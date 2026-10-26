Flavio Bolsonaro Wuxuu Diiday Inuu Aqoonsado Guusha Lula ee Doorashada Brazil

Senatorka garabka midig ee Brazil Flavio Bolsonaro ayaa diiday inuu aqbalo guuldarrada doorashada madaxtinnimada Brazil, isagoo ku celceliyay diidmada natiijada ee aabbihii xabsiga ku jira kaddib markii Madaxweynaha bidixda Luiz Inacio Lula da Silva uu xaqiijistay muddo-xileed taariikhi ah oo afraad.
Senatorka, oo ah wiilka madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, ayaa ka horyimid go’aan uu garsoore ka tirsan Maxkamadda Sare oo uu Lula magacaabay ku kordhiyay furitaanka goobaha codbixinta laba saacadood oo dheeraad ah, sababo la xiriira khaladaad la sheegay oo ku saabsan gaadiidkii codbixiyeyaasha. Mr Bolsonaro wuxuu sheegay inuu dalban doono in doorashada la buriyo.
“Marka la eego duruufihii ay arrimuhu ku dhaceen, suurtagal ma aha in la aqoonsado natiijooyinka doorashada,” ayuu Mr Bolsonaro u sheegay saxafiyiinta.
Lula wuxuu u dabaaldegayaa guusha doorashada
Maalgashadayaashu si walaac leh ayay uga falceliyeen, iyagoo si weyn hoos ugu dhigay qiimaha hantida Brazil, kaddib markii ay dib u qiimeeyeen jihada maaliyadeed ee dalka xilligii Mr Lula.
Iyada oo Mr Bolsonaro uu Mr Lula kaga dambeeyay in ka badan 4 milyan oo cod, falanqeeyayaashu waxay sheegeen in baaxadda guuldarradu ay ka dhigtay mid aad u yar suurtagalnimada in dadaal lagu doonayo in natiijada lagu beddelo uu guuleysto.
Flavio Bolsonaro wuxuu sheegay inuu dalban doono in natiijada la buriyo
Kiiskiisa waxaa sii wiiqaya xaqiiqda ah in ololihiisa gaarka ahi uu ku baaqay in waqtiga codbixinta la kordhiyo, sababo la xiriira roobab culus oo ka da’ay koonfurta taageerta muxaafidka.
Si kastaba ha ahaatee, diidmada Mr Bolsonaro ee inuu qirto guuldarrada waxay dhalin kartaa dibadbaxyo ka dhaca dalka, halkaas oo kalsoonida lagu qabo nidaamka doorashada iyo madaxbannaanida garsoorka ay muddo dheer cadaadis la kulmayeen, sida ay sheegeen kormeerayaashu.
Jair Bolsonaro wuxuu Brazil geliyay qalalaase dimoqraadiyadeed oo daran kaddib doorashadii 2022, markii taageerayaashiisu ay weerareen dhismayaal dowladeed iyagoo ka cabanaya natiijada. Markii dambe waxaa lagu xukumay 27 sano oo xabsi ah, kaddib markii lagu helay inuu maleegayay afgambi.
Madaxda ayaa u hambalyeeyay Lula
Iyadoo Mr Bolsonaro uu gudaha dalka ku murmay natiijada, hoggaamiyeyaasha dalalka kale ayaa si degdeg ah u aqoonsaday guusha Mr Lula.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Faransiiska iyo Brazil ay “wax badan si wadajir ah u dhisayaan”, halka Madaxweynaha Guddiga Yurub Ursula von der Leyen ay ku dhawaaqday in “dimuqraadiyadda iyo dhinacyo-badanidu ay ku guuleysteen Brazil”.
Kremlin-ka ayaa soo dhaweeyay dib-u-doorashada Mr Lula, isagoo ammaanay doorkiisa ku aaddan xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta BRICS. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyay hoggaamiyaha bidixda “natiijooyinka doorashada ee cajiibka ah”, wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in iskaashiga la sii qoto-dheereeyo.
