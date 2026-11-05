Hooyada wiil Ghana u dhashay oo la dilay oo u safartay Mareykanka si ay caddaalad u raadiso

Doris Adu Gyamfi ayaa Ghana uga safartay Mareykanka kaddib markii Madaxweyne Donald Trump uu siiyay fiiso degdeg ah si ay caddaalad ugu raadiso wiilkeeda 15-jirka ah, Javits Frimpong, oo si toogasho ah loo dilay xilli uu iskuulka u socday oo ku yaalla Bronx, New York.
Iyada oo garoonka diyaaradaha kaga hadlaysay ka hor intii aysan dhoofin, Adu Gyamfi waxay sheegtay inay rabto caddaalad loo helo wiilkeeda. Booliisku waxay weli baadi-goobayaan saddex qof oo dhallinyaro ah oo looga shakisan yahay falka, mana jirto cid la xiray. Dilka ayaa caro ka dhaliyay Ghana iyo Mareykanka labadaba. Duqa New York Zohran Mamdani ayaa sheegay in geerida ilmo ay tahay xanuun uusan waalidna mudnayn inuu la kulmo, “iska daa in ay ka dhacdo kumannaan mayl oo u jirta”.
Dowladda Ghana ayaa ku baaqday baaritaan dhammaystiran, waxayna ballanqaadday inay qoyska siin doonto kaalmo sharci iyo mid qunsuliyadeed.