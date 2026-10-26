 Skip to content
Tuesday, October 27, 2026 15 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 28°C
Breaking: Central African Republic War Crimes Court Faces Collapse
Breaking News
Central African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaNorth Korea Sends UN Letter Criticizing Seoul Over Landmine BlastMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada BuurhakabaCentral African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaNorth Korea Sends UN Letter Criticizing Seoul Over Landmine BlastMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada Buurhakaba
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Nayjeeriya oo la socota tobannaan qof kadib xaqiijinta kiis Ebola ah

Follow
By Adam Omar October 26, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 18 hours ago 1-minute read
Nigeria Tracks Scores of Contacts After Confirming Ebola Case
Nigeria Tracks Scores of Contacts After Confirming an Ebola Case

Hay’adaha caafimaadku waxay la socdaan 53 qof oo laga yaabo inay la kulmeen bukaanka Ebola ee la xaqiijiyey ee Nayjeeriya, kaas oo ku sugan Dhulka Caasimadda Federaalka, waxaana dadkaas ka mid ah shaqaale caafimaad, sayga bukaanka, shaqaale guri iyo shaqaale ka qayb qaatay qaadista muunadaha.

Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in xilliga warbixinta midkoodna dadka la aqoonsaday aanu tijaabadiisu noqon mid togan ama aanu muujin astaamo. Waxay ku jiri doonaan kormeer muddo 21 maalmood ah laga bilaabo markii ugu dambaysay ee ay suurtagal tahay inay la kulmeen fayraska. Nayjeeriya waxay sidoo kale ballaarinaysaa awoodda shaybaarrada, xoojinaysaa tallaabooyinka ka hortagga caabuqa, waxayna kordhinaysaa u diyaargarowga gobollada loo arko inay khatar sare ku jiraan.

- Advertisement -

Baarayaashu waxay qiimaynayaan xiriir suurtagal ah oo la leh kiisaska Ebola ee Kenya, kadib markii ay aqoonsadeen isu ekaansho hidde-sideed oo u dhexeeya fayrasyada. Si kastaba ha ahaatee, mas’uuliyiintu waxay sheegeen inaanay jirin wax tilmaamaya in bukaanka Nayjeeriya uu u safray Kenya. Xarunta Xakamaynta Cudurrada Nayjeeriya (NCDC) waxay bulshada ugu baaqday inay la shaqeeyaan kooxaha raadraaca dadka la kulmay bukaannada, inay soo sheegaan astaamaha cudurka, isla markaana ay ku tiirsanaadaan wararka la xaqiijiyey ee ka soo baxa mas’uuliyiinta caafimaadka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 649 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.