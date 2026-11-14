Booliiska Metropolitan-ka ayaa baaraya eedeymo loo jeediyay David Walliams

Booliiska Metropolitan-ka London ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan falal galmo oo dhowr ah oo lagu eedeeyay inay yihiin kuwo “culus” oo ku lug leh shaqsiga telefishinka David Walliams.
Ciidanku wuxuu sheegay inuu “maalmahan u dambeeyay” helay eedeymo dhowr ah oo aan ahayn kuwo dhowaan dhacay, kuwaas oo loo jeediyay garsoorihii hore ee barnaamijka Britain’s Got Talent.
Bayaan ay galabta soo saareen, booliiska Met waxay sheegeen in cabashooyinku ka duwan yihiin eedeymo ay horay u tabiyeen ITV News iyo The Guardian.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiishu waxay sidoo kale baarayaan warbixinnadaas “si loo ogaado in ay jiraan wax caddaymo ah oo ku saabsan falal dembiyeed”, ayay ciidanku sheegeen.
Mr Walliams wuxuu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Kormeeraha Dambi-baarista Mike Cagney, oo kooxdiisu kormeerayso baaritaanka, ayaa ku boorriyay qof kasta oo aaminsan inuu dhibbane u ahaa fal galmo inuu la xiriiro booliiska, iyadoon loo eegin goorta ay dhacdada lagu eedeeyay dhacday.
“Waxaan ognahay in soo sheegista eedeymaha noocan ahi ay noqon karto arrin cabsi gelisa, balse saraakiil takhasus leh ayaa diyaar u ah inay bixiyaan taageero, ka jawaabaan su’aalaha oo ay kugu hagaan habraaca,” ayuu yiri.
Met ma aysan sheegin tirada falalka lagu eedeeyay ee la soo sheegay, mana aysan faahfaahin eedeymaha loo jeediyay Mr Walliams.
Booliisku sidoo kale way diideen inay xaqiijiyaan goorta ama goobta ay la sheegay in dhacdooyinku ka dhaceen.
Mr Walliams weli si fagaare ah ugama uusan jawaabin warbixinnadii Talaadadii ay baahiyeen The Guardian iyo ITV News.
Warqad la rumeysan yahay in dhowr bilood ka hor loo diray saxafiyiinta ku lug lahaa baaritaannada, shaqsiga telefishinku wuxuu diiday in lagu tilmaamo “ugaarsade galmo”.
Wuxuu qiray inuu mararka qaar “si aan ka fiirsasho lahayn u dhaqmay” wuxuuna sheegay inuu ka qoomameynayo inuu ku guuldarreystay inuu dareenka dadka “si habboon ugu tixgeliyo”, isagoo ku adkaystay inuusan sharciga jebin.
Warbixinnadii Talaadadii la daabacay waxay soo baxeen ka dib markii Mr Walliams uu ku guuldarreystay inuu helo amar maxkamadeed oo looga hortagayo in warbaahintu aqoonsato. Qareennadiisu waxay ku doodeen inay jirto khatar uu naftiisa dili karo, iyagoo xusay laba isku day oo hore oo uu isdilid sameeyay.
Garsoore Nicklin ayaa diiday codsiga, isagoo amarka maxkamadeed ku tilmaamay “faragelin aad u culus” oo lagu sameynayo xorriyadda hadalka.
ilo dhowr ah ayaa ku eedeeyay Mr Walliams inuu si aan habboonayn ula dhaqmay haweenka barnaamijka waqtiga-daawashada badan ee BGT, halkaas oo uu garsoore ka ahaa intii u dhaxaysay 2012 iyo 2022, iyo madbacaddiisa HarperCollins, oo xiriirka isaga jartay sannadkii hore.
Eedeymahaas waxaa xigay in laga saaro liiska qoraayaasha ee hay’adda suugaanta ee Independent Talent Group. BBC-da ayaa sidoo kale bilowday inay iPlayer ka saarto barnaamijyadiisa, oo ay ku jirto Little Britain, halka xubinnimadiisa Xisbiga Labour-ka la hakiyay.