Xanta sheegaysa in dowladda ay xiran karto madaxweynihii hore George Weah, iyadoo qayb ka ah baaritaan socda oo ku saabsan daroogo, ayaa sii kordhisay xiisadaha siyaasadeed, inkastoo mas’uuliyiintu si rasmi ah u beeniyeen in tallaabadan la qorsheynayo. Si kastaba ha ahaatee, mas’uuliyiintu waxay carrabka ku adkeeyeen in aanu qofna sharciga ka sarreyn.
Sheekadan ayaa soo baxday kaddib maqaal muran dhaliyay oo uu qoray wariyaha reer Liberia ee Philbert Browne, kaas oo cinwaankiisu ahaa “Caddaalad mise Badbaado: Maxay tahay in Golaha Amniga Qaranku sameeyo marka caddayntu tilmaamayso madaxweyne caan ah?” Qoraalkaas, Browne wuxuu ku soo bandhigay dhowr xaaladood oo mala-awaal ah, taasoo walaac ku abuurtay dadweynaha, gaar ahaan taageerayaasha Weah.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in warbixintu sii xoojisay jawi horeyba u kacsanaa, iyadoo walaaca dadweynaha ay sidoo kale sii hurinayaan qiimaha maciishadda oo kordhaya.