 Skip to content
Wednesday, October 21, 2026 9 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:31
Muqdisho 26°C
Breaking: Katsina Health Workers Suspend Strike as Talks Reopen in Nigeria
Breaking News
Katsina Health Workers Suspend Strike as Talks Reopen in NigeriaUN warns withdrawing peacekeepers from CAR could fuel regional chaosSenegal oo Sugaysa Ilaa Dabayaaqada Nofeembar Go’aanka Horyaalka AFCONMbeki Denies Deal to Protect Apartheid-Era South African GeneralsPutin Begins Ukraine Talks With U.S. Envoy Steve WitkoffHormuud Telecom Hosts Fifth Somali Success Story Forum Focused on HealthcareKatsina Health Workers Suspend Strike as Talks Reopen in NigeriaUN warns withdrawing peacekeepers from CAR could fuel regional chaosSenegal oo Sugaysa Ilaa Dabayaaqada Nofeembar Go’aanka Horyaalka AFCONMbeki Denies Deal to Protect Apartheid-Era South African GeneralsPutin Begins Ukraine Talks With U.S. Envoy Steve WitkoffHormuud Telecom Hosts Fifth Somali Success Story Forum Focused on Healthcare
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Senegal oo Sugaysa Ilaa Dabayaaqada Nofeembar Go’aanka Horyaalka AFCON

Follow
By Newsroom October 21, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Senegal Must Wait Until Late November for Ruling on AFCON Title
Senegal Must Wait Until Late November for Ruling on AFCON Title

Guushii Senegal ee AFCON 2025 ayaa gashay hubanti-la’aan sharci ah kaddib markii Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) uu laalay natiijada, horyaalkana siiyay Morocco kaddib cabasho ay soo gudbisay kooxda Waqooyiga Afrika. Senegal ayaa racfaan ka qaadatay go’aanka.

Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Ciyaaraha (CAS) ayaa sheegtay in garqaadayaasheedu ay soo saari doonaan go’aan dhammaystiran, halkii ay ka bixin lahaayeen xukun kooban. “Hannaankani wuxuu qaadan doonaa dhowr toddobaad, iyadoo la filayo in go’aanka CAS la soo saaro dhammaadka Nofeembar 2026,” ayay CAS ku sheegtay bayaan.

- Advertisement -

Khilaafku wuxuu ka dhashay finalkii muranka dhaliyay ee dhex maray martigeliyeyaasha Morocco iyo Senegal. Ciyaartoyda Senegal ayaa garoonka ka baxay kaddib markii ay ka dhiidhiyeen rigoore goor dambe loo dhigay Morocco daqiiqadihii ugu dambeeyay ee waqtiga caadiga ah. Ciyaartu waxay dib u bilaabatay kaddib hakad 15 daqiiqo qaatay, iyadoo Senegal ugu dambayn badisay.

Guddiga rafcaannada CAF ayaa markii dambe, bishii Maarso, laalay natiijadaas, Morocco-na u diiwaangeliyay guul ay ku heshay maqnaanshaha kooxda kale, taasoo ku kalliftay Senegal inay kiiska u gudbiso CAS.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,175 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.