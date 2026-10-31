Kenya iyo Ruushka oo ku heshiiyey in la joojiyo qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga Ruushka

Kenya iyo Ruushka oo tallaabo u qaaday joojinta qorista Kenyanka loogu biirinayo milateriga Ruushka
MOSKOW — Kenya iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in la joojiyo qorista muwaadiniinta Kenya loogu biirinayo ciidamada qalabka sida ee Ruushka, ayuu sheegay Madaxweyne William Ruto kaddib wadahadallo uu Moscow kula yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida ay sheegtay Madaxtooyada Kenya.
Sida ku cad heshiiska, Kenya waxaa loo aqoonsan doonaa dal aan il u ahayn qorista ciidamada Ruushka, taas oo xiraysa marinnadii loo adeegsan jiray qorista muwaadiniinta Kenya si ay uga dagaallamaan dagaalka Ruushka kula jiro Ukraine, ayaa lagu sheegay bayaan la sii daayay kaddib kulankii Khamiistii ka dhacay Kremlin-ka.
Ruto ayaa sheegay in Putin uu u xaqiijiyey in Kenyanka aan mar dambe loo qori doonin milateriga Ruushka. Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in Kenya ay safaaraddeeda Moscow u magacaabi doonto sarkaal u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga, kaas oo Ruushka kala shaqayn doona soo celinta Kenyanka u safray Ruushka sababo la xiriira arrimo militari.
Sarkaalkaasi wuxuu sidoo kale la kaashan doonaa mas’uuliyiinta Ruushka bixinta magdhowga Kenyanka ay arrintani saamaysay, wuxuuna gacan ka geysan doonaa diyaarinta soo celintooda si ammaan ah, ayuu Ruto sheegay.
Heshiiskan ayaa yimid xilli walaaca Kenya uu sii kordhayay, kaddib warar sheegaya in muwaadiniinteeda loo qoray inay u dagaallamaan Ruushka. Qaar ka mid ah Kenyanka ayaa la sheegay in lagu dilay, la waayay ama la qabtay intii uu socday colaadda.
Mas’uuliyiinta Kenya ayaa hore u sheegay in qaar ka mid ah muwaadiniinta lagu soo jiitay Ruushka iyada oo loo ballanqaaday shaqooyin rayid ah, balse markii dambe lagu qoray adeegga milateriga.
Ruto iyo Putin ayaa sidoo kale kulanka uga hadlay xiriirrada dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee labada dal. Ruto ayaa sheegay in labada dal ay ka wada xaajoon doonaan heshiis shaqaale oo laba geesood ah, kaas oo qeexaya shuruudaha Kenyanka doonaya inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan Ruushka.
Madaxweynayaashu waxay sidoo kale ku heshiiyeen inay tixgeliyaan kordhinta deeqaha waxbarasho ee ardayda Kenya ee wax ka barata Ruushka, laga bilaabo 70 ilaa 300. Barnaamijyadu waxay dabooli doonaan dhinacyada ay ka mid yihiin caafimaadka, sirdoonka macmalka ah, teknoolojiyadda, duulista iyo amniga internetka.
Ruto ayaa sheegay in Kenya iyo Ruushka ay dhisi doonaan guddi wadajir ah oo loogu talagalay xoojinta iskaashiga dhaqaale. Waxa uu sidoo kale ku casuumay Putin inuu booqdo Kenya.
Ku dhawaaqistan ayaa timid kaddib bilo dadaallo diblomaasiyadeed oo Nairobi ay waday si loo joojiyo qorista muwaadiniinteeda loogu biirinayo milateriga Ruushka, loona helo gargaar loogu fidiyo Kenyanka horey ugu sugan Ruushka.
Warbaahinta Kenya ayaa tebiyey heshiiska iyo qabanqaabada la soo jeediyey ee dib loogu celinayo muwaadiniinta, kaddib kulankii madaxweynayaashu ku yeesheen Kremlin-ka.