 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Sunrise 05:41
Muqdisho 26°C
Breaking: Chad and France to Resume Joint Exercises as Relations Improve
Breaking News
Chad and France to Resume Joint Exercises as Relations ImproveEvacuation Begins in Besieged Ukrainian City of Oleshky During TruceSoomaaliya: Qaran laba jeer la duminayo iyo hoggaan aan taariikhda waxba ka baranLaybeeriya oo Tixgelinaysa Sharci Xaddidaya Muddada MeherdoonkaAfrica Battles Ebola Surge as Ministers RejectUganda Begins Withdrawing Troops From Somalia After Nearly 20 YearsChad and France to Resume Joint Exercises as Relations ImproveEvacuation Begins in Besieged Ukrainian City of Oleshky During TruceSoomaaliya: Qaran laba jeer la duminayo iyo hoggaan aan taariikhda waxba ka baranLaybeeriya oo Tixgelinaysa Sharci Xaddidaya Muddada MeherdoonkaAfrica Battles Ebola Surge as Ministers RejectUganda Begins Withdrawing Troops From Somalia After Nearly 20 Years
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Laybeeriya oo Tixgelinaysa Sharci Xaddidaya Muddada Meherdoonka

Follow
By Adam Omar October 31, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
Liberia Considers Law to Limit Length of Marital Engagements
Liberia Considers Law to Limit Duration of Marital Engagements

Hindise sharciyeedka dhigaya in muddada meherdoonku ku ekaato laba sano ayaa u gudbay Golaha Wakiillada, halkaas oo xildhibaannadu hadda si faahfaahsan ugu eegayaan.

Xildhibaan Anthony F. Williams, oo ah soo jeediyaha hindise-sharciga, ayaa sheegay in lammaanayaashu si wadajir ah uga dalban karaan hay’ad loo xilsaaray in muddada loo kordhiyo ama dib loo cusboonaysiiyo sida uu dhigayo hindise-sharcigu, iyadoo la raacayo xadka loo asteeyey. Meherdoonku si toos ah ayuu u dhammaanayaa marka la sameeyo kordhinta labaad oo kama dambays ah, hase yeeshee waajibaad kasta oo heshiis ah oo la dhaqan-gelin karo wuxuu sii ahaanayaa mid jira.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 656 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.