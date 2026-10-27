Liibiya ayaa sheegtay in laga qaaday xayiraadihii duulimaadyada caalamiga ah

Liibiya ayaa sheegtay in laga qaaday xayiraadihii caalamiga ahaa ee saarnaa duulimaadyada ka gudba hawadeeda, kuwaas oo ay Hay’adda Duulista Rayidka Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay (ICAO) soo rogtay intii uu socday dagaalkii sokeeye ee dalkaas sannadkii 2015.
Wasaaradda Gaadiidka ayaa Isniintii sheegtay in go’aanka si rasmi ah loo soo saaray 23-kii Oktoobar, isla markaana uu ku dhawaaqay Xoghayaha Guud ee ICAO, Juan Carlos Salazar, xilli uu furayay kulan ay Doha ku yeesheen mas’uuliyiinta duulista rayidka ee Bariga Dhexe.
Wasaaradda fadhigeedu yahay Tripoli ayaa bayaan ay ku daabacday boggeeda Facebook ee la xaqiijiyey ku sheegtay in tallaabadu ka tarjumayso “horumarka muuqda ee la sameeyey iyo kalsoonida la geliyey awoodda waaxda duulista rayidka ee Liibiya waqtiyadii u dambeeyey.”
Bayaan gaar ah oo ay soo saartay wasaaraddu waxay sheegtay in Liibiya ay heshay codsiyo oggolaansho oo la xiriira duulimaadyada transit-ka, kuwaas oo ka tarjumaya waxa ay ku tilmaantay “baahi aan hore loo arag oo ka timid shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah.”
Sida ay wasaaraddu sheegtay, tirada oggolaanshayaasha la diiwaangeliyey ee xilliga jiilaalka 2026-2027 ayaa gaartay 61,968 duulimaad bishii, laga bilaabo Noofambar ee sannadkan. Taasi waxay marka la barbar dhigo celcelis ahaan qiyaastii 2,000 duulimaad transit ah bishii intii lagu jiray xilliga 2025-2026.
Wasaaraddu waxay sheegtay in kororkaas uu dhalin doono “dakhli maaliyadeed oo la taaban karo” oo ka imanaya isticmaalka hawada Liibiya.
Liibiya waxay qalalaase gashay kaddib markii Muammar Gaddafi xukunka looga tuuray kacdoon ay NATO taageertay sannadkii 2011. Dagaal sokeeye ayaa qarxay saddex sano kaddib, iyadoo kooxo hubaysan oo iska soo horjeeda ay ku loollamayeen gacan ku haynta dalka, taas oo keentay in dalka uu u kala qaybsamo maamulo ku kala sugan bariga iyo galbeedka.
Colaadda ayaa sannadkii 2014 waxyeello gaarsiisay illaa 20 diyaaradood, oo ay ku jiraan diyaarado Airbus ah, kuwaas oo ku sugnaa Garoonka Caalamiga ah ee Tripoli.
Hadda tiro kooban oo shirkado duulimaad ah ayaa duulimaadyo ka fuliya Liibiya una yimaada ama ka taga. Waddooyinkoodu muddo dheer waxay inta badan ku koobnaayeen meelo ay ka mid yihiin Tuuniisiya, Urdun, Turkiga, Masar, Sacuudiga iyo Suudaan.
Wasaaraddu waxay sheegtay in go’aanka ICAO loo diri doono dhammaan 193-ka waddan ee xubnaha ka ah hay’adda si loo dhaqan geliyo.