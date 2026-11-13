Garsoore ayaa ku dhawaaqay maxkamadeyn aan natiijo lahayn kiiska dilka Lindsay Clancy, xeerbeegtidiina waa la fasaxay

Maxkamadeyntii dilka Lindsay Clancy ayaa ku dhammaatay iyadoo aan xukun la gaarin, kaddib markii xeerbeegti Massachusetts ah ay isku mari waayeen in hooyada Maraykanka ah ay si sharci ah mas’uul uga ahayd dilka saddexdeeda carruur ah ee yaryar.
Garsoore William Sullivan ayaa ku dhawaaqay in maxkamadeyntu natiijo la’aan ku dhammaatay kaddib toddoba maalmood oo wadatashi ah, taas oo timid kaddib markii maxkamad racfaan ay diidday codsi difaacu daqiiqaddii ugu dambeysay ku dalbaday in xubin xeerbeegti ah la beddelo.
Xeerbeegtida oo ka koobnayd 12 xubnood ma aysan gaari karin go’aanka loo baahan yahay ee loo dhan yahay ee kiisaska dambiyada ee Maraykanka. Kow iyo toban xeerbeegti ayaa taageeray in Ms Clancy lagu helo dambi la’aan sababo la xiriira waalli, halka hal xeerbeegti uu arrintaas diiday.
Dacwad-oogayaasha ayaa hadda go’aansanaya inay kiiska horgeeyaan xeerbeegti cusub.
“Go’aankaas dhawaan ayaan qaadan doonaa,” Tim Cruz, oo ah dacwad-oogaha degmada Plymouth, ayaa u sheegay wariyeyaasha.
Ms Clancy waxay sii ahaan doontaa xabsi inta dacwad-oogayaashu ay ka fiirsanayaan maxkamadeyn kale oo suurtagal ah.
Maxkamadeynta oo telefishinka si toos ah looga baahinayay muddo shan toddobaad ah, laguna soo bandhigay caddaymo ay bixiyeen in ka badan 80 markhaati iyo marqaatiyo murugo badan lahaa oo socday maalmo, ayaa xoojisay dood qaran oo ku saabsan caafimaadka maskaxda hooyooyinka. Waxay sidoo kale hadal ka keentay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
“Waa musiibo aad u xun,” ayuu Mr Trump u sheegay wariyeyaasha Aqalka Cad. “Waxaan qiyaasayaa in maxkamadeyn kale ay dhici doonto.”
Waxaan u baahan nahay oggolaanshahaaga si aan u soo gelinno nuxurkan rte-playerWaxaan u isticmaalnaa rte-player maareynta nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga isla markaana ururin kara xog ku saabsan hawshaada. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad nuxurka u soo geliso.Maamul doorashooyinka
Dhageysiga telefishinka laga baahinayay ee ku dhowaad lix toddobaad socday ayaa dib u furay su’aalo muddo dheer taagnaa oo ku saabsan sida Maraykanku ula dhaqmo caafimaadka maskaxda hooyooyinka umusha ka dib, iyo sidoo kale sida nidaamka caddaaladdu ula tacaali karo kiisaska ku lug leh hooyooyin carruurtooda dila.
Ma jirin wax muran ah oo ku saabsan in Ms Clancy, oo 36 jir ah, ay saddexdeeda carruur ah ugu ceejisay xargaha jimicsiga qaybta hoose ee gurigeeda oo ku yaalla Duxbury, oo ka tirsan nawaaxiga Boston, bishii Janaayo 2023.
Kaddib waxay isku jartay mindi ka hor intii aysan ka boodin daaqad ku taal dabaqa labaad, iyadoo isku dayaysa inay nafteeda disho. Dhicitaanku wuxuu ka dhigay qof curyaan ah.
