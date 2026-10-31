 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian Military
Breaking News
Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia oo la wareegaysa guddoonka taariikhiga ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada MidoobayKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia oo la wareegaysa guddoonka taariikhiga ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Liberia oo la wareegaysa guddoonka taariikhiga ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay

Follow
By Adam Omar October 31, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 1-minute read
UN Welcomes Libyan Deal to Move Toward National Elections
UN Welcomes Libyan Deal to Move Toward National Elections

Liberia ayaa isu diyaarinaysa inay si taariikhi ah ugu soo laabato bartamaha diblomaasiyadda caalamka, iyadoo Madaxweyne Joseph Boakai uu daahfuray hindisaha dowladda ee “Jidka loo maro Guddoonka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay”. Ololahan ayaa ku soo beegmaya ka hor inta aysan Liberia markii ugu horreysay muddo 65 sano ah la wareegin guddoonka wareegga ah ee Golaha.

“Nidaamka caalamiga ah ayaa hadda la qaabaynayaa, Liberia-na waxay ku jirtaa miiska,” ayuu Boakai ka sheegay munaasabad lagu xusay Maalinta Qaramada Midoobay ee Liberia. Kulanka ayaa lagu qabtay halkudhigga: “Liberia oo ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay: Laga bilaabo xoojinta nabadda gudaha ilaa horumarinta nabadda iyo amniga caalamka.”

- Advertisement -

Boakai ayaa doorashadii Liberia ee Golaha ee sannadka 2025, taasoo ku aaddan muddada 2026-2027, ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah, isagoo sheegay inay muujinayso “dib-u-hawlgalka Liberia ee arrimaha caalamiga ah”.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 657 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.