Trump: Maraykanku weli waa inuu “wax ka qabtaa” hal ama laba bartilmaameed oo ku yaalla Iiraan

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku ay burburiyeen inta badan awoodda milatari ee Iiraan, balse ay weli u baahan yihiin inay “wax ka qabtaan” hal ama laba bartilmaameed oo haray, oo ay ku jirto xarunta looga shakisan yahay inay tahay goob nukliyeer oo loo yaqaan Buurta Pickaxe.
Mr Trump ayaa sheegay in wada-hadallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Maraykanka iyo Israa’iil ay Iiraan kula qaadeen dhammaadkii Febraayo ay “si wanaagsan u socdaan”, isaga oo intaas ku daray in Tehran “aan si weyn loogu kalsoonaan karin”.
Madaxweynuhu wuxuu mar kale sheegay in Washington aysan ku degdegeyn inay qaaddo hawlgallo weerar oo dheeraad ah, isaga oo ku dooday in duqeymaha Maraykanku ay horeba u burburiyeen barnaamijyada milatari iyo kuwa nukliyeerka ee Iiraan.
“Waxaan burburinnay barnaamijkoodii nukliyeerka. Weli waa inaan wax ka qabannaa, waxaan dhihi lahaa, hal ama laba goobood, balse taas waxaan ku samayn karnaa 10 daqiiqo,” ayuu Mr Trump u sheegay wariyeyaasha oo ku sugnaa hoygiisa Florida.
Dowladda Iiraan ayaa beenisay in wax hawl nukliyeer ah ay goobtaas ka socoto.
Shalay oo kale, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa sheegay in Mr Trump uusan go’aansan inuu amro duqeymo dheeraad ah oo ka dhan ah Iiraan, isla markaana Washington ay weli u furan tahay in xal diblomaasiyadeed la gaaro.
Hoggaamiyaha ugu sarreeya Iiraan ayaa Sabtidii uga digay Maraykanka iyo Israa’iil inay qaadaan weerarro dheeraad ah, kaddib markii labada dhinac ay ku hanjabeen inay dib u bilaabayaan tallaabooyinka milatari kaddib doorashooyinka.
Mr Trump ayaa soo hadal qaaday suurtagalnimada in duqeymo cusub la qaado kaddib doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka, isaga oo hore u sheegay inuu ka fiirsanayo inuu “dhammeystiro”.
Wax badan ka akhri: Rubio oo mar kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda Brazil xilli xiisadaha diblomaasiyadeed ay sii xoogeysanayaan