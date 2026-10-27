Kuuriyada Waqooyi oo Qaramada Midoobay u dirtay warqad ay Seoul ugu dhaliilayso qarax miino

Kuuriyada Waqooyi ayaa Kuuriyada Koonfureed ku eedaysay inay abuurtay qarax miino oo dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidankeeda, taas oo sii xumaynaysa khilaaf horay u kacsanaa oo la horgeeyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Warbaahinta dowladda ayaa soo werisay warqad ay Pyongyang ku diiday sheegashada Seoul ee ahayd in qaraxa ka dhacay gudaha Aagga Milatari ka Caaggan (DMZ) uu ka dhashay miinooyin ay Waqooyigu dhigtay. Xiisadda u dhexeysa labada Kuuriya ayaa cirka isku shareertay tan iyo markii Kuuriyada Koonfureed ay bishii hore soo jeedisay eeddaas.
Wakiilka joogtada ah ee Kuuriyada Waqooyi u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa Golaha Ammaanka kala hadlay waxa warqaddu ku tilmaantay “daandaansiga ay ROK ku kacday iyadoo si aan sal lahayn eedda ugu wareejinaysa dhacdada shakiga leh ee ‘qaraxa miinada’”.
Warqaddu waxay sheegtay in qaraxa ay “abuurtay ROK” oo uu qayb ka ahaa “tallaabo carqaladayn xun” oo loogu talagalay in xoojinta ay Kuuriyada Waqooyi ka waddo xuduuddeeda koonfureed loogu muujiyo “duullaan milatari” laguna hor istaago shaqadaas. Bayaanku wuxuu adeegsaday soo gaabinnada rasmiga ah ee labada dal.
Pyongyang waxay sheegtay in dadaalladeeda joogtada ah ee lagu xoojinayo xuduuddu ay yihiin “ku-dhaqanka sharci iyo caddaalad ku dhisan ee madaxbannaanideeda, kaas oo si adag waafaqsan Axdiga Qaramada Midoobay”. Waxay sidoo kale ku cambaaraysay Kuuriyada Koonfureed inay rasaas digniin ah ku ridday askar Kuuriyada Waqooyi ah oo ka qayb qaadanayay dhismaha.
“Tani waa xadgudub bareer ah oo ka dhan ah Qodobka 2aad (4) ee Axdiga Qaramada Midoobay, kaas oo adkaynaya baahida loo qabo in laga fogaado adeegsiga xoogga ama hanjabaadda ka dhanka ah midnimada dhuleed ee dal kasta marka la joogo xiriirrada caalamiga ah,” ayay Wakaaladda Wararka Dhexe ee Kuuriya (KCNA) ee rasmiga ahi ka soo xigatay bayaanka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa toddobaadkii hore warqad u gudbisay madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo ku celisay sheegashadeeda ah in miino ay Kuuriyada Waqooyi dhigtay ay sababtay qaraxa, waxayna dhacdada ku tilmaantay “xadgudub cad oo ka dhan ah heshiiska xabbad-joojinta”.
Jawaabta Kuuriyada Waqooyi ayaa timid maalmo ka dib markii Kuuriyada Koonfureed ay soo jeedisay wadahadallo milatari oo looga gol lahaa “in si wadajir ah loo xaqiijiyo goobta saxda ah” ee xuduudda, lagagana wada hadlo dib u soo celinta khadadka isgaarsiinta.
Seoul ayaa soo jeedintaas samaysay ka dib markii Kim Yo Jong, oo ah walaasha saamaynta badan ku leh hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ay sheegtay in Pyongyang ay cutubyo cusub oo ciidamo ah gaysay “goobo ay rasaas ka ridi karaan” oo ku teedsan xuduudda.