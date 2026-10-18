 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Breaking News
Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than PanicSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than Panic
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Netanyahu Oo Sheegay in Iran Ay Horumarinayso Gantaallo Gaari Kara Dhulka Maraykanka

Follow
By Axadle Editorial Desk October 18, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 days ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
Netanyahu Says Iran Is Developing Missiles Capable of Reaching U.S. Territory
Netanyahu Says Iran Is Developing Missiles Capable of Reaching U.S. Territory

Netanyahu Oo Ka Digay in Iran Ay Waddo Gantaallo Ugu Dambayn Gaari Kara Mareykanka

TEL AVIV, Israel — Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Iran ay ka shaqaynayso gantaallo ballistic ah oo qaaradaha isaga tallaaba, kuwaas oo gaari kara Mareykanka, isaga oo ku dooday in Washington—oo aan Israa’iil keliya ahayn—ay tahay “bartilmaameedka dhabta ah” ee Tehran.

- Advertisement -

Wareysiyo taxane ah ayuu Netanyahu ku sheegay in Iran ay horumarinayso gantaallo leh masaafo gaareysa ku dhowaad 8,000 kiiloomitir (ku dhowaad 5,000 mayl). Wuxuu ku dooday in haddii masaafo kale oo 3,000 kiiloomitir ah (qiyaastii 1,865 mayl) lagu daro, ay magaalooyinka waaweyn ee Xeebta Bari ee Mareykanka, oo ay ku jiraan New York, Washington, Boston iyo Miami, geli doonaan xadka lagu beegsan karo.

Netanyahu wuxuu sheegay in barnaamijka gantaallada Iran iyo hamigeeda nukliyeerka ay yihiin caqabad ka baxsan khilaafkeeda Israa’iil, isla markaana ay ugu dambayn khatar gelin karaan Mareykanka.

Hase yeeshee, ma jiro caddeyn si madax-bannaan loo xaqiijiyey oo muujinaysa in Iran ay hadda haysato gantaallo ballistic ah oo qaaradaha isaga tallaaba kana gaari kara dhulka Mareykanka. Gantaallada Iran ee ugu fog ee la rumaysan yahay inay duuli karaan ayaa guud ahaan gaara qiyaastii 2,000 kiiloomitir (1,240 mayl), taas oo ku filan inay gaaraan Israa’iil, saldhigyada milatari ee Mareykanka ee gobolka iyo qaybo ka mid ah koonfur-bari Yurub.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araqchi, ayaa ku tilmaamay sheegashooyinka Netanyahu kuwo la been-abuuray oo mala-awaal ah. Tehran waxay sheegtay in barnaamijkeeda gantaalladu u adeegayo difaaca qaranka iyo ka-hortagga gobolka, halkii uu ka ahaan lahaa dadaal lagu weerarayo Mareykanka.

Horumarinta gantaallada Iran iyo hawlaheeda nukliyeerka ayaa weli udub-dhexaad u ah xiisadaha kala dhexeeya Israa’iil iyo dowladaha reer Galbeedka. Israa’iil ayaa marar badan ka digtay in horumarka milatari ee Tehran uu halis gelin karo amniga gobolka iyo kan caalamka, halka mas’uuliyiinta Iran ay ku adkaystaan in awoodaha difaaca dalka loo qorsheeyey ilaalintiisa.

Netanyahu ayaa in ka badan toban sano jeedinayay digniino la mid ah oo ku saabsan awoodda Iran ay u leedahay inay samayso gantaallo gaari kara dhulweynaha Mareykanka. Hadalladiisii ugu dambeeyey waxay imanayaan iyadoo khilaafaadku sii socdaan oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Tehran, horumarinteeda gantaallada iyo suurtagalnimada inay ugu dambayn hesho hub nukliyeer ah.

Iran waxay diiddan tahay inay raadinayso hub nukliyeer ah. Israa’iil iyo dowladaha reer Galbeedka, dhankooda, waxay walaac ka muujiyeen hawlaha nukliyeerka Tehran iyo adeegsiga milatari ee suurtagalka ah ee tiknoolajiyadeeda.

Su’aasha ku saabsan masaafo-gaarka gantaallada Iran ayaa weli lagu muransan yahay. Arrin muhiim ah oo lagu qiimeynayo digniinta Netanyahu waa farqiga u dhexeeya awoodaha Tehran ee si fagaare ah loo yaqaan iyo nidaamyada masaafo-dheer ee uu sharraxay.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,908 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.