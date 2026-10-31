Tinubu oo Sacuudiga u aaday inuu ugu duceeyo nabadda iyo xasilloonida Nigeria

Madaxweyne Bola Tinubu ayaa gaaray Sacuudiga si uu u soo guto cumrada, waxaana la filayaa inuu u duceeyo nabadda, midnimada iyo xasilloonida Nigeria.
Sida ay sheegtay madaxtooyadu, booqashadu waxay Tinubu siin doontaa fursad uu ugu huro waqti milicsi ruuxi ah iyo duco loogu baryayo horumarka sii socda ee Nigeria. Safarkiisu wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalka uu u dhaqaaqayo doorashooyinka guud, iyadoo amni-darrada iyo dhibaatooyinka dhaqaale ay u badan tahay inay si weyn uga dhex muuqdaan ololaha.
Barta X, dadka reer Nigeria ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay safarka. Qaar ka mid ah isticmaalayaasha ayaa su’aal ka keenay waqtiga booqashada, iyagoo tixraacaya dhibaatooyinka dhaqaale iyo amni-darrada dalka ka jirta.