 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: US Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security Standards
Breaking News
US Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsAqoonyahannada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay u istaagaan badbaadinta dalka SoomaaliyaTinubu oo Sacuudiga u aaday inuu ugu duceeyo nabadda iyo xasilloonida NigeriaAustralian mushroom killer loses appeal and receives harsher sentenceAbdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii ArbacoTrump Resumes Rallies as U.S. Midterm Elections Enter Turbulent Final StretchUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsAqoonyahannada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay u istaagaan badbaadinta dalka SoomaaliyaTinubu oo Sacuudiga u aaday inuu ugu duceeyo nabadda iyo xasilloonida NigeriaAustralian mushroom killer loses appeal and receives harsher sentenceAbdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii ArbacoTrump Resumes Rallies as U.S. Midterm Elections Enter Turbulent Final Stretch
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Tinubu oo Sacuudiga u aaday inuu ugu duceeyo nabadda iyo xasilloonida Nigeria

Follow
By Adam Omar October 31, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
Tinubu in Saudi Arabia to Pray for Nigeria's Peace and Stability
Tinubu in Saudi Arabia to Pray for Nigeria’s Peace and Stability

Madaxweyne Bola Tinubu ayaa gaaray Sacuudiga si uu u soo guto cumrada, waxaana la filayaa inuu u duceeyo nabadda, midnimada iyo xasilloonida Nigeria.

Sida ay sheegtay madaxtooyadu, booqashadu waxay Tinubu siin doontaa fursad uu ugu huro waqti milicsi ruuxi ah iyo duco loogu baryayo horumarka sii socda ee Nigeria. Safarkiisu wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalka uu u dhaqaaqayo doorashooyinka guud, iyadoo amni-darrada iyo dhibaatooyinka dhaqaale ay u badan tahay inay si weyn uga dhex muuqdaan ololaha.

- Advertisement -

Barta X, dadka reer Nigeria ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay safarka. Qaar ka mid ah isticmaalayaasha ayaa su’aal ka keenay waqtiga booqashada, iyagoo tixraacaya dhibaatooyinka dhaqaale iyo amni-darrada dalka ka jirta.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 658 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.