 Skip to content
Thursday, November 12, 2026 1 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Awoodda dastuuriga ah ee ku saabsan magacaabista iyo xil-ka-qaadista guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya
Breaking News
Awoodda dastuuriga ah ee ku saabsan magacaabista iyo xil-ka-qaadista guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee SoomaaliyaMurashaxiinta Madaxtinimada Gambia oo u kala ordaya gudbinta waraaqaha musharraxnimadaThomas Markle Detained After Cutting Off Electronic Monitoring TagUS Confirms Withdrawal of Troops From Key Counterterrorism Base in SomaliaCPJ Says Egypt Weaponizes Law to Silence the Free PressHonduran Farmers Face Threats From Expanding Palm Oil ProductionAwoodda dastuuriga ah ee ku saabsan magacaabista iyo xil-ka-qaadista guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee SoomaaliyaMurashaxiinta Madaxtinimada Gambia oo u kala ordaya gudbinta waraaqaha musharraxnimadaThomas Markle Detained After Cutting Off Electronic Monitoring TagUS Confirms Withdrawal of Troops From Key Counterterrorism Base in SomaliaCPJ Says Egypt Weaponizes Law to Silence the Free PressHonduran Farmers Face Threats From Expanding Palm Oil Production
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Murashaxiinta Madaxtinimada Gambia oo u kala ordaya gudbinta waraaqaha musharraxnimada

Follow
By Adam Omar November 12, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Gambia Presidential Candidates Rush to Submit Nomination Papers
Gambia Presidential Candidates Rush to File Nomination Papers

Laba iyo toban ka mid ah 18-ka murashax ee u tartamaya madaxtinimada ayaa gudbiyay waraaqaha musharraxnimadooda doorashada bisha soo socota, sida uu sheegay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka dalka. Lix murashax ayaa ka haray tartanka, halka guddigu sheegay in murashaxiin dheeraad ah ay waraaqahooda gudbin karaan ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee rasmiga ah ee 14-ka Nofeembar.

Madaxweyne Adama Barrow ayaa u tartamaya muddo-xileed saddexaad oo shan sano ah, iyadoo tartanka ay ka qaybgelayaan xisbiyo mucaarad ah, isbahaysiyo siyaasadeed iyo murashaxiin madax-bannaan. Dastuurka 1997-kii ma dhigayo xaddid ku saabsan muddo-xileedyada madaxweynaha, taasoo u oggolaanaysa madaxweynaha xilka haya oo 61 jir ah inuu raadsado muddo-xileed kale.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 671 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.