Luiz Inacio Lula da Silva ayaa si xooggan uga bilaabay wareegga labaad ee codbixinta
Aqalka Cad iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa aamusnaantooda si gaar ah loo dareemay, iyagoo aan wax faallo degdeg ah soo saarin, sidaas oo kale waxaa sameeyay Madaxweynaha Argentina Javier Milei.
Natiijadan ayaa la filayaa inay niyad-jabiso maamulkii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay hoggaaminaysay olole lagu doonayay in Bolsonaro iyo qoyskiisa dib loogu soo celiyo xukunka.
Rajooyin la beeniyay
Guusha Mr Lula waxay rogtay natiijooyinkii sahannada, tusaalooyinkii hore iyo diidmada sii ballaaran ee caalamka kaga imaanaysay dowladaha xilka haya, iyadoo soo afjartay silsiladdii guulaha doorashooyinka garabka midig ee Latin America. Kaddib markii uu wareegii koowaad kaga dambeeyay Mr Bolsonaro, wuxuu ku guuleystay inuu codbixiyeyaal ku filan gadaashiisa isugu keeno wareegga labaad.
Suuqyadu markii hore waxay si lama filaan ah uga falceliyeen natiijada, iyagoo xirayay maalgashiyadii inta badan lagu dhisay filashada guusha Bolsonaro.
Qandaraasyada mustaqbalka ee bisha November ee lacagta Brazil ee BRL= ayaa hoos u dhacay in ka badan 10%, halka sanduuqa maalgashiga ee iShares MSCI Brazil ee lagu kala iibsado suuqa saamiyada, EWZ.P, uu 26% hoos ugu dhacay ganacsigii ka hor furitaanka suuqa. Dhowr ka mid ah curaarta dowladda Brazil ee muddada dheer ayaa hoos u dhacay in ka badan 2 senti marka loo eego doollarka.
Taageerayaasha Madaxweynaha Brazil iyo musharraxa madaxtinnimada Luiz Inacio Lula da Silva ayaa u dabaaldegaya
“Hoos-u-dhaca bilowga ah wuu dhexdhexaad noqon karaa marka la xiro maalgashiyadii la xiriiray doorashada, balse maalgashadayaashu waxay dalban doonaan ballanqaadyo maaliyadeed oo lagu qanci karo ka hor inta aysan dib u kordhin maalgelintooda,” ayuu yiri Andres Abadia, madaxa dhaqaalaha Latin America ee Pantheon Macroeconomics.
Isagoo xalay goor dambe kula hadlayay taageerayaashiisa hoteel ku yaalla São Paulo, Mr Lula wuxuu qaatay hadal dejin ah.
“Ma ka hadli doono midnimo qaran, sababtoo ah taasi mar walba kuma habboona xaqiiqada dalkan. Qofna waajib kuma aha inuu jeclaado madaxweynaha la doortay, balse waxaa loo xil saaray inuu qof walba u taliyo,” ayuu yiri Mr Lula.
Intii uu ololuhu socday, Mr Lula wuxuu tilmaamay waxqabadkiisa ku aaddan dhimista saboolnimada iyo sinnaan la’aanta, isagoo sidoo kale xusay heerar taariikhi ahaan hooseeya oo shaqo la’aanta, wax-akhris la’aanta iyo xaalufinta dhirta ah. Si kastaba ha ahaatee, muddo-xileedkiisa afraad waxay u badan tahay inay tijaabiso xirfaddiisa siyaasadeed.
Taageerayaasha Lula ee xaafadda isku raranta ah ee Rocinha, Rio de Janeiro
Wuxuu u baahan doonaa inuu la shaqeeyo Kongarees ay u badan yihiin xulafada Bolsonaro, kaddib markii taageerada garabka midig ay si weyn u kordhay oo ay sharci-dejinta u rogtay dhinaca mucaaradkiisa.
“Caqabaduhu waa tiro aan la koobi karin,” ayuu yiri Carlos Melo, oo ah borofisar cilmiga siyaasadda ka dhiga Insper ee São Paulo.