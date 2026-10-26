Nayjeeriya oo la socota tobannaan qof kadib xaqiijinta kiis Ebola ah

Hay’adaha caafimaadku waxay la socdaan 53 qof oo laga yaabo inay la kulmeen bukaanka Ebola ee la xaqiijiyey ee Nayjeeriya, kaas oo ku sugan Dhulka Caasimadda Federaalka, waxaana dadkaas ka mid ah shaqaale caafimaad, sayga bukaanka, shaqaale guri iyo shaqaale ka qayb qaatay qaadista muunadaha.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in xilliga warbixinta midkoodna dadka la aqoonsaday aanu tijaabadiisu noqon mid togan ama aanu muujin astaamo. Waxay ku jiri doonaan kormeer muddo 21 maalmood ah laga bilaabo markii ugu dambaysay ee ay suurtagal tahay inay la kulmeen fayraska. Nayjeeriya waxay sidoo kale ballaarinaysaa awoodda shaybaarrada, xoojinaysaa tallaabooyinka ka hortagga caabuqa, waxayna kordhinaysaa u diyaargarowga gobollada loo arko inay khatar sare ku jiraan.
Baarayaashu waxay qiimaynayaan xiriir suurtagal ah oo la leh kiisaska Ebola ee Kenya, kadib markii ay aqoonsadeen isu ekaansho hidde-sideed oo u dhexeeya fayrasyada. Si kastaba ha ahaatee, mas’uuliyiintu waxay sheegeen inaanay jirin wax tilmaamaya in bukaanka Nayjeeriya uu u safray Kenya. Xarunta Xakamaynta Cudurrada Nayjeeriya (NCDC) waxay bulshada ugu baaqday inay la shaqeeyaan kooxaha raadraaca dadka la kulmay bukaannada, inay soo sheegaan astaamaha cudurka, isla markaana ay ku tiirsanaadaan wararka la xaqiijiyey ee ka soo baxa mas’uuliyiinta caafimaadka.