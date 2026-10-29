 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 28°C
Breaking: Madaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada Hoose
Breaking News
Madaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada HooseEthiopia Clashes Force 50,000 People to Flee Into KenyaNigeria Inquiry Blames Overcrowding for 37 Detainee DeathsSpain begins three days of mourning after train collision kills 68Xasan Sheekh oo ka baaqday safarkii Ruushka, xilli ay socdaan weerarro Al-Shabaab iyo xiisado doorashoMadaxweynihii hore oo dowladda ku eedeeyay cadaadis iyo hanjabaado lagu khaarajinayo xubnaha mucaaradkaMadaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada HooseEthiopia Clashes Force 50,000 People to Flee Into KenyaNigeria Inquiry Blames Overcrowding for 37 Detainee DeathsSpain begins three days of mourning after train collision kills 68Xasan Sheekh oo ka baaqday safarkii Ruushka, xilli ay socdaan weerarro Al-Shabaab iyo xiisado doorashoMadaxweynihii hore oo dowladda ku eedeeyay cadaadis iyo hanjabaado lagu khaarajinayo xubnaha mucaaradka
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Xasan Sheekh oo ka baaqday safarkii Ruushka, xilli ay socdaan weerarro Al-Shabaab iyo xiisado doorasho

Follow
By Axadle Editorial Desk October 29, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 2-minute read
Somalia’s Hassan Sheikh Shelves Russia Trip Amid Al-Shabab Attacks and Election Tensions
Somalia’s Hassan Sheikh Shelves Russia Trip Amid Al-Shabab Attacks and Election Tensions

MUQDISHO, Soomaaliya — Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baajiyay booqasho uu toddobaadkan ku tegi lahaa Ruushka, xilli Soomaaliya ay wajahaysaa weerar cusub oo ay Al-Shabaab qaaday iyo xiisado sii kordhaya oo ku saabsan hannaanka doorashooyinka dalka. Muddo-xileedkiisa afarta sano ah ayaa dhacay bishii May ee sanadkan.

Baajinta safarka ayaa timid kaddib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay Isniintii jidka u galeen ciidamo Soomaali ah oo ku sugnaa deegaanka Jameeca, halkaas oo ay ku dileen tobannaan askari, sida uu Axadle u sheegay sarkaal militari. Ciidamadu waxay ku sii jeedeen magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay si ay weerar ugu qaadaan xoogagga daacadda u ah Laftagareen.

- Advertisement -

Maxamuud ayaa taa beddelkeeda u safray Uganda, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay Madaxweyne Yoweri Museveni. Intii uu socday kulanka, waxaa la sheegay inuu Uganda ka codsaday inay ciidamadeeda ku sii hayso Soomaaliya, iyadoo loo marayo heshiis amni oo laba geesood ah, xilli la filayo in ciidamada Midowga Afrika ay sannadka dambe ka baxaan dalka sababo la xiriira dhaqaale yari saameysay AUSSOM.

Wararku waxay sheegeen in Museveni uu diiday codsiga, isagoo farta ku fiiqay caqabado dhaqaale. Wuxuu sidoo kale ku cadaadiyay Maxamuud inuu wadahadallo la furo kooxaha mucaaradka si loo xalliyo ismariwaaga doorashada, isagoo ka digay in Uganda ay ciidamadeeda kala bixi karto Soomaaliya haddii khilaafka siyaasadeed uu sii socdo.

Uganda ayaa ah waddanka ugu badan ee ciidamo ku biiriya howlgalka Midowga Afrika, kaas oo taageera ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.

Iyadoo cadaadiska dibaddu uu sii kordhayo, Xasan Sheekh ayaa xisbiyada mucaaradka iyo daneeyayaasha kale ee siyaasadda ku casuumay shir wadatashi qaran oo Muqdisho ka dhacaya 14-18ka Nofeembar. Doodaha ayaa la filayaa inay diiradda saaraan khilaafaadka ku xeeran hannaanka doorashooyinka federaalka Soomaaliya.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,956 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.