Soomaaliya Oo Wajahaysa Firaaq Amni Iyadoo Ciidamada Midowga Afrika Ay Diyaar U Yihiin Inay Ka Baxaan Saldhigyo Muhiim Ah

Soomaaliya Oo U Diyaargarowday Firaaq Amni Iyadoo Ciidamada Midowga Afrika Ay Ka Baxayaan Saldhigyo Istiraatiiji Ah
MUQDISHO, Soomaaliya — Afar saldhig oo ciidan oo Midowga Afrika ku leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa la filayaa in laga guuro toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen ilo xog-ogaal ah, iyadoo howlgalka uu sii wado qorshihiisa dhimista tirada ciidamada.
Hoos u dhigista ciidamada waxaa horseedaya cadaadiska dhanka maalgelinta ah ee wajahaya howlgalka Midowga Afrika. Sida la soo weriyey, Diseembar 2026 ayaa waqtiga loo qorsheeyay dhammaystirka hannaanka dhimista ciidamada ku kordhisay hal sano oo dheeraad ah.
Bixitaanka la qorsheeyay wuxuu firaaq amni oo halis ah ka abuuri karaa Shabeellaha Hoose, oo ah deegaan istiraatiiji ahaan muhiim u ah Soomaaliya, isla markaana u ah caasimadda Muqdisho gaashaan difaac.
Ciidamada dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin awood xaddidan oo ay kula wareegaan saldhigyadaas, kuna sii hayaan, sida ay ilahaasi sheegeen. Arrintaas ayaa dhalisay walaac laga qabo saameynta ay bixitaanku ku yeelan doono amniga gobolka.
Bixitaanku wuxuu ku soo beegmayaa xilli ciidamada Soomaaliya ay wajahayaan dalabyo is-daba jooga, oo ay ku jiraan howlgallo la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha. Cadaadisyadaasi waxay adkeyn karaan in gurmad dheeraad ah loo diro goobaha ay saameysay dhimista ciidamada.
Shabeellaha Hoose wuxuu weli yahay furin weyn oo ka mid ah dagaalka Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab, kooxda hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida, taas oo mas’uul ka ah weerarro soo noqnoqday oo lagu qaado ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah.
Warar ayaa soo baxay oo sheegaya in maleeshiyada ay galeen magaalooyin loo qorsheeyay in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan, hase yeeshee wararkaas si madax-bannaan looma xaqiijin karin.
Bixitaanka la qorsheeyay ayaa walaac ka dhaliyay in ciidamada Soomaaliya ay awoodi doonaan inay sugaan goobahaas, kana hortagaan in Al-Shabaab ay ku fidiso gacan-ku-haynteeda gobolka.
Howlgalka Midowga Afrika wuxuu qayb muhiim ah ka ahaa dadaallada caalamiga ah ee lagu taageerayo ciidamada amniga Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda kacdoonka wada. Hase yeeshee, caqabadaha dhaqaale iyo qorshayaasha lagu yareynayo si tartiib ah ciidamada caalamiga ah ee la geeyay Soomaaliya ayaa cadaadis sii kordhaya ku haya mas’uuliyiinta Soomaaliya si ay mas’uuliyad weyn uga qaataan amniga qaranka.
Faahfaahinta ku saabsan afarta saldhig, oo ay ku jiraan tirada ciidamada la filayo inay baxaan iyo sida waajibaadka amniga loogu wareejin doono ciidamada Soomaaliya, isla markiiba lama helin.
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin bixitaanka la qorsheeyay xilligii warkan la daabacayay.
AXADLETM