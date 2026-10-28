Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, oo ay ku nool yihiin in ka badan 105 milyan oo qof, qoysaska la tacaalaya Ebola waxaa laga yaabaa inay wajahaan doorasho xanuun badan: inay naftooda ka ilaashadaan fayraska ama ay ilaashadaan dakhliga iyo khayraadka ay u baahan yihiin si ay carruurtooda u quudiyaan, sida ay sheegtay Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay. Peter Kenny ayaa warbixin u qoray allAfrica.
Axadle Newsroom West-Africa News English
Ebola oo ku fidaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyadoo qoysasku la halgamayaan sidii ay naftooda u quudin lahaayeen
Follow
Newsroom published Updated 8 hours ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.