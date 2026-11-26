Aragtida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee walxaha qarxa lagu soo raray oo ku soo dhacaya gaadiidka milatari, dul wareegaya garoomada diyaaradaha isla markaana weeraraya ciidamada ayaa hadda si dhow loola xiriiriyaa dagaalka Ukraine.
Hase yeeshee, isla xeeladahaas ayaa kumannaan mayl u jira ka soo muuqanaya Mali, halkaas oo jabhaduhu ay adeegsanayaan habab dagaal oo laga hirgeliyay Ukraine si ay ula dagaallamaan ciidamada dowladda iyo xulafadooda Ruushka.
Muuqaallo la duubay intii lagu jiray weerarro isku-duwan oo ay bishii Abriil qaadeen argagixisada uu hoggaaminayo Tuareg iyo koox xiriir la leh al-Qaacida ayaa muujinaya sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee FPV-ga ah, oo qiimahoodu hooseeyo, ay dib ugu qaabeynayaan isu-dheellitirka awoodda guud ahaan Saaxilka, oo ah dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta Saxaraha.
Diyaaradahan yaryar ee ganacsi ahaan la heli karo waxaa lagu iibsan karaa dhowr boqol oo doollar oo keliya, waxaana lagu rakibi karaa walxaha qarxa si loogu hanjabo saldhigyada, diyaaradaha, bakhaarada shidaalka iyo goobo kale oo istiraatiiji ah oo mar ay dowladuhu ka difaacan jireen awooddooda cirka ee baaxadda leh.
Hanjabaaddu waxay ku fidaysaa meel ka baxsan Mali. Maleeshiyaadka Burkina Faso, Niger iyo meelo kale oo Galbeedka Afrika ah ayaa si isa soo taraysa u adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sahanka iyo weerarrada, halka xeelado la mid ah ay ka soo ifbaxayaan goobaha colaadaha ee Bariga Dhexe, Aasiya iyo Koonfurta Ameerika.
Dowladaha Afrika, isbeddelkani wuxuu u horseedayaa dhibaato amni oo sii ballaaran: agabka milatari ee qaaliga ah iyo kaabayaasha muhiimka ah ayaa u nuglaanaya hub aan qaali ahayn oo ay maamulaan kooxo aan dowlad ahayn.
Warbixin ay Reuters samaysay ayaa tilmaamaysa in ololaha Ukraine ee lagu wiiqayo saamaynta milatari ee Ruushka uu gaaray Afrika, oo ay ku jiraan wararka sheegaya in gooni-u-goosatada Mali la baray sida loo fuliyo weerarro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo lagu qaado shaqaalaha Ruushka.
Hase yeeshee, taageerada la sheegay inay Kyiv bixisay waa qayb keliya oo sawirka ka mid ah. Faafitaanka ballaaran ee tignoolajiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ururrada maleeshiyaadka u suurtageliyay inay helaan awoodihii inta badan ku koobnaa ciidamada qaranka.
“Waagii hore, dowladdu mar walba waxay keli ku ahayd cirka. Waxay ahayd waxa keliya ee ay maamuli kareen,” ayay tiri Niccola Milnes, oo ah la-taliye madax-bannaan oo sare oo ku takhasusay la-dagaallanka argagixisada iyo amniga.
“Hadda oo dhinacyada aan dowladiga ahayn ay si jaban u heli karaan diyaaradahaas, waxna ka beddeli karaan oo ay ku rakibi karaan waxyaabo waxyeello geysta, arrintaasi si cad ayay wax walba u rogtay,” ayay tidhi.
Tababarka Ukraine oo xeelado cusub keenaya Mali
Diyaaradaha FPV-ga ah ee sida walxaha qarxa ee fudud waxay tiro badan ka soo muuqdeen goobaha dagaalka Ukraine sannadkii 2023, taasoo astaan u noqotay bilowga isbeddel ballaaran oo ku yimid dagaalka.
Nidaamyadu waxay ahaayeen kuwo jaban, ganacsi ahaan la heli karo oo si fudud loogu beddeli karo adeegsiga milatari. Markii ciidamada Ukraine iyo Ruushku ay sii horumariyeen hababkooda, aqoontii iyo xeeladihii waxay bilaabeen inay u gudbaan goobaha kale ee dagaalka.
Dagaalyahannada gooni-u-goosatada ee Mali waxay sheegeen in shaqaale Ukraine ah ay ka caawiyeen tababarka hawlgelinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Ruushku wuxuu bilaabay inuu taageero dowladda milatari ee Mali sannadkii 2021, isagoo u diray kooxda calooshood-u-shaqeystayaasha Wagner inay la dagaallamaan jihaadiyiinta iyo gooni-u-goosatada uu hoggaamiyo Tuareg.
