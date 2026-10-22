 Skip to content
Thursday, October 22, 2026 10 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 29°C
Breaking: PM Abiy Urges Easier Kenya-Ethiopia Trade and Stronger Economic Ties
Breaking News
PM Abiy Urges Easier Kenya-Ethiopia Trade and Stronger Economic TiesNigeria oo Xaqiijisay Kiiskii Ugu Horreeyay ee Ebola iyadoo Cudurka Dillaacay FaafayoFifteen Years Later, Gaddafi’s Legacy Still Extends Far Beyond LibyaWebsites Go Offline After AI-Discovered Flaw Triggers Security ScrambleTigray Rebels Claim More Than 1,500 Ethiopian Soldiers Killed as Abiy Ahmed Warns EritreaNorth Western State of Somalia Denies Reaching New Airspace Agreement With Somali GovernmentPM Abiy Urges Easier Kenya-Ethiopia Trade and Stronger Economic TiesNigeria oo Xaqiijisay Kiiskii Ugu Horreeyay ee Ebola iyadoo Cudurka Dillaacay FaafayoFifteen Years Later, Gaddafi’s Legacy Still Extends Far Beyond LibyaWebsites Go Offline After AI-Discovered Flaw Triggers Security ScrambleTigray Rebels Claim More Than 1,500 Ethiopian Soldiers Killed as Abiy Ahmed Warns EritreaNorth Western State of Somalia Denies Reaching New Airspace Agreement With Somali Government
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Nigeria oo Xaqiijisay Kiiskii Ugu Horreeyay ee Ebola iyadoo Cudurka Dillaacay Faafayo

Follow
By Adam Omar October 22, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Ebola Outbreak Becomes Deadliest in DR Congo's History
Ebola Outbreak Becomes Deadliest in DR Congo’s History

Nigeria ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee Ebola ee ka dhaca Dhulka Caasimadda Federaalka (FCT), kaddib markii haweeney dhawaan ka soo laabatay Uganda laga helay cudurka. Waxaa lagu daweynayaa karantiil isbitaal gaar loo leeyahay, iyadoo saraakiisha caafimaadku raadinayaan 44 qof oo loo aqoonsaday inay xiriir la yeesheen.

Dowladdu waxay xarumaha caafimaadka ugu baaqday inay xoojiyaan la-socodka, go’doomiyaan bukaannada looga shakiyo cudurka, ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka ka hortagga caabuqa. Waxay sidoo kale dadka deggan kula talisay inay si joogto ah u dhaqaan gacmahooda, kana fogaadaan taabashada dheecaannada jirka ee qof kasta oo looga shakiyo inuu qabo fayraska.

- Advertisement -

Nigeria waa dalkii ugu dambeeyay ee gobolka ka tirsan ee soo sheega infekshan Ebola, iyadoo fayrasku sii faafayo. Kenya ayaa diiwaangelisay sagaal kiis, halka Uganda, oo horey u soo sheegtay infekshanno Ebola ah, ay markii dambe ku dhawaaqday inay ka xorowday cudurka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 642 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.