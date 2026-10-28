Maxkamad Masri ah oo amartay in la xiro mareegta wararka madaxa-bannaan ee Mada Masr

Mas’uuliyiinta Masar ayaa amray in la xiro warbaahinta madaxa-bannaan ee Mada Masr, kaddib markii maxkamad ay tifaftiraha guud Lina Attalah ku heshay dambi ah inay ku shaqaynaysay ruqsad la’aan. Attalah ayaa muddo kooban la xiray, kaddibna waa la sii daayay markii warbaahintu bixisay ganaax dhan 53,400 oo doollar.
Xukunku wuxuu sidoo kale amray in lala wareego qalabka Mada Masr. Daabacaaddan oo la aasaasay sannadkii 2013, ayaa ka mid ah hay’adaha wararka madaxa-bannaan ee tirada yar ee weli ka jira Masar, waxaana lagu yaqaannaa tebinta musuqmaasuqa, xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo doorka saamaynta leh ee milatariga.
Mada Masr ayaa sheegtay inay racfaan ka qaadan doonto go’aanka, kaas oo cambaareyn ka keenay hay’adaha caalamiga ah ee u dooda xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha. Kiiskan ayaa dib u soo nooleeyay walaaca laga qabo xannibaadaha sii kordhaya ee saxaafadda madaxa-bannaan ee Masar, halkaas oo warbaahintu ay sannado badan la tacaalaysay caqabado sharci.