Ruushka ayaa sheegay inuu u furan yahay xabbad-joojinno maxalli ah, balse uu sii wadi doono duullaanka

Ruushka ayaa sheegay in howlgalkiisa milatari ee Ukraine uu si aan kala go’ lahayn u sii socon doono, inkastoo la qorsheeyay wadahadallo uu Maraykanku dhex-dhexaadinayo oo lagu soo afjarayo dagaalka, hase yeeshee Moscow ayaa tilmaantay inay taageeri karto xabbad-joojinno maxalli ah oo kooban sababo bani’aadamnimo awgood.
Kremlin-ka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu tixgeliyo xabbad-joojinno ku-meel-gaar ah oo ka dhaca qaybo ka mid ah jiidda hore, ka hor inta aanu xabbad-joojin ballaaran ka dhaqan gelin magaalada Oleshky ee Ruushku qabsaday, taas oo si weyn u burburtay.
Hakadka dagaalka ayaa la filayaa inuu aroorta berri ka bilaabmo magaalada koonfurta Ukraine ku taalla, kaddib bilo ay soo baxayeen warar sheegaya in dadka deggan ay ku dhibtoodeen helitaanka cunto, biyo iyo dawo. Heshiiskan waxaa dhex-dhexaadisay Marwada Koowaad ee Maraykanka, Melania Trump.
Markii la weydiiyay in Ruushku oggolaan karo xabbad-joojinno kale oo maxalli ah, afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa wariyeyaasha u sheegay: “Sababo bani’aadamnimo awgood, gabi ahaanba.”
Hase yeeshee, Mr Peskov wuxuu carrabka ku adkeeyay in dib-u-bilaabista wadahadallada saddex geesoodka ah ee la qorsheeyay aysan saameyn ku yeelan doonin hawlgallada milatari ee Ruushka.
“Go’aanka dib loogu bilaabayo wadahadallada saddex geesoodka ah macnihiisu ma aha wax xaddidaad ah oo lagu soo rogo hawlgallada dagaalka,” ayuu yiri.
“Ciidamadeennu waxay sii wadaan inay duqeymo xooggan ku qaadaan dhismaha warshadaha milatari ee Ukraine,” ayuu raaciyay.
Gaari burburay kaddib duqeyn cirka ah oo Ruushku ka geystay Yasnogirka, Ukraine
Dhanka kale, laba nin ayaa ku dhintay, 17 qof oo uu ku jiro ilmo na ay ku dhaawacmeen weerar diyaarado aan duuliye lahayn ah oo ka dhacay gobolka Voronezh ee Ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Alexander Gusev.
Cutubyada difaaca cirka ayaa gobolka ku burburiyay 113 diyaaradood oo aan duuliye lahayn, ayuu Mr Gusev ku qoray barnaamijka farriimaha ee MAX.
Wuxuu sheegay in dhowr xarumood oo warshadeed ay sidoo kale dab qabsadeen.
Reuters si madax-bannaan uma xaqiijin karin warbixintan.
Bayaan kale oo uu Telegram ku soo saaray, wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen xarun koronto oo ku taalla Kharkiv, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, iyo sidoo kale bakhaar ku yaalla gobolka ku xeeran iyo xarun kale oo koronto oo ku taalla gobolka Khmelnitskiy.
Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in la weeraray kaabayaasha dekedda ee Chornomorsk iyo markab xamuul oo ku sii jeeday Odesa, kaas oo ay sheegtay in loo adeegsanayay ujeeddooyin milatari.
Maraykanka ayaa Ukraine ku boorriyay inay joojiso weerarrada lagu qaadayo wershadaha sifaynta shidaalka ee Ruushka, isaga oo ku doodaya in weerarradu ay ka qayb qaateen sare u kaca qiimaha tamarta. Arrintan ayaa si gaar ah xasaasi ugu noqotay maamulka Trump xilli uu dagaal ka wado Iran isla markaana uu wajahayo doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha soo socota.
Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Maraykanku oggolaado in Starshield laga isticmaalo hawada Ruushka
Wareysi la baahiyay shalay, Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Kyiv ay joojin doonto weerarrada lagu qaadayo bartilmaameedyada Ruushka oo keliya haddii Moscow ay soo afjarto weerarrada ay ku hayso kaabayaasha korontada Ukraine.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Maraykanku gacan ka geysan karo isagoo oggolaanaya in Starshield laga isticmaalo hawada Ruushka si loo aqoonsado goobaha gantaallada laga rido ama isagoo Ukraine siinaya nidaamyada gantaallada Patriot.
Afar qof ayaa ku dhaawacmay weerar Ruushku habeenkii ka geystay magaalada Zaporizhzhia ee koonfur-bari Ukraine, sida uu Telegram ku sheegay guddoomiyaha gobolka Mykhailo Semikin.
Hay’adda gurmadka degdegga ah ee Ukraine ayaa sheegtay in laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarrada Ruushka ee gobolka Chernihiv.
Ruushka ayaa toddobaadyadii u dambeeyay kordhiyay weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada uu ka fulinayo guud ahaan Ukraine, isaga oo bartilmaameedsanaya xarumaha tamarta ee ku dhow magaalooyinka waaweyn. Kyiv ayaa sheegtay in ololahan looga dan leeyahay in dalka looga dhigo mid aan haysan kuleyl iyo koronto xilliga jiilaalka.
Weerarradii sannadkii hore waxay malaayiin qof ka jareen koronto iyo kuleyl, xilli heerkulku hoos ugu dhacay ilaa -20C.
Labada dhinac ayaa lagu wadaa inay bisha soo socota la kulmaan ergada Maraykanka si ay uga wada hadlaan soo afjaridda colaadda ugu daran ee Yurub ka dhacda tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Dhowr wareeg oo wadahadallo hore ah ayaa ku guuldarreystay inay dhinacyada u soo dhaweeyaan heshiis.
Ruushka ayaa doonaya dhul dheeraad ah oo ku yaalla bariga Ukraine, iyo sidoo kale xaddidaadyo ballaaran oo milatari iyo siyaasadeed oo lagu soo rogo Kyiv.
Ukraine iyo xulafadeeda ayaa ku doodaya in dalabaadkaasi ay la mid yihiin is-dhiibid, isla markaana ay dalka u nugleyn doonaan weerar kale oo Ruushku qaado.