Saamiyada shirkadaha tiknoolajiyadda ee Aasiya ayaa maanta si weyn u kacay, iyagoo sii xoojiyay kororka suuqyada caalamka kaddib markii Nvidia ay Jensen Huang dib ugu soo celisay xilka madaxa fulinta, wax ka yar laba toddobaad kaddib markii uu iscasiley sababo la xiriira xiriirro guur ka baxsan, oo uu ku jiray xiriir lala sheegay inuu la lahaa jaajuus Shiine ah.
Ku dhawaaqistii shirkadda Silicon Valley ee 12-kii Nofeembar, oo ahayd in Mr Huang uu xilka ka degayo, ayaa gilgishay maalgashadayaasha waxayna dhabar-jab weyn ku keentay maalgashiga sirdoonka macmalka ah (AI), kaas oo durba wajahaya su’aalo ku saabsan faa’iidadiisa iyo lacagaha aadka u badan ee lagu maalgelinayo waaxda.
Maadaama uu yahay qofka ugu caansan ee haga khaladaadka warshadda iyo mid ka mid ah hal-abuurayaasheeda ugu saamaynta badan, Mr Huang waxaa si weyn loogu arkayay inuu udub-dhexaad u yahay mustaqbalka Nvidia iyo sidoo kale fiditaanka caalamiga ah ee AI, oo ah xoog horseedaya kacaanka tiknoolajiyadda iyo koboc dhaqaale oo ballaaran.
Warka ku saabsan dib-u-soo-celintiisa, oo soo baxay wax yar kaddib furitaankii Wall Street shalay, ayaa dhaliyay soo-kabasho aan caadi ahayn. Saamiyada Nvidia ayaa kacay 31.5%, taas oo kordhisay qiimaha suuqa ee shirkadda in ka badan $900 bilyan (€824.85bn).
Suuqyada Aasiya, oo toddobaadka ku bilaabay cadaadis, ayaa si degdeg ah u raacay hoggaanka Mareykanka.
Taipei ayaa muujisay waxqabadkii ugu xoogga badnaa, iyadoo kor u booday in ka badan 9%, halka shirkadaha sameeya chips-ka ee TSMC iyo MediaTek ay midkiiba heleen 10%. Seoul ayaa kor u kacday in ka badan 6%, iyadoo ay gacan ka geysteen koror ku dhowaad 8% ah oo ku yimid shirkadaha waaweyn ee suuqa SK hynix iyo Samsung.
Tokyo ayaa kor u kacday 4%, iyadoo Advantest ay booday 14%, Tokyo Electron ay kacday 11%, halka Kioxia ay heshay 8%.
Hong Kong, Shanghai, Sydney, Singapore, Wellington iyo Manila ayaa sidoo kale diiwaangeliyay koror wanaagsan, kaddib markii maalgashadayaashu soo dhaweeyeen warka.
Saamiyada Nvidia ayaa kacay 31.5%
“Soo laabashada Jensen waxay meesha ka saartay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee aan la hubin ee saarnaa maalgashiga AI,” ayay tiri Charu Chanana oo ka tirsan Saxo Markets.
“Ma aha oo keliya madaxa fulinta Nvidia; waxaa lagu doodi karaa inuu yahay iibiyaha ugu weyn ee dhammaan nidaamka AI. Xiriirradiisa uu la leeyahay macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha iyo maalgeliyayaasha way adag tahay in la beddelo.
“Soo laabashadiisu waxay si gaar ah u tahay war wanaagsan saamiyada shirkadaha tiknoolajiyadda Aasiya, kuwaas oo intooda badan waxyeello dhinac ah ka soo gaartay qalalaasihii hoggaamineed ee Nvidia.”
Gavin Friend oo ka tirsan National Australia Bank ayaa yiri: “Maalgashiga AI waxaa loo fidiyay fursad uu ku neefsado, iyadoo dib-u-soo-celinta Huang ay dejisay cabsi laga qabay in ay burburto hawsha maalgelinta is-daba-joogga ah ee ahayd taageero muhiim u ah waaxda.”
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno nuxurka rte-playerWaxaan u isticmaalnaa rte-player si aan u maamulno nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan dhaqdhaqaaqaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo rogto nuxurka.Maamul dookhyada
Falanqeeyayaasha ayaa si kastaba ha ahaatee ka digay in soo laabashada Mr Huang – oo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay inay timid kaddib markii uu si shakhsi ah ula xiriiray guddiga Nvidia – aysan xallin doonin baaritaannada ama hubanti la’aanta ballaaran ee lixdii bilood ee la soo dhaafay culayska saaray maalgashiga AI.
Nvidia waxay weli wajahaysaa baaritaanno ay wadaan baarayaasha FBI-da iyo sharci-dejiyeyaasha Capitol Hill.
Sida la sheegay, Mr Huang wuxuu xiriir la lahaa Alice Huang, oo aan qaraabo la ahayn, horayna u ahayd maamule ka tirsan Megaspeed oo fadhigeedu yahay Singapore. Shirkadda ayaa lagu baarayaa eedeymo sheegaya inay ka caawisay shirkado Shiine ah inay helaan chips-ka ugu horumarsan ee Nvidia.
The New York Times ayaa dhammaadkii toddobaadka bixisay faahfaahin dheeraad ah, iyadoo sheegtay in Alice Huang ay xiriir la samaysay hay’adda basaasnimada ugu weyn Shiinaha intii uu socday xiriirka qarsoodiga ah.
Mareykanka ayaa shalay Megaspeed ku daray liiska madow ee ganacsiga, taas oo shirkadda ka hor istaagaysa inay iibsato chips horumarsan.
Dhanka kale, saamiyada Yurub ayaa galabta intooda badan hoos u dhacay, kaddib markii isu-soo-bax ay hoggaaminayeen shirkadaha tiknoolajiyadda, kaas oo horseeday fadhigoodii ugu xoogga badnaa lix bilood gudahood, uu bilaabay inuu xawaarahiisa lumiyo.