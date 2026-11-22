Andy Burnham, oo ka mid ah siyaasiyiinta Ingiriiska sida ugu wax-ku-oolsan ula xiriira bulshada, ayaa yimid isagoo wata farriin ballaaran: qiimooyin hoose, koboc xooggan iyo mustaqbal wanaagsan oo ay helaan jiilka da’da yar ee dalka.
Hoggaamiyeyaasha Midowga Yurub ayaa sidoo kale ku hadlayay ereyo guud. Waxay soo bandhigeen qorshayaal ay Britain kala shaqeynayaan sirdoonka macmalka ah, ilaalinta muwaadiniinta laga difaacayo barnaamijyada waxyeellada leh iyo kuwa kale ee xaasidnimada leh, iyo in la bilaabo dejinta xiriir ka dhow oo dhex mara Midowga Yurub iyo UK. Aragtidu waxay ahayd mid diirran oo wax-ku-ool ah, kuna dhisan faa’iidooyinka ay heli karaan dadka caadiga ah, halkii ay diiradda saari lahayd oo keliya soo-saareyaasha iyo dhoofiyeyaasha cuntooyinka qabow ee diyaarka loo cuno.
Waxaa laga yaabaa in maalin uun Britain ay xitaa dib ugu biirto Midowga Yurub.
Xitaa haddii taasi aysan marnaba dhicin, Madaxweynaha Golaha Yurub António Costa ayaa dhinaca Britain u sheegay in doorashadooda la ixtiraami doono, sida loo ixtiraamay natiijadii aftida.
Farriintu waxay ahayd inay noqoto mid fudud oo kooban.
Hase yeeshee, koox ka tirsan madaxda Midowga Yurub ayaa si uun ugu guuleystay inay xaaladda ka dhigaan mid ka sii cakiran, iyagoo reebay ur aan wanaagsanayn.
Khilaaf ka dhashay khidmadaha jaamacadaha ayaa halis ugu jiray inuu sii daba dheeraado. Haddii hoggaamiyeyaasha qaranku aysan toddobaadyada soo socda si adag uga dhexgelin siyaasadda, wuxuu xiriirka Britain ka dhigi karaa mid xumaada xilli xiriirka guud uu u muuqday inuu soo hagaagayo.
António Costa ayaa ra’iisul wasaaraha UK u sheegay ‘mar walba waa lagugu soo dhoweynayaa Midowga Yurub’
Qolku wuxuu ahaa mid kulul oo ciriiri ah, kana buuxay inta badan saxafiyiin British ah oo maalintaas u safray halkaas.
Wasiirro sare oo ka tirsan golaha wasiirrada iyo guddoomiyeyaasha Midowga Yurub ayaa sidoo kale qabsaday safka hore, taasoo keentay in si dhib yar loo arko kursi bannaan.
Shir-madaxeedku wuu soo dhammaaday, heshiisyadiina waa la saxiixay, waxaana haray oo keliya in natiijada loo bandhigo dadweynaha.
“Ra’iisul wasaare, mar walba waa lagugu soo dhoweynayaa Midowga Yurub,” ayuu Mr Costa ku yiri Mr Burnham, taasoo qolka ka dhalisay qosol cabsi leh.
Tani waxay ahayd qorshihii weynaa ee lagu iibinayay natiijada: dood loogu sheegayo shacabka Britain in dib-u-dhiska xiriirka Midowga Yurub uu mudan yahay, iyadoo sidoo kale muwaadiniinta Yurub loo dirayay farriin ah in Britain laga yaabo, laga yaabee, inay mudan tahay fursad kale.
Mr Burnham wuxuu diyaar u ahaa hadalladiisa, isagoo heshiisyada ku saabsan hubinta caafimaadka xoolaha iyo ganacsiga qiiqa hawada u beddelay luuqad loogu talagalay cod-bixiyeyaasha.
Wuxuu yiri: “Waxay si toos ah uga jawaabayaan caqabadaha ugu waaweyn ee waqtigeenna iyo welwelka ugu weyn ee ay dadku qabaan: qiimaha cuntada, qiimaha tamarta, koboc la’aanta dhaqaalaha iyo kharashka ganacsiga.
“Heerarka socdaalka sharci-darrada ah iyo caqabadaha haysta dhallinyaradeenna.”
Kuwani waa sheegashooyin waaweyn oo lagu xiriirinayo meesha laga saaray hubinta nadaafadda iyo faytosanitariga ee dekedda Larne iyo Dekedda Belfast.
Laakiin Mr Burnham wuxuu siyaasad ahaan ugu xoog badan yahay marka uu dhagaystayaasha ka fogeeyo faahfaahinta farsamo, una jeediyo sawirka ballaaran.
