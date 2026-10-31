Laybeeriya oo Tixgelinaysa Sharci Xaddidaya Muddada Meherdoonka

Hindise sharciyeedka dhigaya in muddada meherdoonku ku ekaato laba sano ayaa u gudbay Golaha Wakiillada, halkaas oo xildhibaannadu hadda si faahfaahsan ugu eegayaan.
Xildhibaan Anthony F. Williams, oo ah soo jeediyaha hindise-sharciga, ayaa sheegay in lammaanayaashu si wadajir ah uga dalban karaan hay’ad loo xilsaaray in muddada loo kordhiyo ama dib loo cusboonaysiiyo sida uu dhigayo hindise-sharcigu, iyadoo la raacayo xadka loo asteeyey. Meherdoonku si toos ah ayuu u dhammaanayaa marka la sameeyo kordhinta labaad oo kama dambays ah, hase yeeshee waajibaad kasta oo heshiis ah oo la dhaqan-gelin karo wuxuu sii ahaanayaa mid jira.