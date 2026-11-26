Kiisaska Ebola ee bariga Kongo ayaa dhaafay 12,000, iyadoo dagaallo cusub oo u dhexeeya fallaagada iyo ciidamada dowladda ay carqaladeynayaan dadaallada lagu xakameynayo cudurka si xawli ah u faafaya, ayay mas’uuliyiinta caafimaadku sheegeen Khamiistii.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa xaqiijisay 12,021 kiis, taasoo ka dhigaysa cudurkan dillaacay kii Ebola ee sida ugu dhaqsaha badan u faafay ee abid la diiwaangeliyo. Sida ku cad xogta rasmiga ah, ku dhowaad kala bar bukaannada ayaa geeriyooday.
Cudurkan dillaacay, oo lagu dhawaaqay bishii May, waxaa sababay fayraska dhifka ah ee Bundibugyo, kaas oo aan lahayn tallaal ama daawo la ansixiyay. Hadda waa kii ugu dhimashada badnaa 17-kii jeer ee Ebola uu ka dillaacay Kongo, wuxuuna ku sii dhowaanayaa tirada dhimashada ee cudurkii ka dillaacay Galbeedka Afrika, kaas oo intii u dhexeysay 2014 iyo 2016 dilay 11,000 qof.
Shaqaalaha caafimaadku waxay wajahayaan isku-dar colaado hubeysan, waddooyin burburay ama aan ku filnayn iyo iska-caabbinta bulshada oo ay horseedeen kalsooni-darro iyo warar khaldan.
Ebola wuxuu ku gudbaa taabashada tooska ah ee dhiigga ama dheecaannada kale ee jirka qof qaba cudurka, oo ay ku jiraan dadka dhintay. Xakameyntu waxay ku tiirsan tahay in si degdeg ah loo helo loona karantiilo bukaannada, lala socdo dadka laga yaabo inay la kulmeen fayraska, iyo in si ammaan ah loo aaso dadka uu cudurku dilay.
Dadaalladaas ayaa Khamiistii sii adkaaday markii dagaal u dhexeeya ciidamada iyo fallaagada Convention pour la revolution populaire uu dib uga qarxay Iga-Barriere, oo ah magaalo macdan laga qodo oo qiyaastii 25 kiiloomitir (15 mayl) waqooyi ka xigta Bunia ee bariga Kongo.
Iskahorimaadyadu waxay sababeen in dad cusub oo barakacay ay u qulqulaan Bunia, oo ah caasimadda gobolka Ituri ee waqooyi-bari iyo xarun muhiim u ah jawaabta Ebola.
CRP waa mid ka mid ah in ka badan 100 kooxood oo hubeysan oo ka howlgala bariga Kongo, halkaas oo sannado badan oo rabshado ah ay sii hurinayeen mid ka mid ah dhibaatooyinka bini’aadantinimo ee ugu daran dunida.
Kooxdan waxaa sannadkii hore aasaasay hoggaamiye dagaal oo hore, Thomas Lubanga. Sannadkii 2012, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ayaa Lubanga ku heshay dambi ah inuu qoray carruur ka yar 15 sano isla markaana u adeegsaday dagaallada.
Horraantii toddobaadkan, dagaallo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo fallaagada ayaa ka hor istaagay kooxaha gurmadka inay gaaraan qaar ka mid ah bulshooyinka, carqaladeeyay la socodka dadka la kulmay fayraska, waxayna yareeyeen shaqaalaha ka howlgala dhowr xarumood oo daaweyn ah, ayay Dr. Catherine Smallwood, maareeyaha dhacdada Ebola ee Ururka Caafimaadka Adduunka, sheegtay Arbacadii.
Qiyaastii 12 qof, oo ay ku jireen laba shaqaale oo ka tirsan Ururka Caafimaadka Adduunka iyo mas’uuliyiin caafimaad oo Kongo u dhashay, ayaa Talaadadii loo daadgureeyay Bunia kaddib markii ay saddex maalmood ku xayirnaayeen isbitaal ku yaalla Akwe, waqooyi-bari caasimadda gobolka, iyadoo rasaas culus oo isdhaafsan ay sii socotay, ayay Smallwood sheegtay.