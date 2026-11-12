Murashaxiinta Madaxtinimada Gambia oo u kala ordaya gudbinta waraaqaha musharraxnimada

Laba iyo toban ka mid ah 18-ka murashax ee u tartamaya madaxtinimada ayaa gudbiyay waraaqaha musharraxnimadooda doorashada bisha soo socota, sida uu sheegay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka dalka. Lix murashax ayaa ka haray tartanka, halka guddigu sheegay in murashaxiin dheeraad ah ay waraaqahooda gudbin karaan ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee rasmiga ah ee 14-ka Nofeembar.
Madaxweyne Adama Barrow ayaa u tartamaya muddo-xileed saddexaad oo shan sano ah, iyadoo tartanka ay ka qaybgelayaan xisbiyo mucaarad ah, isbahaysiyo siyaasadeed iyo murashaxiin madax-bannaan. Dastuurka 1997-kii ma dhigayo xaddid ku saabsan muddo-xileedyada madaxweynaha, taasoo u oggolaanaysa madaxweynaha xilka haya oo 61 jir ah inuu raadsado muddo-xileed kale.