 Skip to content
Sunday, November 1, 2026 20 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Trump: Maraykanku weli waa inuu “wax ka qabtaa” hal ama laba bartilmaameed oo ku yaalla Iiraan
Breaking News
Trump: Maraykanku weli waa inuu “wax ka qabtaa” hal ama laba bartilmaameed oo ku yaalla IiraanRights Groups Call for Release of Detained Nigerien JournalistEU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha SoomaaliyaGuinea-Bissau Busts Trafficking Ring Behind Fake Migration SchemeExperts say the manosphere should be treated as a public health problem like smokingUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsTrump: Maraykanku weli waa inuu “wax ka qabtaa” hal ama laba bartilmaameed oo ku yaalla IiraanRights Groups Call for Release of Detained Nigerien JournalistEU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha SoomaaliyaGuinea-Bissau Busts Trafficking Ring Behind Fake Migration SchemeExperts say the manosphere should be treated as a public health problem like smokingUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security Standards
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Trump: Maraykanku weli waa inuu “wax ka qabtaa” hal ama laba bartilmaameed oo ku yaalla Iiraan

Follow
By Abdiwahab Ahmed November 1, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
Trump says US still has to 'take care' of one or two targets in Iran

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku ay burburiyeen inta badan awoodda milatari ee Iiraan, balse ay weli u baahan yihiin inay “wax ka qabtaan” hal ama laba bartilmaameed oo haray, oo ay ku jirto xarunta looga shakisan yahay inay tahay goob nukliyeer oo loo yaqaan Buurta Pickaxe.

Mr Trump ayaa sheegay in wada-hadallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Maraykanka iyo Israa’iil ay Iiraan kula qaadeen dhammaadkii Febraayo ay “si wanaagsan u socdaan”, isaga oo intaas ku daray in Tehran “aan si weyn loogu kalsoonaan karin”.

- Advertisement -

Madaxweynuhu wuxuu mar kale sheegay in Washington aysan ku degdegeyn inay qaaddo hawlgallo weerar oo dheeraad ah, isaga oo ku dooday in duqeymaha Maraykanku ay horeba u burburiyeen barnaamijyada milatari iyo kuwa nukliyeerka ee Iiraan.

“Waxaan burburinnay barnaamijkoodii nukliyeerka. Weli waa inaan wax ka qabannaa, waxaan dhihi lahaa, hal ama laba goobood, balse taas waxaan ku samayn karnaa 10 daqiiqo,” ayuu Mr Trump u sheegay wariyeyaasha oo ku sugnaa hoygiisa Florida.

Dowladda Iiraan ayaa beenisay in wax hawl nukliyeer ah ay goobtaas ka socoto.

Shalay oo kale, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa sheegay in Mr Trump uusan go’aansan inuu amro duqeymo dheeraad ah oo ka dhan ah Iiraan, isla markaana Washington ay weli u furan tahay in xal diblomaasiyadeed la gaaro.

Hoggaamiyaha ugu sarreeya Iiraan ayaa Sabtidii uga digay Maraykanka iyo Israa’iil inay qaadaan weerarro dheeraad ah, kaddib markii labada dhinac ay ku hanjabeen inay dib u bilaabayaan tallaabooyinka milatari kaddib doorashooyinka.

Mr Trump ayaa soo hadal qaaday suurtagalnimada in duqeymo cusub la qaado kaddib doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka, isaga oo hore u sheegay inuu ka fiirsanayo inuu “dhammeystiro”.

Wax badan ka akhri: Rubio oo mar kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda Brazil xilli xiisadaha diblomaasiyadeed ay sii xoogeysanayaan

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,371 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.