublin ay galbisay Ciidanka Cirka Talyaaniga kaddib markii qof aan la aqoonsan uu subaxnimadii Talaadada soo sheegay in bam laga yaabo inuu saaran yahay diyaaradda.
Kaddib baaritaanno ballaaran, mas’uuliyiintu waxay caddeeyeen in diyaaradda ay ammaan tahay.
Wasiirka Gaadiidka Bulgaria Georgi Peev ayaa wariyeyaasha u sheegay in duullimaadkii Ryanair ee Dublin ka yimid iyo diyaarad kale oo ka timid Bergamo midna aan loo weecin garoon kale, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Bulgaria ee BTA.
Dhanka kale, mas’uuliyiinta Spain ayaa sheegay in diyaarad rakaab oo Ryanair leedahay, taas oo ka soo duushay Manchester, ay si nabad ah ugu degtay Garoonka Diyaaradaha Murcia ee koonfur-bari Spain kaddib markii la soo sheegay hanjabaad bam.
Francisco Lucas, oo ah wakiilka dowladda u qaabilsan gobolka Murcia, ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ku sheegay in 114 rakaab ah iyo toddoba shaqaale ah ay ka dageen diyaaradda, halka ciidamada ammaanku ay baaritaanno wadeen.
Wuxuu markii dambe xaqiijiyay in Ciidanka Ilaalada Madaniga ah aysan diyaaradda ka helin wax walxaha qarxa ah, isla markaana garoonku uu ku soo laabtay howlihiisii caadiga ahaa.
Ryanair ayaa u muuqatay shirkaddii diyaaradaha ee ay dhacdooyinkani sida weyn u saameeyeen, iyadoo ugu yaraan 10 dhacdo oo la mid ah laga soo sheegay guud ahaan Yurub.
Booliiska La-dagaallanka Argagixisada ee UK ayaa sheegay inay ka warqabaan dhowr dhacdo oo la xiriira hanjabaado bam oo ka dhacay guud ahaan Yurub, balse waxay carrabka ku adkeeyeen in “CTP aysan si firfircoon u baarin midkoodna arrimahan”.
“Waxaan xiriir la sii leenahay ciidamada booliiska ee ay khusayso ee UK iyo sidoo kale saaxiibbadeenna caalamiga ah, waxaana diyaar u nahay inaan bixino taageero iyo kaalmo dheeraad ah haddii loo baahdo,” ayuu ku daray afhayeenku.
Warbixin dheeraad ah: PA