 Skip to content
Thursday, November 5, 2026 24 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Somalia’s Constitutional Crisis: Former President Clings to Power as Dismissed Chief Justice Speaks Out
Breaking News
Somalia’s Constitutional Crisis: Former President Clings to Power as Dismissed Chief Justice Speaks OutBooliska Waqooyi Galbeed oo howlgal ka dhan ah shirkadaha korontada bilaabay kadib muran ka dhashay qiimaha adeeggaHooyada wiil Ghana u dhashay oo la dilay oo u safartay Mareykanka si ay caddaalad u raadisoDozens Remain Missing After Russian Strike on Ukraine Aid CenterSomalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareSomalia’s Constitutional Crisis: Former President Clings to Power as Dismissed Chief Justice Speaks OutBooliska Waqooyi Galbeed oo howlgal ka dhan ah shirkadaha korontada bilaabay kadib muran ka dhashay qiimaha adeeggaHooyada wiil Ghana u dhashay oo la dilay oo u safartay Mareykanka si ay caddaalad u raadisoDozens Remain Missing After Russian Strike on Ukraine Aid CenterSomalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sare
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Hooyada wiil Ghana u dhashay oo la dilay oo u safartay Mareykanka si ay caddaalad u raadiso

Follow
By Adam Omar November 5, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Mother of Murdered Ghanaian Boy Flies to U.S. Seeking Justice
Mother of Murdered Ghanaian Boy Travels to U.S. to Seek Justice

Doris Adu Gyamfi ayaa Ghana uga safartay Mareykanka kaddib markii Madaxweyne Donald Trump uu siiyay fiiso degdeg ah si ay caddaalad ugu raadiso wiilkeeda 15-jirka ah, Javits Frimpong, oo si toogasho ah loo dilay xilli uu iskuulka u socday oo ku yaalla Bronx, New York.

Iyada oo garoonka diyaaradaha kaga hadlaysay ka hor intii aysan dhoofin, Adu Gyamfi waxay sheegtay inay rabto caddaalad loo helo wiilkeeda. Booliisku waxay weli baadi-goobayaan saddex qof oo dhallinyaro ah oo looga shakisan yahay falka, mana jirto cid la xiray. Dilka ayaa caro ka dhaliyay Ghana iyo Mareykanka labadaba. Duqa New York Zohran Mamdani ayaa sheegay in geerida ilmo ay tahay xanuun uusan waalidna mudnayn inuu la kulmo, “iska daa in ay ka dhacdo kumannaan mayl oo u jirta”.

- Advertisement -

Dowladda Ghana ayaa ku baaqday baaritaan dhammaystiran, waxayna ballanqaadday inay qoyska siin doonto kaalmo sharci iyo mid qunsuliyadeed.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 664 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.