 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 23°C
Breaking: Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000
Breaking News
Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing CiviliansEbola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing Civilians
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Xaaskii hore ee Madaxweyne-ku-xigeenka Zimbabwe Chiwenga oo la sii daayay kaddib toddoba sano oo dib-u-dhac dacwadeed ah

Follow
By Newsroom October 28, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 16 hours ago 1-minute read
Ex-Wife of Zimbabwe's VP Chiwenga Freed After 7-Year Trial Delay
Ex-Wife of Zimbabwe VP Chiwenga Freed After Seven-Year Trial Delay

Kaddib toddoba sano oo ay dacwad ku socotay, Marry Mubaiwa, oo ahayd xaaskii hore ee Madaxweyne-ku-xigeenka Constantino Chiwenga, ayaa laga sii daayay xabsiga ku-meel-gaarka ah, iyadoo lagu soo oogay eedeymo la xiriira inay isku dayday inay hor istaagto daaweyntiisa caafimaad ee Koonfur Afrika.

Garsoore ayaa sheegay in dib-u-dhacyada soo noqnoqday—oo ay ku jirto codsiga Xeer-ilaalinta ee dib-u-dhac kale—ay Mubaiwa u geysteen dhibaato maskaxeed, jireed iyo mid dhaqaale. Waxaa lagu eedeeyay inay isku dayday inay disho Chiwenga xilli uu daaweyn ka qaadanayay isbitaal ku yaalla Pretoria. Madaxweyne-ku-xigeenku ayaa markii dambe u safray Shiinaha, halkaas oo uu muddo afar bilood ah daaweyn ku qaatay.

- Advertisement -

Inkasta oo qareenka Mubaiwa uu soo dhaweeyay go’aanka, haddana wuxuu sheegay inuu soo daahay iyo in xuquuqdeeda la jebiyay. Mubaiwa ayaa bannaanka maxkamadda ku dabaaldegay, iyadoo sheegtay in caddaaladdu guuleysatay isla markaana ammaan u jeedisay qareenkeeda. Si kastaba ha ahaatee, Xeer-ilaalintu weli waxay dalban kartaa in dacwad cusub la furo.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,188 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.