Xeerarku waa muhiim, balse muhiimadda weyn waxay ku jirtaa isbeddelka siyaasadeed ee ay matalayaan, kaasoo ku yimid dal la maamulayo toban sano kaddib aftidii.
Mr Burnham wuxuu sheegay in heshiisku hoos u dhigi doono kharashaadka
Mr Burnham wuxuu yiri: “Dadku waxay arki karaan in xaaladda hadda jirta aysan shaqaynayn.
“Britain kuma filna.
“Saddex-meelood meel dadka ah ayaa sheegaya inay taageersan yihiin xiriir dhow oo lala yeesho Yurub, sida ay muujinayaan codbixintii ugu dambeysay, taasina waxay ka dhalatay toban sano oo aan jihada la hayn, kala qaybsanaan badan, koboc dhaqaale oo hooseeya iyo qiimooyin sare oo dukaamada yaalla.
“Waxay doonayaan heshiis ka wanaagsan Brexit-kii adag ee aan ku dambaynay, maanta na annagoo wadajir ah ayaan gaarsiinay heshiiskaas wanaagsan.
“>Sida aan sheegay, taasi waxay u wanaagsan tahay dadka Britain iyo dadka Yurub.”
Ra’iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in heshiisku “hoos u dhigi doono kharashaadka ganacsiyada”.
Wuxuu intaas ku daray: “Wuxuu hoos u dhigi doonaa qiimaha cuntada, wuxuuna furi doonaa suurtagalnimada in qiimaha korontadu yaraado.
“Waxaan rajaynaynaa inaan idinla sahaminno fursaddaas marka aan maanta ka sii gudubno.
“Wasiirka Maaliyaddu maanta wuu joogaa, wuxuuna xaqiijiyay in Khasnadda UK ay sheegtay in heshiiska halkan lagu gaaray uu 0.5% ku dari doono wax-soo-saarka gudaha ee UK.
“Taasi waa koboc dhan £17 bilyan oo ku kordhaya dhaqaalaha Britain.
“Waa tallaabada keliya ee ugu weyn ee koboc dhaqaale ee aan ka qaadi karno muddadan baarlamaanka.”
Taasi waxay noqon kartaa hadalka ugu muhiimsan dhammaan: tani waa tallaabada koboca dhaqaale ee ugu weyn ee xukuumadda Burnham ay gaarsiin karto ka hor doorashada xigta.
Ra’iisul wasaaraha Ireland Micheál Martin ayaa soo dhaweeyay heshiisyada
Madaxweynaha Golaha Yurub wuxuu sheegay in gardarrada Ruushka iyo dagaalka Ukraine ay Britain iyo Yurub isu soo dhaweeyeen kaddib sannadihii adkaa ee ka dambeeyay Brexit.
Wuxuu habka ay wadaagaan ee difaaca iyo amniga ku tilmaamay barta dabiiciga ah ee laga bilaabayo xiriir cusub.
“Iskaashi xooggan oo dhex mara Midowga Yurub iyo Boqortooyada Midowday waa maalgashi istiraatiiji ah oo lagu xoojinayo amniga Yurub, balse sidoo kale waa maalgashi lagu kobcinayo barwaaqadeenna wadajirka ah, hal-abuurka, tartanka iyo adkeysiga, sababtoo ah ma jiri karo difaac xooggan haddii uusan jirin dhaqaale ka xoog badan, annaguna wadajir ayaan ku noqon doonnaa kuwo ka xoog badan dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha,” ayuu yiri.
Dublin, Ra’iisul wasaaraha Ireland Micheál Martin ayaa soo dhaweeyay heshiisyada iyo horumarka weyn ee xiriirka Britain iyo Midowga Yurub, kaasoo suurtageliyay heshiisyadaas.
“Waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa heshiiska SPS,” ayuu yiri Mr Martin.
Akhri wax badan: Waxa heshiiska Midowga Yurub iyo UK ee cuntadu uga dhigan yahay Ireland
Wuxuu sheegay in UK ay “weli tahay suuqa ugu muhiimsan, kana fog suuqyada kale, ee ay Ireland u dhoofiso wax-soo-saarka beeraha iyo cuntada, sidaas darteed heshiiskani, marka uu dhaqan galo, wuxuu caawin doonaa ganacsiyada beeraha iyo cuntada isagoo yareynaya culaysyada iyo kharashaadka maamul”.
“Shirka maanta wuxuu sidoo kale u yahay waqti wanaagsan muwaadiniinta iyo ganacsiyada Waqooyiga Ireland, iyo dhaqaalaha guud ee jasiiradda,” ayuu yiri.
Mr Martin wuxuu sheegay inuu soo dhaweynayo in “bayaan wadajirka ahi dib u xaqiijinayo sida Midowga Yurub iyo UK ay uga go’an yihiin duruufaha gaarka ah ee jasiiradda Ireland”.
