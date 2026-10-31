Liberia oo la wareegaysa guddoonka taariikhiga ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay

Liberia ayaa isu diyaarinaysa inay si taariikhi ah ugu soo laabato bartamaha diblomaasiyadda caalamka, iyadoo Madaxweyne Joseph Boakai uu daahfuray hindisaha dowladda ee “Jidka loo maro Guddoonka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay”. Ololahan ayaa ku soo beegmaya ka hor inta aysan Liberia markii ugu horreysay muddo 65 sano ah la wareegin guddoonka wareegga ah ee Golaha.
“Nidaamka caalamiga ah ayaa hadda la qaabaynayaa, Liberia-na waxay ku jirtaa miiska,” ayuu Boakai ka sheegay munaasabad lagu xusay Maalinta Qaramada Midoobay ee Liberia. Kulanka ayaa lagu qabtay halkudhigga: “Liberia oo ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay: Laga bilaabo xoojinta nabadda gudaha ilaa horumarinta nabadda iyo amniga caalamka.”
Boakai ayaa doorashadii Liberia ee Golaha ee sannadka 2025, taasoo ku aaddan muddada 2026-2027, ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah, isagoo sheegay inay muujinayso “dib-u-hawlgalka Liberia ee arrimaha caalamiga ah”.