Laba sano kaddib, Wasaaradda Difaaca Ruushka waxay abuurtay Africa Corps, oo ah urur ciidan-dhiman oo beddelay Wagner isla markaana ay ku biireen dagaalyahanno badan oo ka tirsanaa.
Sidoo kale sannadkii 2023, macallimiin Ukraine ah ayaa xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa gooni-u-goosatada ku tababaray hawlgelinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, intii lagu jiray koorso 30 maalmood ah oo lagu qabtay meel ka baxsan Mali, sida uu sheegay Mohamed Elmaouloud Ramadane, afhayeenka kooxda oo hadda loo yaqaan Jabhadda Xoreynta Azawad (FLA).
Ramadane wuxuu sheegay in tababarku gacan ka geystay dhismaha cutubka gaarka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kooxda, balse wuxuu beeniyay in shaqaale Ukraine ahi si toos ah uga qaybqaateen hawlgalladeeda dagaal. Wuxuu diiday inuu sheego noocyada diyaaradaha ku lug lahaa ama uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo hawlgallada.
Reuters si madax-bannaan uma xaqiijin karin aqoonsiyada tababarayaasha Ukraine ama cidda soo qabanqaabisay koorsada.
Ciidamada milatariga iyo hay’adaha sirdoonka Ukraine kama aysan jawaabin codsiyo faallo ah. Hase yeeshee, bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ukraine 2-dii Nofembar ayay ku diidday eedeymaha Mali iyo Niger ee ahaa in Kyiv ay taageerayso kooxo hubaysan ama ay faragelin ku hayso arrimaha gobolka.
Wasaaradda Difaaca Ruushka sidoo kale kama aysan jawaabin su’aalo loo diray.
Ukraine waxay si isa soo taraysa u beegsanaysaa hantida milatari ee Ruushka ee ka baxsan xuduudaheeda. Axaddii, ciidamada Ukraine waxay deked ku taalla Liibiya ku quusiyeen markab dagaal oo Ruush ah, iyagoo adeegsanaya diyaarado badeed oo aan duuliye lahayn, taasoo tusaale kale u ah dadaalka Kyiv ee lagu beegsanayo raadadka milatari ee Moscow ee dibadda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ukraine Andrii Sybiha ayaa difaacay weerarka, isagoo ku dooday in Ruushku adeegsanayo ciidamo milatari iyo shabakado saadka ah oo ka baxsan dhulkiisa, oo ay ku jirto Afrika, si uu u taageero dagaalka uu kula jiro Ukraine.
Dowladda Mali kama aysan jawaabin su’aalo faahfaahsan oo ku saabsan doorka la sheegay ee Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkeeda arrimaha dibadda, Abdoulaye Diop, wuxuu aqoonsaday hanjabaadda sii fidaysa ee ay keenayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
“Awoodda ciidamada qalabkayaga inay la qabsadaan weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidaas darteed waxay noqotay arrin muhiim ah,” ayuu Diop ka sheegay bandhig hub oo lagu qabtay Bamako 9-kii Nofembar.
Hub jaban, cawaaqib qaali ah
Isticmaalka ugu horreeyay ee weyn ee FLA ay u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka hal-jihada ah wuxuu dhacay bishii Luulyo 2024, intii lagu jiray dagaallo ka dhacay agagaarka Tinzaouaten, oo ku dhow xadka Mali iyo Aljeeriya.
Ramadane wuxuu sheegay in Cutubka 6-aad, oo ah kooxda gaarka ah ee FLA u qaabilsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ay diyaarado ismiidaamin ah u adeegsatay ciidamada Mali iyo xulafadooda Ruushka, qiyaastii 10 bilood kaddib markii ay dhammaysteen koorsadii tababarka.
Maleeshiyaadka xiriirka la leh al-Qaacida ayaa tignoolajiyaddan tijaabiyay xilli ka horreeyay.
Bishii Sebtembar 2023, JNIM, oo ah koox xiriir la leh al-Qaacida, waxay adeegsatay diyaarad afar-baalle ah si ay laba walxood oo qarxa oo samays ah ugu tuurto maleeshiyo iska soo horjeedda oo ku sugan gobolka Mopti ee bartamaha Mali. Labada bam midkoodna ma qarxin, wax dhimasho ahna lama soo sheegin, sida uu sheegay mashruuca Xogta Goobaha iyo Dhacdooyinka Colaadaha Hubaysan (ACLED).
Weeraradu tan iyo markaas waxay noqdeen kuwo soo noqnoqda oo awood badan, iyadoo JNIM ay noqotay hawlwadeenka ugu firfircoon ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Saaxilka.
Xogta ACLED ee aan hore loo daabicin, oo Reuters ay baartay, waxay diiwaangelisay 187 weerar oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ay JNIM fulisay intii u dhexeysay 2023 iyo bartamihii Nofembar. Marka lagu daro hawlgalladii FLA iyo kuwii ka horreeyay, tirada guud waxay gaartay 235 weerar oo ka dhacay afar dal oo Galbeedka Afrika ah.
