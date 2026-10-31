 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Kenya iyo Ruushka oo ku heshiiyey in la joojiyo qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga Ruushka
Breaking News
Kenya iyo Ruushka oo ku heshiiyey in la joojiyo qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga RuushkaMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia to Assume Historic Presidency of UN Security CouncilKenya iyo Ruushka oo ku heshiiyey in la joojiyo qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga RuushkaMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia to Assume Historic Presidency of UN Security Council
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Kenya iyo Ruushka oo ku heshiiyey in la joojiyo qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga Ruushka

Follow
By Axadle Editorial Desk October 31, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 10 minutes ago 2-minute read
Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian Military
Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian Military

Kenya iyo Ruushka oo tallaabo u qaaday joojinta qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga Ruushka

MOSKOW — Kenya iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in la joojiyo qorista muwaadiniinta Kenya loogu biirinayo ciidamada qalabka sida ee Ruushka, ayuu sheegay Madaxweyne William Ruto kaddib wadahadallo uu Moscow kula yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida ay sheegtay Madaxtooyada Kenya.

- Advertisement -

Sida ku cad heshiiska, Kenya waxaa loo aqoonsan doonaa dal aan il u ahayn qorista ciidamada Ruushka, taas oo xiraysa marinnadii loo adeegsan jiray qorista muwaadiniinta Kenya si ay uga dagaallamaan dagaalka Ruushka kula jiro Ukraine, ayaa lagu sheegay bayaan la sii daayay kaddib kulankii Khamiistii ka dhacay Kremlin-ka.

Ruto ayaa sheegay in Putin uu u xaqiijiyey in Kenyanka aan mar dambe loo qori doonin milateriga Ruushka. Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in Kenya ay safaaraddeeda Moscow u magacaabi doonto sarkaal u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga, kaas oo Ruushka kala shaqayn doona soo celinta Kenyanka u safray Ruushka sababo la xiriira arrimo militari.

Sarkaalkaasi wuxuu sidoo kale la kaashan doonaa mas’uuliyiinta Ruushka bixinta magdhowga Kenyanka ay arrintani saamaysay, wuxuuna gacan ka geysan doonaa diyaarinta soo celintooda si ammaan ah, ayuu Ruto sheegay.

Heshiiskan ayaa yimid xilli walaaca Kenya uu sii kordhayay, kaddib warar sheegaya in muwaadiniinteeda loo qoray inay u dagaallamaan Ruushka. Qaar ka mid ah Kenyanka ayaa la sheegay in lagu dilay, la waayay ama la qabtay intii uu socday colaadda.

Mas’uuliyiinta Kenya ayaa hore u sheegay in qaar ka mid ah muwaadiniinta lagu soo jiitay Ruushka iyada oo loo ballanqaaday shaqooyin rayid ah, balse markii dambe lagu qoray adeegga milateriga.

Ruto iyo Putin ayaa sidoo kale kulanka uga hadlay xiriirrada dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee labada dal. Ruto ayaa sheegay in labada dal ay ka wada xaajoon doonaan heshiis shaqaale oo laba geesood ah, kaas oo qeexaya shuruudaha Kenyanka doonaya inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan Ruushka.

Madaxweynayaashu waxay sidoo kale ku heshiiyeen inay tixgeliyaan kordhinta deeqaha waxbarasho ee ardayda Kenya ee wax ka barata Ruushka, laga bilaabo 70 ilaa 300. Barnaamijyadu waxay dabooli doonaan dhinacyada ay ka mid yihiin caafimaadka, sirdoonka macmalka ah, teknoolojiyadda, duulista iyo amniga internetka.

Ruto ayaa sheegay in Kenya iyo Ruushka ay dhisi doonaan guddi wadajir ah oo loogu talagalay xoojinta iskaashiga dhaqaale. Waxa uu sidoo kale ku casuumay Putin inuu booqdo Kenya.

Ku dhawaaqistan ayaa timid kaddib bilo dadaallo diblomaasiyadeed oo Nairobi ay waday si loo joojiyo qorista muwaadiniinteeda loogu biirinayo milateriga Ruushka, loona helo gargaar loogu fidiyo Kenyanka horey ugu sugan Ruushka.

Warbaahinta Kenya ayaa tebiyey heshiiska iyo qabanqaabada la soo jeediyey ee dib loogu celinayo muwaadiniinta, kaddib kulankii madaxweynayaashu ku yeesheen Kremlin-ka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,978 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.