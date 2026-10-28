Xaaskii hore ee Madaxweyne-ku-xigeenka Zimbabwe Chiwenga oo la sii daayay kaddib toddoba sano oo dib-u-dhac dacwadeed ah

Kaddib toddoba sano oo ay dacwad ku socotay, Marry Mubaiwa, oo ahayd xaaskii hore ee Madaxweyne-ku-xigeenka Constantino Chiwenga, ayaa laga sii daayay xabsiga ku-meel-gaarka ah, iyadoo lagu soo oogay eedeymo la xiriira inay isku dayday inay hor istaagto daaweyntiisa caafimaad ee Koonfur Afrika.
Garsoore ayaa sheegay in dib-u-dhacyada soo noqnoqday—oo ay ku jirto codsiga Xeer-ilaalinta ee dib-u-dhac kale—ay Mubaiwa u geysteen dhibaato maskaxeed, jireed iyo mid dhaqaale. Waxaa lagu eedeeyay inay isku dayday inay disho Chiwenga xilli uu daaweyn ka qaadanayay isbitaal ku yaalla Pretoria. Madaxweyne-ku-xigeenku ayaa markii dambe u safray Shiinaha, halkaas oo uu muddo afar bilood ah daaweyn ku qaatay.
Inkasta oo qareenka Mubaiwa uu soo dhaweeyay go’aanka, haddana wuxuu sheegay inuu soo daahay iyo in xuquuqdeeda la jebiyay. Mubaiwa ayaa bannaanka maxkamadda ku dabaaldegay, iyadoo sheegtay in caddaaladdu guuleysatay isla markaana ammaan u jeedisay qareenkeeda. Si kastaba ha ahaatee, Xeer-ilaalintu weli waxay dalban kartaa in dacwad cusub la furo.