JNIM inta badan waxay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsatay inay ku sii deyso walxaha qarxa, inkastoo falanqeeyayaashu sheegeen in kooxdu ay sannadkii 2026 kordhisay ku tiirsanaanta weerarrada ismiidaaminta ah.
Kooxo xiriir la leh Daacish ayaa sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku daray hawlgalladooda, iyagoo u adeegsanaya sahanka, isku-duwidda goobta dagaalka iyo weerarrada.
Tusaale ahaan, Gobolka Galbeedka Afrika ee Daacish wuxuu tan iyo 2024 fuliyay 15 hawlgal oo diyaaradaha weerarka ah, kuwaas oo intooda badan ka dhacay iska horimaadyo uu la galay ciidamada Nigeria, sida ay sheegtay ACLED.
Awoodda kooxdu waxay weli ka hooseysaa tan qaar ka mid ah kooxaha ay xafiiltamaan, balse waxay isku dayday inay xoojiso aqoonteeda farsamo. Khubaro Qaramada Midoobay ah ayaa sannadkii hore sheegay in Daacish ay 13 tababare uga soo dirtay Bariga Dhexe si ay kooxaha xiriirka la leh ee gobolka u baraan xirfadaha hawlgelinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Reuters ma aysan go’aamin karin in JNIM ay heshay mid ka mid ah tababarradii la siiyay FLA.
Silsiladda sahayda ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale aan caddayn. Khubarada amniga waxay aaminsan yihiin in jabhaduhu ay moodallo ganacsi ku helaan shabakado tahriibin ah, dabadeedna ay wax ka beddelaan si ay ugu qaadaan walxaha qarxa.
Qiimaha jaban wuxuu abuuray isu-dheellitirnaan aad u weyn oo u dhexeysa kuwa weerarrada qaadaya iyo kuwa difaacaya.
“Dhaqaalaha ayaa u janjeera dhinaca weeraryahanka: rasaas ku kacaysa dhowr boqol oo doollar ayaa khatar gelin karta diyaarado, bakhaarro shidaal iyo saldhigyo qiimahoodu yahay malaayiin,” ayay tiri Justyna Gudzowska, agaasimaha fulinta ee The Sentry, oo ah urur baaritaan iyo siyaasad.
“Isla qaabkan ayaa ka muuqda Burkina Faso iyo Niger,” ayay tidhi.
JNIM oo weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku lammaanaysa duullaannada dhulka
Hawlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay xoojiyeen awoodda JNIM ay ku abaabusho weerarro ka dhaca guud ahaan Saaxilka.
Isbahaysiga waxaa la sameeyay sannadkii 2017, kaddib markii ay midoobeen afar kooxood oo jihaadi ah. Sida ay sheegtay ACLED, waxay fulisay 81 weerar sannadkii 2025 iyo 96 kale illaa Oktoobar 2026.
Dagaalyahannadeedu waxay si isa soo taraysa weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ugu lammaaniyeen weerarro dhulka ah oo lagu qaado fariisimaha milatari. Isku darkani wuxuu u oggolaanayaa inay dhowr jiho ka weeraraan, iyadoo ay adkaanayso in ciidamada dowladda ay si wax-ku-ool ah uga jawaabaan.
Bishii Febraayo 2025, JNIM waxay diyaaradaha FPV-ga ah ee lagu raray walxaha qarxa u adeegsatay fariisimo milatari oo ku yaalla Djibo, waqooyiga Burkina Faso.
Laba bilood kaddib, kooxdu waxay fulisay hawlgalkeedii keliya ee la ogyahay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Togo, kaas oo ahaa weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay shan askari.
Baaxadda hanjabaaddu waxay si gaar ah u caddaatay intii lagu jiray duullaankii isku-duwnaa ee JNIM ay Mali ka qaaday bishii Abriil. Ololahaas waxaa ku jiray weerarro lagu dilay wasiirkii gaashaandhigga dalka meel ka baxsan Bamako, laguna weeraray garoonka diyaaradaha ee ugu weyn caasimadda.
Muuqaal ay kooxdu markii dambe sii daysay ayaa muujiyay diyaarado aan duuliye lahayn oo ku dhufanaya shaqaale Ruush iyo Soomaali ah oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha Sevare-Mopti ee bartamaha Mali.
Reuters waxay xaqiijisay muuqaalka, kaasoo muujinayay diyaaradaha FPV-ga ah oo si toos ah ugu soo dhacaya bartilmaameedyo ku kala yaalla dhulka garoonka. JNIM waxay muuqaallada ku dul dartay calamo si ay u aqoonsato qaar ka mid ah shaqaalaha Ruushka.
Siddeed Ruush oo kale ayaa lagu bartilmaameedsaday saqaf dhisme, halka toddobo askari oo Mali ah ay u muuqdeen inay