Ra’iisul wasaaruhu wuxuu sidoo kale eegay xiriirka dib loo soo celiyay, isagoo sheegay in “hadda aan haysanno khariidad cad oo Midowga Yurub iyo UK ay ku sii xoojin karaan xiriirkooda”.
Inkasta oo uusan wax saameyn ah oo la taaban karo ku yeelan doonin Ireland, Mr Martin wuxuu soo dhaweeyay qorshaha dhaqdhaqaaqa dhallinyarada, kaasoo siin doona Britain 100,000 fiiso, Midowga Yurubna 100,000, taasoo dadka ka yar 31 sano u oggolaanaysa inay ku safraan, ku noolaadaan, ka shaqeeyaan ama wax ku bartaan mid kasta oo ka mid ah labada dhinac.
Qorshuhu wuxuu ku dhisan yahay barnaamijka is-weydaarsiga waxbarashada ee Erasmus Plus, kaasoo Britain ay horey ugu heshiisay inay dib ugu biirto.
Mr Burnham, tani waxay u ahayd sheeko guul oo uu guriga ugu laaban karo, oo ay ku jiraan mas’uuliyiinta Xisbiga Labour-ka ee howsha ka waday daaha gadaashiisa.
“Dhallinyarada halkaas joogta ee is weydiinaysa sida heshiiskan maanta uu u saameynayo iyaga iyo noloshooda, waxaan leeyahay heshiiskani waa idinka,” ayuu yiri Mr Burnham.
“Heshiiskani runtii wuxuu ku saabsan yahay kor u qaadista fursadaha noloshiinna, waxaana dhammaanteen ognahay in tobankii sano ee la soo dhaafay ay ku adkaayeen dad badan, balse kuwa ugu daran waxay ahaayeen dhallinyarada Britain iyo dhallinyarada Midowga Yurub,” ayuu ku daray.
Dhallinyarada Britain oo ah qayb bulshada ka mid ah ayaa door weyn ku leh doorashada soo socota
Wuxuu heshiiska ku xiray warbixin hore oo ku saabsan dib-u-habaynta nidaamka daryeelka bulshada ee Britain, si loogu caawiyo dadka loo yaqaan NEETs – qiyaastii hal milyan oo dhallinyaro British ah oo aan shaqayn, waxbaran ama tababar qaadan – inay dib ugu laabtaan ka qaybqaadashada firfircoon ee nolosha shaqada.
“Jiilkaasi wuxuu ugu dambayn dareemi karaa in dadka xilalka haya ay si toos ah wax uga qabanayaan, iyagoo aqoonsanaya inay u baahan yihiin caawimo dheeraad ah iyo fursado badan oo noloshooda ah,” ayuu yiri.
Siyasadda mar walba waa mid maxalli ah, balse sidoo kale waxay ku saabsan tahay xisaabta codadka doorashada. Dhallinyarada Britain ayaa hadda ah qayb muhiim ah oo bulshada ka mid ah ka hor doorashada xigta.
Reform UK ma ku kasban karaa qayb weyn oo ka mid ah codadka dhallinyarada niyad-jabsan? Konserfatifku ma ka faa’iidaysan karaan maqaamkooda mucaaradnimo, iyagoo wata barnaamijkooda oo uu hoggaaminayo hoggaamiye cusub oo firfircoon?
Mise Labour-ku wuxuu heli karaa saamiga ugu weyn, gaar ahaan deegaannadii hore ee taageeri jiray Labour-ka, isagoo rajo bixinaya kana dhiganaya inuu yahay xisbiga dadaal dhab ah ku bixinaya hagaajinta nolosha dadka Britain ee ka yar 30 sano?
Aftidii Brexit ee toban sano ka hor waxay dhallinyarada Britain ku reebtay dareen ah in laga duudsiyay xaqoodii iyo niyad-jab.
Dhibaato guryo iyo yaraanta shaqooyinka warshadaha ee mushaharka wanaagsan ama shaqooyinka qalin-jabiyeyaasha loogu talagalay ayaa qaybtaan sii kordhaysa ee cod-bixiyeyaasha ku riixday inay raadiyaan meel siyaasadeed oo ay cabashadooda ka muujiyaan.
Isla markaana, dadka qaatay go’aanka qaabeeyay mustaqbalkooda – dadka maanta ka weyn 65 sano ee toban sano ka hor – waxay noqonayaan qayb sii yaraanaysa oo bulshada ka mid ah marka sannaduhu socdaan.
Taasi waxay noqon doontaa arrin muhiim ah marka la qiimeynayo sida cod-bixiyeyaasha Britain ay u arki karaan xiriir dhow oo lala yeesho Midowga Yurub sannadka