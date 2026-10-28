 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 23°C
Breaking: Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000
Breaking News
Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing CiviliansEbola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing Civilians
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Maxkamad Masri ah oo amartay in la xiro mareegta wararka madaxa-bannaan ee Mada Masr

Follow
By Newsroom October 28, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 15 hours ago 1-minute read
Egypt Court Orders Closure of Independent News Website Mada Masr
Egypt Court Orders Closure of Independent News Website Mada Masr

Mas’uuliyiinta Masar ayaa amray in la xiro warbaahinta madaxa-bannaan ee Mada Masr, kaddib markii maxkamad ay tifaftiraha guud Lina Attalah ku heshay dambi ah inay ku shaqaynaysay ruqsad la’aan. Attalah ayaa muddo kooban la xiray, kaddibna waa la sii daayay markii warbaahintu bixisay ganaax dhan 53,400 oo doollar.

Xukunku wuxuu sidoo kale amray in lala wareego qalabka Mada Masr. Daabacaaddan oo la aasaasay sannadkii 2013, ayaa ka mid ah hay’adaha wararka madaxa-bannaan ee tirada yar ee weli ka jira Masar, waxaana lagu yaqaannaa tebinta musuqmaasuqa, xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo doorka saamaynta leh ee milatariga.

- Advertisement -

Mada Masr ayaa sheegtay inay racfaan ka qaadan doonto go’aanka, kaas oo cambaareyn ka keenay hay’adaha caalamiga ah ee u dooda xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha. Kiiskan ayaa dib u soo nooleeyay walaaca laga qabo xannibaadaha sii kordhaya ee saxaafadda madaxa-bannaan ee Masar, halkaas oo warbaahintu ay sannado badan la tacaalaysay caqabado sharci.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,188 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.