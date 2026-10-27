 Skip to content
Tuesday, October 27, 2026 15 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 28°C
Breaking: Central African Republic War Crimes Court Faces Collapse
Breaking News
Central African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaKuuriyada Waqooyi oo Qaramada Midoobay u dirtay warqad ay Seoul ugu dhaliilayso qarax miinoMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada BuurhakabaCentral African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaKuuriyada Waqooyi oo Qaramada Midoobay u dirtay warqad ay Seoul ugu dhaliilayso qarax miinoMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada Buurhakaba
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Kuuriyada Waqooyi oo Qaramada Midoobay u dirtay warqad ay Seoul ugu dhaliilayso qarax miino

Follow
By Abdiwahab Ahmed October 27, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 2-minute read
North Korea sends letter to UN slamming Seoul over landmine blast

Kuuriyada Waqooyi ayaa Kuuriyada Koonfureed ku eedaysay inay abuurtay qarax miino oo dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidankeeda, taas oo sii xumaynaysa khilaaf horay u kacsanaa oo la horgeeyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Warbaahinta dowladda ayaa soo werisay warqad ay Pyongyang ku diiday sheegashada Seoul ee ahayd in qaraxa ka dhacay gudaha Aagga Milatari ka Caaggan (DMZ) uu ka dhashay miinooyin ay Waqooyigu dhigtay. Xiisadda u dhexeysa labada Kuuriya ayaa cirka isku shareertay tan iyo markii Kuuriyada Koonfureed ay bishii hore soo jeedisay eeddaas.

- Advertisement -

Wakiilka joogtada ah ee Kuuriyada Waqooyi u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa Golaha Ammaanka kala hadlay waxa warqaddu ku tilmaantay “daandaansiga ay ROK ku kacday iyadoo si aan sal lahayn eedda ugu wareejinaysa dhacdada shakiga leh ee ‘qaraxa miinada’”.

Warqaddu waxay sheegtay in qaraxa ay “abuurtay ROK” oo uu qayb ka ahaa “tallaabo carqaladayn xun” oo loogu talagalay in xoojinta ay Kuuriyada Waqooyi ka waddo xuduuddeeda koonfureed loogu muujiyo “duullaan milatari” laguna hor istaago shaqadaas. Bayaanku wuxuu adeegsaday soo gaabinnada rasmiga ah ee labada dal.

Pyongyang waxay sheegtay in dadaalladeeda joogtada ah ee lagu xoojinayo xuduuddu ay yihiin “ku-dhaqanka sharci iyo caddaalad ku dhisan ee madaxbannaanideeda, kaas oo si adag waafaqsan Axdiga Qaramada Midoobay”. Waxay sidoo kale ku cambaaraysay Kuuriyada Koonfureed inay rasaas digniin ah ku ridday askar Kuuriyada Waqooyi ah oo ka qayb qaadanayay dhismaha.

“Tani waa xadgudub bareer ah oo ka dhan ah Qodobka 2aad (4) ee Axdiga Qaramada Midoobay, kaas oo adkaynaya baahida loo qabo in laga fogaado adeegsiga xoogga ama hanjabaadda ka dhanka ah midnimada dhuleed ee dal kasta marka la joogo xiriirrada caalamiga ah,” ayay Wakaaladda Wararka Dhexe ee Kuuriya (KCNA) ee rasmiga ahi ka soo xigatay bayaanka.

Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa toddobaadkii hore warqad u gudbisay madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo ku celisay sheegashadeeda ah in miino ay Kuuriyada Waqooyi dhigtay ay sababtay qaraxa, waxayna dhacdada ku tilmaantay “xadgudub cad oo ka dhan ah heshiiska xabbad-joojinta”.

Jawaabta Kuuriyada Waqooyi ayaa timid maalmo ka dib markii Kuuriyada Koonfureed ay soo jeedisay wadahadallo milatari oo looga gol lahaa “in si wadajir ah loo xaqiijiyo goobta saxda ah” ee xuduudda, lagagana wada hadlo dib u soo celinta khadadka isgaarsiinta.

Seoul ayaa soo jeedintaas samaysay ka dib markii Kim Yo Jong, oo ah walaasha saamaynta badan ku leh hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ay sheegtay in Pyongyang ay cutubyo cusub oo ciidamo ah gaysay “goobo ay rasaas ka ridi karaan” oo ku teedsan xuduudda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,358 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.