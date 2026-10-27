Brazil oo kordhisay saacadaha codbixinta kaddib hakad ku yimid gaadiidka dadweynaha

<p doorasho madaxweyne oo ka dhacaysa Brazil ayaa gashay hubanti la’aan cusub kaddib markii Maxkamadda Sare ay kordhisay codbixinta laba saacadood, taas oo sababtay in masuuliyiinta doorashooyinku joojiyaan shaacinta natiijooyinkii hordhaca ahaa ee durba soo baxayay.
<p wareegga labaad ayaa waxaa isku haya Madaxweynaha bidixda u janjeera Luiz Inácio Lula da Silva iyo Senatarka garabka midig Flávio Bolsonaro, oo ah wiilka madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, kaas oo lagu helay dambiyo.
<p xarumaha codbixinta ayaa lagu waday in la xiro 5:00 galabnimo xilliga maxalliga ah (8:00 fiidnimo xilliga Ireland), balse hadda waxay furnaan doonaan ilaa 7:00 fiidnimo. Garsoore Sare Cristiano Zanin ayaa ansixiyay codsi ka yimid ololaha Mr Lula, kaas oo sheegay in gaadiidka dadweynaha uu hakad ka galay saddex magaalo oo ku yaalla gobolka Bahia.
<p go’aanka ayaa yimid ku dhowaad isla waqtigii kama dambaysta ahaa ee hore ee 5:00 galabnimo, xilligaas oo maxkamadda doorashooyinku bilowday inay sii deyso tirooyinkii hordhaca ahaa ee muujinayay in Mr Lula uu hoggaaminayo Mr Bolsonaro, iyadoo la tiriyay 0.25% codadka.
<p go’aanka kaddib, Maxkamadda Sare ee Doorashooyinka, oo loo yaqaan TSE, ayaa sheegtay inay joojin doonto tirinta ilaa uu dhammaado muddada codbixinta ee la kordhiyay.
<p Hakadku wuxuu mugdi geliyay geeddi-socodka doorashada
<p hakadkan ayaa xiisad dheeraad ah ku soo kordhiyay tartan horeyba u saameeyay qalalaasihii 2022, markaas oo Jair Bolsonaro uu diiday inuu aqbalo guuldarradii ka soo gaartay Mr Lula.
<p taageerayaashiisa ayaa markii dambe xoog ku galay dhismayaal dowladeed iyagoo ka mudaaharaadaya natiijada, waxaana Jair Bolsonaro lagu xukumay 27 sano oo xabsi ah kaddib markii lagu helay inuu qorsheynayay afgambi.
<p madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kiiska ku tilmaamay “ugaadhsi sixir” wuxuuna sannadkii hore Brazil saaray canshuur dhan 50%, isagoo si cad tallaabadaas ugu xiray maxkamadaynta Jair Bolsonaro.
<p inkastoo qaar ka mid ah canshuurahaas markii dambe la dhimay, Mr Trump ayaa sannadkan Brazil ku soo rogay canshuuro cusub, isagoo ku sababeeyay waxa uu ku tilmaamay dhaqan ganacsi oo aan caddaalad ahayn.
<p Flavio Bolsonaro (bidix) iyo Luiz Inácio Lula Da Silva oo la sawiray ka hor dood ay yeesheen intii lagu jiray ololaha doorashada
<p Mr Lula ayaa xiriirka dhow ee maamulka Trump la leeyahay qoyska Bolsonaro ku tilmaamay qayb ka mid ah dadaal lagu doonayo in lagu saameeyo doorashada, isagoo canshuuraha iyo tallaabooyinka kale ee ciqaabta ah ku tilmaamay cagajugleyn.
<p ololihiisu wuxuu ka codsaday masuuliyiinta doorashooyinka inay kordhiyaan muddada codbixinta ugu yaraan sagaal gobol, kaddib markii uu sheegay in qaar ka mid ah masuuliyiintu ay maalinta doorashada jareen adeegyada gaadiidka dadweynaha, taas oo dadka ku adkaysay inay gaaraan xarumaha codbixinta.
<p horraantii, maxkamad ku taalla Bahia, oo ah deegaan si weyn u taageera Mr Lula oo ku yaalla waqooyi-bari Brazil, ayaa amartay in la xiro masuul sare oo gaadiidka qaabilsan oo ka tirsan Salvador. Masuulka ayaa lagu eedeeyay inuu amray in la yareeyo tirada basaska magaalada.
<p Mr Bolsonaro ayaa isaguna si gaar ah u dalbaday in codbixinta lagu kordhiyo ugu yaraan saddex gobol, isagoo sabab uga dhigay cimilo daran.
<p guul uu gaaro Mr Bolsonaro oo 45 jir ah waxay sii wadi lahayd guulaha isdaba jooga ah ee garabka midig ka gaarayaan musharraxiinta Latin America ee la safan Mr Trump. Haddii Mr Lula uu helo muddo-xileedkiisii afraad, waxay dhabarjab ku noqon lahayd Washington, oo dowladdiisu isku maandhaafeen arrimaha ganacsiga iyo amniga.
