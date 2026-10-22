Nigeria oo Xaqiijisay Kiiskii Ugu Horreeyay ee Ebola iyadoo Cudurka Dillaacay Faafayo

Nigeria ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee Ebola ee ka dhaca Dhulka Caasimadda Federaalka (FCT), kaddib markii haweeney dhawaan ka soo laabatay Uganda laga helay cudurka. Waxaa lagu daweynayaa karantiil isbitaal gaar loo leeyahay, iyadoo saraakiisha caafimaadku raadinayaan 44 qof oo loo aqoonsaday inay xiriir la yeesheen.
Dowladdu waxay xarumaha caafimaadka ugu baaqday inay xoojiyaan la-socodka, go’doomiyaan bukaannada looga shakiyo cudurka, ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka ka hortagga caabuqa. Waxay sidoo kale dadka deggan kula talisay inay si joogto ah u dhaqaan gacmahooda, kana fogaadaan taabashada dheecaannada jirka ee qof kasta oo looga shakiyo inuu qabo fayraska.
Nigeria waa dalkii ugu dambeeyay ee gobolka ka tirsan ee soo sheega infekshan Ebola, iyadoo fayrasku sii faafayo. Kenya ayaa diiwaangelisay sagaal kiis, halka Uganda, oo horey u soo sheegtay infekshanno Ebola ah, ay markii dambe ku dhawaaqday inay ka xorowday cudurka.