 Skip to content
Wednesday, October 28, 2026 16 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From Resuming
Breaking News
Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola oo ku fidaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyadoo qoysasku la halgamayaan sidii ay naftooda u quudin lahaayeenRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSomalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key BasesDelegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola oo ku fidaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyadoo qoysasku la halgamayaan sidii ay naftooda u quudin lahaayeenRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSomalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key Bases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Ebola oo ku fidaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyadoo qoysasku la halgamayaan sidii ay naftooda u quudin lahaayeen

Follow
By Adam Omar October 28, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 8 hours ago 1-minute read
UN Opens Major Ebola Treatment Centre in DR Congo
UN Opens Major Ebola Treatment Centre in DR Congo

Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, oo ay ku nool yihiin in ka badan 105 milyan oo qof, qoysaska la tacaalaya Ebola waxaa laga yaabaa inay wajahaan doorasho xanuun badan: inay naftooda ka ilaashadaan fayraska ama ay ilaashadaan dakhliga iyo khayraadka ay u baahan yihiin si ay carruurtooda u quudiyaan, sida ay sheegtay Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay. Peter Kenny ayaa warbixin u qoray allAfrica.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 651 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.