<p ololaha waxaa horseeday fadeexado musuqmaasuq, walaac dhaqaale iyo eedeymo ku saabsan faragelin Maraykan ah, sheegashooyinkaasi oo Washington diiddan tahay.
<p inkastoo sinnaan la’aanta iyo shaqo la’aantu ay hoos u dhaceen, Mr Lula ayaa ku adkaatay inuu qanciyo codbixiyeyaasha wajahaya qiimo nololeed sare iyo deymo waaweyn oo qoysasku qabaan. Rabshadaha joogtada ah ee kooxaha burcadda ah ayaa sidoo kale weli ah walaac weyn.
<p Mr Bolsonaro ayaa si weyn diiradda u saaray dhibaatada qiimaha nolosha wuxuuna ballanqaaday tallaabo adag oo lagula dagaallamayo dambiyada, oo ay ku jiraan xabsiyo amni aad u sarreeya iyo kiimiko lagu kastraynayo dadka gala dambiyada galmada ee culus.
<p Musharraxiintu waxay ku dhow yihiin isku dheellitirnaan marka loo eego ra’yi-ururrada
<p ra’yi-ururradu waxay muujinayaan in musharraxiintu ku dhowaad isku awood yihiin inta loo sii socdo wareegga labaad, iyadoo Mr Lula uu farqiga soo yareeyay maalmihii ugu dambeeyay ee ololaha.
<p taariikhdu, si kastaba ha ahaatee, waxay la safan tahay Mr Bolsonaro: weligiis musharrax ma uusan ku guuleysan madaxtinimada kaddib markii uu wareegii koowaad ku soo dhammaaday kaalinta labaad.
<p Mr Bolsonaro wuxuu wareegii koowaad helay 47% codadka, halka Mr Lula uu helay 45%.
<p waxqabadka senatarka ee wareegii koowaad ayaa sare u qaaday suuqyada iyo lacagta Brazil, iyadoo maalgashadayaashu filayeen dib-u-habeyn ganacsi oo taageerta ganacsiga.
<p natiijadiisa waxaa xoojiyay guulaha Xisbigiisa Libaraalka iyo musharraxiinta kale ee garabka midig ka gaareen doorashooyinka baarlamaanka, taas oo u horseedi karta waddo sharci-dejin oo ka fudud ama ay maamulka Mr Lula ku adkayn karto dowladnimada.
<p Lula wuxuu sheegay in jarista basasku ka hor istaagtay qaar ka mid ah codbixiyeyaasha inay codeeyaan
<p Mr Lula wuxuu sheegay in dad badan “laga hor istaagay inay codeeyaan” kaddib markii basas adeegga laga saaray São Paulo iyo dhowr magaalo oo kale.
<p “Waxaan Maxkamadda Sare ka codsanaynaa inay kordhiso geeddi-socodka doorashada si kuwa si dhab ah looga hor istaagay inay codeeyaan, sababo la xiriira xeeladaha wasakhda ah ee duqa magaalooyinka, ay weli codkooda dhiiban karaan,” ayuu yiri Mr Lula.
<p wuxuu sheegay in 40% basaska laga saaray adeegga São Paulo, iyadoo hakadyo la mid ah laga soo sheegay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla waqooyi-bari Brazil, halka uu isagu asal ahaan ka soo jeedo.
<p “Waligay kama caban wax doorasho ah oo hore. Haddii aan guuleysto ama aan guuldarraysto, waan aqbali jiray oo waxaan isu diyaarin jiray tan xigta. Laakiin markan, wax karaahiyo leh ayaa dhacaya,” ayuu yiri.
<p “Qofna waa inuusan ka quusan codbixinta sababtoo ah ganacsade dhagar qaba ama duq magaalo oo musuqmaasuq iyo dambiile ah ayaa isku dayay inuu dadka ka hor istaago inay codkooda dhiibtaan.”
<p warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in 75 bas laga hor istaagay inay ka baxaan bakhaarada basaska ee magaalada.
<p “Runtii, meelo ka mid ah waxaa ka jira dhibaatooyin gaadiid, kuwaas oo durba la xallinayo,” ayuu Kassio Nunes, madaxweynaha Maxkamadda Sare ee Doorashooyinka, u sheegay wariyeyaasha.
<p Braziliyiinta ku nool Ireland ayaa codadkooda ka dhiibanaya RDS ee Dublin
<p kumannaan Braziliyiin ah oo ka kala yimid Ireland ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya RDS ee Dublin.
<p codbixiyeyaashu waxay wajahaan duufaanta, xannibaadaha gaadiidka ee la xiriira Marathon-ka 45aad ee Irish Life Dublin iyo koronto go’day muddo kooban oo saaka ka dhacday RDS.
<p korontadu waxay go’day muddo saacad ah, laga bilaabo 8:30 subaxnimo ilaa 9:30 subaxnimo. Codbixinta ayaa muddadaas la hakiyay ka hor inta aan dib loo bilaabin.
<p safiirka Brazil ayaa u sheegay RTÉ News in la filayo in in ka badan kala bar codbixiyeyaasha Brazil ee ka diiwaangashan Ireland ay ka qaybqaataan doorashada maanta.
<p Braziliyiinta ku nool Ireland oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha ee soo socota