Qareenkeeda, Kevin Reddington, ayaa intii ay maxkamadeyntu socotay ku dooday in Ms Clancy lagu helo dambi la’aan sababo la xiriira waalli ama masuuliyad-dambiyeed la’aan. Wuxuu ku tilmaamay hooyo jacayl badan oo ku jirtay xaalad waali ah markii ay dishay Cora oo shan jir ahayd, Dawson oo saddex jir ahaa, iyo Callan oo siddeed bilood jiray, 24-kii Janaayo 2023.
Qaraabada, oo uu ku jiro ninkeedii hore ee hadda Patrick, ayaa sharraxay sida caafimaadkeeda maskaxeed u xumaaday bilihii ka dambeeyay dhalashada ilmaheedii saddexaad. Waxay si isdaba joog ah gargaar uga raadsatay bixiyeyaasha adeegyada caafimaadka, kuwaas oo u qoray dawooyin kala duwan.
Kiiska waxaa lala barbardhigay kii Andrea Yates, oo ahayd haweeney reer Texas ah oo shantii carruur ah ku hafisay saxan qubeys sannadkii 2001.
Garsoore William Sullivan
Kaddib markii maxkamad racfaan ay laashay xukunkii hore ee dilka ee Ms Yates, waxaa sannadkii 2006 lagu helay dambi la’aan sababo la xiriira waalli. Qareennadeedu waxay ku doodeen inay la il darnayd waali daran oo umusha ka dib ah.
Dacwad-oogayaasha kiiska Ms Clancy ma aysan diidin inay la daalaa dhacaysay dhibaatooyin caafimaad maskaxeed.
Hase yeeshee, waxay ku doodeen inay fahamsanayd in dilka carruurteedu khalad yahay, ayna si ula kac ah u fulisay falkaas.
Dacwad-oogayaashu waxay u yeereen cilmi-nafsi yaqaan baaray Ms Clancy, kaas oo soo gabagabeeyay inay qorshaysay inay nafteeda disho. Cilmi-nafsi yaqaanuhu wuxuu sheegay inay carruurta dishay sababtoo ah “waxay ku qanacsanayd inay carruurtu dhibaato la kulmi doonaan iyada la’aanteed”.
Dacwad-oogayaashu waxay tilmaameen caddaymo muujinaya in, wax yar ka hor dilalka, Ms Clancy ay ninkeeda u dirtay inuu soo qaado cunto la dalbaday oo uu booqdo farmashiye, kaddib markii ay telefoonkeeda ku xisaabisay muddada uu maqnaan doono.
Patrick Clancy ayaa maxkamadda u sheegay in xaaskiisu ay ka soo baxday isbitaal dhimir wax ka yar laba toddobaad ka hor, balse maalmaha xigay aysan muujin wax tilmaam ah oo ku saabsan inay damacsanayd inay waxyeello u geysato nafteeda ama carruurta.
Markii uu u baxay inuu soo qaado cashada, wuxuu sheegay inay u muuqatay inay ku jirto xaalad “caadi ah”.
Wuxuu si kooban telefoonka ula hadlay xaaskiisa intii uu ku sugnaa farmashiyaha.
Markii uu guriga ku soo laabtay, wuxuu ka helay iyadoo dhulka taalla barxadda dambe, iyadoo gacmaha iyo qoorta ka go’an yihiin.
Waxay u sheegtay inay isku dayday inay is disho.
Wuxuu weydiiyay halka ay carruurtu joogaan, ayay tidhi, waxaana loo sheegay inay ku jiraan qaybta hoose ee guriga.
Kaddib markii uu wacay 911 oo uu sugay inta ay gurmadayaashu imanayaan, Mr Clancy wuxuu u orday jaranjarada hoose, halkaas oo uu carruurta kaga helay xargaha jimicsiga oo qoorta loogu duubay.
Markhaatiyaal dhowr ah, oo uu ku jiro Mr Clancy, ayaa sheegay in Ms Clancy ay markii dambe isbitaalka kaga hadashay inay maqashay cod nin oo u sheegayay in haddii aysan tallaabo qaadin ay lumin doonto fursaddeeda.