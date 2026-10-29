Xasan Sheekh oo ka baaqday safarkii Ruushka, xilli ay socdaan weerarro Al-Shabaab iyo xiisado doorasho

MUQDISHO, Soomaaliya — Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baajiyay booqasho uu toddobaadkan ku tegi lahaa Ruushka, xilli Soomaaliya ay wajahaysaa weerar cusub oo ay Al-Shabaab qaaday iyo xiisado sii kordhaya oo ku saabsan hannaanka doorashooyinka dalka. Muddo-xileedkiisa afarta sano ah ayaa dhacay bishii May ee sanadkan.
Baajinta safarka ayaa timid kaddib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay Isniintii jidka u galeen ciidamo Soomaali ah oo ku sugnaa deegaanka Jameeca, halkaas oo ay ku dileen tobannaan askari, sida uu Axadle u sheegay sarkaal militari. Ciidamadu waxay ku sii jeedeen magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay si ay weerar ugu qaadaan xoogagga daacadda u ah Laftagareen.
Maxamuud ayaa taa beddelkeeda u safray Uganda, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay Madaxweyne Yoweri Museveni. Intii uu socday kulanka, waxaa la sheegay inuu Uganda ka codsaday inay ciidamadeeda ku sii hayso Soomaaliya, iyadoo loo marayo heshiis amni oo laba geesood ah, xilli la filayo in ciidamada Midowga Afrika ay sannadka dambe ka baxaan dalka sababo la xiriira dhaqaale yari saameysay AUSSOM.
Wararku waxay sheegeen in Museveni uu diiday codsiga, isagoo farta ku fiiqay caqabado dhaqaale. Wuxuu sidoo kale ku cadaadiyay Maxamuud inuu wadahadallo la furo kooxaha mucaaradka si loo xalliyo ismariwaaga doorashada, isagoo ka digay in Uganda ay ciidamadeeda kala bixi karto Soomaaliya haddii khilaafka siyaasadeed uu sii socdo.
Uganda ayaa ah waddanka ugu badan ee ciidamo ku biiriya howlgalka Midowga Afrika, kaas oo taageera ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Iyadoo cadaadiska dibaddu uu sii kordhayo, Xasan Sheekh ayaa xisbiyada mucaaradka iyo daneeyayaasha kale ee siyaasadda ku casuumay shir wadatashi qaran oo Muqdisho ka dhacaya 14-18ka Nofeembar. Doodaha ayaa la filayaa inay diiradda saaraan khilaafaadka ku xeeran hannaanka doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
AXADLETM