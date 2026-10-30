 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With Starlink
Breaking News
Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkSoomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynahaMisinformation Puts Health Workers Treating Ebola at RiskNetanyahu’s Likud Accuses Arab Parties of Stealing Israeli ElectionWaa maxay nidaamka federaalka Soomaaliya?Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkSoomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynahaMisinformation Puts Health Workers Treating Ebola at RiskNetanyahu’s Likud Accuses Arab Parties of Stealing Israeli ElectionWaa maxay nidaamka federaalka Soomaaliya?Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Soomaaliya Oo Wajahaysa Firaaq Amni Iyadoo Ciidamada Midowga Afrika Ay Diyaar U Yihiin Inay Ka Baxaan Saldhigyo Muhiim Ah

Follow
By Axadle Editorial Desk October 30, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 9 hours ago 2-minute read
Somalia Faces Security Vacuum as AU Troops Prepare to Leave Key Bases
Somalia Faces Security Vacuum as AU Troops Prepare to Leave Key Bases

Soomaaliya Oo U Diyaargarowday Firaaq Amni Iyadoo Ciidamada Midowga Afrika Ay Ka Baxayaan Saldhigyo Istiraatiiji Ah

MUQDISHO, Soomaaliya — Afar saldhig oo ciidan oo Midowga Afrika ku leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa la filayaa in laga guuro toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen ilo xog-ogaal ah, iyadoo howlgalka uu sii wado qorshihiisa dhimista tirada ciidamada.

- Advertisement -

Hoos u dhigista ciidamada waxaa horseedaya cadaadiska dhanka maalgelinta ah ee wajahaya howlgalka Midowga Afrika. Sida la soo weriyey, Diseembar 2026 ayaa waqtiga loo qorsheeyay dhammaystirka hannaanka dhimista ciidamada ku kordhisay hal sano oo dheeraad ah.

Bixitaanka la qorsheeyay wuxuu firaaq amni oo halis ah ka abuuri karaa Shabeellaha Hoose, oo ah deegaan istiraatiiji ahaan muhiim u ah Soomaaliya, isla markaana u ah caasimadda Muqdisho gaashaan difaac.

Ciidamada dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin awood xaddidan oo ay kula wareegaan saldhigyadaas, kuna sii hayaan, sida ay ilahaasi sheegeen. Arrintaas ayaa dhalisay walaac laga qabo saameynta ay bixitaanku ku yeelan doono amniga gobolka.

Bixitaanku wuxuu ku soo beegmayaa xilli ciidamada Soomaaliya ay wajahayaan dalabyo is-daba jooga, oo ay ku jiraan howlgallo la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha. Cadaadisyadaasi waxay adkeyn karaan in gurmad dheeraad ah loo diro goobaha ay saameysay dhimista ciidamada.

Shabeellaha Hoose wuxuu weli yahay furin weyn oo ka mid ah dagaalka Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab, kooxda hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida, taas oo mas’uul ka ah weerarro soo noqnoqday oo lagu qaado ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah.

Warar ayaa soo baxay oo sheegaya in maleeshiyada ay galeen magaalooyin loo qorsheeyay in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan, hase yeeshee wararkaas si madax-bannaan looma xaqiijin karin.

Bixitaanka la qorsheeyay ayaa walaac ka dhaliyay in ciidamada Soomaaliya ay awoodi doonaan inay sugaan goobahaas, kana hortagaan in Al-Shabaab ay ku fidiso gacan-ku-haynteeda gobolka.

Howlgalka Midowga Afrika wuxuu qayb muhiim ah ka ahaa dadaallada caalamiga ah ee lagu taageerayo ciidamada amniga Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda kacdoonka wada. Hase yeeshee, caqabadaha dhaqaale iyo qorshayaasha lagu yareynayo si tartiib ah ciidamada caalamiga ah ee la geeyay Soomaaliya ayaa cadaadis sii kordhaya ku haya mas’uuliyiinta Soomaaliya si ay mas’uuliyad weyn uga qaataan amniga qaranka.

Faahfaahinta ku saabsan afarta saldhig, oo ay ku jiraan tirada ciidamada la filayo inay baxaan iyo sida waajibaadka amniga loogu wareejin doono ciidamada Soomaaliya, isla markiiba lama helin.

Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin bixitaanka la qorsheeyay xilligii warkan la daabacayay.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,970 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.